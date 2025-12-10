Toni Acosta, actriz: “Las de mi generación nos creímos el cuento de que íbamos a ser iguales”

La actriz, madre de media España con ‘Padre no hay más que uno’ e impulsora de la serie ‘Señoras del hAMPA’, publica el libro ‘Un caracol en mi armario’

“Estoy en un buen momento de mi vida. No estoy enfadada”, dice Toni Acosta (La Laguna, Tenerife, 53 años) de sí misma. Una estupenda declaración de intenciones aunque antes de empezar la entrevista la actriz le ha afeado a un señor que fumara un puro en una terraza cerrada y este la ha llamado “gilipollas”. Acosta hace cine, teatro, televisión, radio y lo que se le ponga por delante, pero recuerda con cariño especial uno de sus trabajos. “Me cambió la carrera la serie Señoras del hAMPA. Fue un proyecto que nació cuando atravesaba un desierto sin trabajo, me puse a hacer, creé la reunión con el directivo, llevé a los guionistas… me hizo saber: cuando no tengas nada, créatelo tú”.

Pregunta. La Toni Acosta de hace 10 o 15 años, ¿habría dicho algo a ese señor o se habría callado?

Respuesta. Habría sido peor.

P. ¿Por qué?

R. Porque no era famosa. Ahora hay cosas que no hago para que luego señores como este no vayan diciendo: “¡Menuda borde es la actriz esa!“.

P. Dicen de usted que es “todoterreno”. ¿Le gusta?

R. Me lo tomo muy bien. Es más, creo que hasta lo dije yo de mí misma, porque quiero hacer teatro, cine y televisión. Y se me han abierto otros mundos, como la radio.

P. Dice de sí misma que se siente “cancelada viva”.

R. Me he metido en grandes jardines virales que me han hecho daño. Empiezo muy valiente y siempre aparece alguien que o te insulta a nivel personal o te saca algo que no viene al caso. Las redes sociales no son el lugar para debatir. Así que como es imposible contentar a todo el mundo, voy a intentar estar contenta yo.

P. ¿La mejor forma de contarse a sí misma es un libro como Un caracol en mi armario?

R. Totalmente. Y además, tampoco nadie sabe hasta dónde es verdad. He hecho una parte autobiográfica que toda la gente que me conoce sabe cuál es, pero también he dejado volar la imaginación, he edulcorado cosas y también me he permitido ser una villana. Eso me hace sentir muy libre.

La actriz Toni Acosta, fotografiada en Madrid. Carlos Rosillo

P. ¿Le han dicho eso de “ya estamos, otra famosa escribiendo un libro”?

R. Me han dicho que creen que no lo he escrito yo, te lo hacen ver claramente. Vivo con ello, daba por hecho que iba a pasar, así que no me ha hecho daño.

P. Después de la saga Padre no hay más que uno, ¿ha llegado a sentirse la madre de España?

R. Hice un monólogo y todo sobre eso. Una vez estaba en la playa y vino una niña que me preguntó: “¿Dónde están tus hijos?” Le dije: “Allí”. Me respondió: “No, digo todos los demás”. Intento ver el lado positivo, me ha dado una popularidad tremenda que hace que pueda hacer una gira y llenar el teatro. Luego están los agobios, porque es difícil hacérselo entender a la gente. Si estoy comiendo en un restaurante con mis hijos, es raro que yo me levante a hacerme una foto. Lo raro no es eso, sino que me la pidan.

P. Las mujeres que destilan jarana y verbena como usted…

R. No solo no se nos toma en serio, sino que no se nos permite opinar, porque como lo que se espera es que seas graciosa, si dices algo serio sobre algo… El otro día recibí un comentario que decía: “Esta que haga películas y se calle”. Creo que viene una corriente fuerte de mandarnos a todas a casa. Como si las cómicas solo estuvieran para hacer reír. Pero graciositas, ¿eh? Sin molestar a nadie.

P. Encima es “feminista radical”.

R. Claro, radical, que viene de raíz, y porque exijo igualdad de derechos y oportunidades. ¿Que se ha avanzado mucho? Claro. ¿Que queda mucho? También. Las de mi generación nos creímos el cuentito de que íbamos a ser iguales, así que nos ha costado mucho aceptar que todavía no, que tengo que seguir diciendo cosas para que mi hija no sufra desigualdad. Como para no ser radicales.