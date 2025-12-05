Muere el italiano Sandro Giacobbe, autor de ‘El jardín prohibido’ o ‘Señora mía’, a los 75 años

El cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de clásicos de los años setenta como Señora mía o El jardín prohibido, ha fallecido a los 75 años en su casa de la localidad de Cogorno (norte de Italia), según han informado este viernes medios locales.

Giacobbe (Génova, 1949), quien padecía un tumor desde hace diez años, obtuvo notoriedad en las décadas de los setenta y los ochenta con sus baladas románticas, con las que logró trascender las fronteras italianas y llegar a otros países, principalmente a España. Entre su repertorio, el artista tradujo al español algunas de sus canciones más recordadas, como Señora mía, El jardín prohibido o Los ojos de tu madre y llegó a participar en 2003 en el Festival de Viña del Mar con E passa il tempo, quedando en segundo lugar. El pasado marzo había hablado de su enfermedad en el programa de televisión Domenica in, confesando que ya no podía caminar ni ponerse en pie.

Desde su publicación a mediados de los setenta, El jardín prohibido fue todo un éxito tanto en España como en Argentina o Chile. La canción narra una infidelidad en primera persona de una forma bastante peculiar. En las primeras estrofas, el protagonista, arrepentido, se sincera y le dice a su pareja que ha estado en brazos de su mejor amiga (“Esta tarde vengo triste y tengo que decirte, / que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. / Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, / su cuerpo me rogaba que le diera vida”). A pesar de lo sucedido, él le confiesa que durante el acto solo pensaba en ella y que no volverá a suceder (“No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. / Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos / decían cansados que eras tú, que eres tú, / que siempre esa eras tú”). No obstante, al llegar al estribillo, Giacobbe dice aquello de “lo siento mucho, la vida es así, / no la he inventado yo”, que suena a excusa exculpatoria, al tiempo que abre la puerta para futuras infidelidades porque, al fin y al cabo, “la vida es así”.

Aunque siguió publicando discos con material nuevo, Giacobbe era consciente de que lo que su audiencia quería era escuchar sus grandes éxitos entre los que, además de El jardín prohibido, se encontraban Niña, Señora mía o Tú, mi cielo y mi alma. Por ello, siguió cantado estos clásicos allí donde le contrataban. En octubre de 2019 actuó en el teatro EDP Gran Vía de Madrid.