El rescate de los relatos de ciencia ficción de Izumi Suzuki, la Ursula K. Le Guin japonesa

Contemporánea de Haruki Murakami, la autora Izumi Suzuki (1949-1986) es uno de los últimos descubrimientos de la literatura japonesa en Occidente. Icono de la contracultura nipona con un inquietante universo literario, enmarcado casi siempre en el género de la ciencia ficción, ha sido un secreto muy bien guardado de la literatura japonesa del siglo XX en su línea más punk. Su obra finalmente rompió la barrera del idioma al ser traducida al inglés en 2021 (Terminal Boredom, Verso Books) y llega ahora a los lectores en español en la colección de relatos Aburridísima, de la editorial Consonni.

Las elogiosas críticas en la prensa anglosajona calificaron su obra como subversiva, desafiante, impenitente y, sobre todo, profética y vigente. The New York Times recordó a sus lectores que “lo que en la década de los años setenta y ochenta se consideraba una advertencia especulativa, hoy parece describir directamente nuestros males actuales”.

Retrato de Izumi Suzuki (1949-1986), tomado por Nobuyoshi Araki y que está incluido en la colección 'IZUMI, this bad girl', el proyecto colaborativo de la actriz y el fotógrafo. Nobuyoshi Araki

¿Por qué ha tardado tanto en llegar Suzuki al público internacional? Para explicar el retraso, Kenichi Yamada, presidente de la editorial Bunyusha y editor de toda la obra de la escritora en japonés, cita la controvertida biografía de una escritora autodidacta que fue actriz de cine erótico y aparece desnuda en libros de fotografía bajo el apelativo de “Venus psicodélica”. “Su trabajo con Nobuyoshi Araki [célebre fotógrafo cuya obra raya a menudo en la pornografía] pueden haber generado ciertos prejuicios e influido en que no fuera especialmente valorada”, dice Yamada en una entrevista telefónica. El editor añade que su sello nunca ha dejado de promover la obra de Suzuki en japonés y subraya que él la considera “una escritora a secas”, que incursionó con acierto en el género de ciencia ficción.

Nacida cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la escritora era hija de un periodista del diario Yomiuri, el de mayor tirada en Japón. Cuando cumplió 20 años Suzuki quedó finalista en un concurso literario. Decidió marcharse a Tokio desde Ito, una localidad en la prefectura de Shizuoka, al sur de la capital, famosa por sus aguas termales. Trabajó como empleada en bares de alterne, fue actriz de cine erótico y participó en grupos de teatro underground. Estuvo casada cuatro años con el célebre saxofonista Kaoru Abe y posó desnuda para Araki, el influyente fotógrafo acusado por grupos feministas de subyugar a sus modelos.

El músico Kaoru Abe, con quien tuvo una hija, falleció por una sobredosis de sedantes en 1978, un año después del divorcio de la pareja. La etapa más productiva de Suzuki tuvo lugar en la última década de su vida, antes de su suicidio a los 36 años. Como Haruki Murakami y otros autores nacidos en el Japón ocupado por el ejército aliado al final de la Segunda Guerra Mundial, su obra estuvo fuertemente influida por la cultura estadounidense, en especial la música que se escuchaba en los bares de los alrededores de las bases militares. En ese tiempo la ciencia ficción norteamericana estaba en auge. Cuando Suzuki incursionó en el género existían en Japón unas 40 publicaciones dedicadas a los viajes intergalácticos, los seres mutantes y los mundos paralelos.

Al igual que otras autoras contemporáneas suyas de literatura de género, Suzuki fue excluida de Club de Escritores de Ciencia Ficción de Japón por ser mujer. En sus cuentos ella aprovechó las estructuras del género y de la ciencia ficción y, sin detenerse en los detalles técnicos, cuestionó los roles de género y exploró la condición humana. Una de sus historias transcurre en una sociedad matriarcal donde los hombres han sido confinados a una especie de zoológico y los embarazos son provocados por una inseminación artificial que puede solicitar cualquier mujer con medios para criar a una hija. Debido a la polución, los nacimientos de bebés varones son muy raros y cuando ocurren son confiscados.

En otro relato de Aburridísima los cuatro miembros de una familia extraterrestre recurren a la cultura popular para aprender a comportarse como terrícolas. El cuento puede ser leído como una profecía de nuestra relación con las redes sociales y su conexión distorsionada con la realidad.

Yamada, el editor japonés, celebra la acogida internacional de la obra de Suzuki y explica que además de inglés y español, la obra ha sido traducida a portugués, italiano, turco, coreano, chino, noruego y muy pronto al griego. Explica que el auge ha generado un renovado interés entre los jóvenes japoneses por una autora que comparan con maestras de la ciencia ficción especulativa, como la norteamericana Ursula K. Le Guin.

Además, “la influencia de Suzuki en las escritoras japonesas de generaciones posteriores es palpable”, continúa Kenichi Yamada, y cita como ejemplo a Mieko Kawakami autora de la exitosa Pechos y huevos, en la que también utiliza el tema de la reproducción sin hombres como vehículo para la crítica social. La vida póstuma de la icónica y contracultural Suzuki se prolonga más allá de los libros, también en la pantalla. Su editor declina dar detalles concretos sobre la oferta cinematográfica pero adelanta que viene de Hollywood y que será, claro, una obra ciencia ficción.