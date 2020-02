“La vida esa así, no la he inventado yo”: qué fue de los cantantes italianos que arrasaron en España

Hubo una época en que los artistas italianos causaban furor en España. En nuestro país se hincharon a vender discos, aparecieron en la televisión, las radios y las revistas, actuaron en las ciudades más importantes, en los pueblos más recónditos y, un buen día, nada más se supo de ellos.

La razón para esta ausencia, la daba Diego A. Manrique en un artículo para EL PAÍS en el que explicaba: "La eliminación de la música italiana en España coincidió con la implantación de multinacionales del disco estadounidenses como CBS o Warner, que potenciaban el producto que llegaba desde su casa matriz”.

A pesar de ello, han sido varias las generaciones marcadas por la música italiana hasta el punto de que artistas españoles han incorporado esas canciones a su repertorio. Ese es el caso de Sergio Dalma, Mónica Naranjo o Vega que, en 2017, lanzó con Non Ho L’Età, disco de versiones de temas italianos en el que incluso colaboraba con Elvis Costello.

En declaraciones a la agencia Europa Press, la cantante cordobesa afirmaba: “La música italiana de los años cincuenta y sesenta es la época dorada de la música (…). Es el comienzo del pop tal y como lo conocemos porque es un poco pre-Beatles”. Además, la artista explicaba por qué había decidido cantar esas canciones en italiano en su disco: “En España hemos comido mucho artista italiano cantando en español y ellos muy poco español cantando en italiano”.

Que se lo digan a los artistas que aparecen en este artículo. Cantantes que hicieron furor en España interpretando sus éxitos en español y que luego, salvo alguna excepción, prácticamente desaparecieron. Hoy rescatamos su historia y averiguamos qué ha sido de ellos desde que ya no se prodigan por aquí.

Domenico Modugno (a la derecha) con el torero Luis Miguel Dominguín (padre de Miguel Bosé) durante una corrida de toros en Madrid en 1966. Foto: Getty

– Domenico Modugno: de 'Volare' al Senado italiano

¿Cómo triunfó en España? El triunfo de Domenico Modugno (1928-1994) en España llegó, como en el resto del mundo, después de ganar el Festival de San Remo de 1958 con el tema Nel blu dipinto di blu, más conocido por su estribillo: Volare. El éxito fue tan impresionante, que Italia decidió enviar a Modugno a Eurovisión ese mismo año… y con la misma canción. Gracias a su pegadizo estribillo, casi toda la carrera de Modugno estuvo lastrada por Volare, lo que no impidió que tuviera otros éxitos en España. Por ejemplo, Piove o El teléfono llora, un lacrimógeno tema sobre la paternidad y las separaciones sentimentales que hace que Kramer contra Kramer parezca una comedia. Como curiosidad, El teléfono llora tiene un papel relevante en el libro Los huerfanitos, de Santiago Lorenzo.

¿Qué fue de él? Antes de ser cantante, Domenico Modugno fue actor de cine, actividad que continuó desarrollando entre grabación y grabación. De hecho, algunas de sus películas servían para explotar aún más su repertorio musical como, por ejemplo, Destinazione Sanremo (1959) o Volare(1959). En 1984 abandonó la música a consecuencia de un ictus y se dedicó a la política como miembro del Partido Radical Italiano, organización de inspiración liberal que defendía la laicidad del país, pactó con el partido socialista y acogió en sus listas, además de a Modugno, a Antonio Negri (acusado de ser ideólogo del grupo armado Brigadas Rojas) y a la actriz porno Ilona Staller, más conocida como Cicciolina. Fue senador entre 1990-92. Falleció en 1994 a causa de un ataque al corazón. Tenía 66 años.

Escucha 'El teléfono llora' pinchando aquí.

Nicola di Bari antes de dar un concierto en Madrid en 1973. A principios de los años setenta, el músico grabó discos, hizo giras por diferentes países y participó en películas y programas de televisión. Foto: Getty

– Nicola Di Bari: el baladista de éxito que acabó amenizando partidas ilegales de póquer

¿Cómo triunfó en España? Artista de dilatada carrera, Nicola Di Bari (Zapponeta, Italia, 1934) vivió su momento de mayor esplendor a principio de los años 70, cuando Gianni Morandi renunció a cantar en San Remo uno de sus temas, La prima cosa bella, y tuvo que ser él mismo el que lo defendiera en el Festival acompañado de Ricchi e Poveri. Si bien no ganó, obtuvo un magnífico segundo puesto, que llamó la atención de los medios y las discográficas que, un año más tarde, apoyaron su participación en San Remo con el tema El corazón es un gitano (Il cuore E’ uno zingaro),que fue elegido ganador del certamen. Ambas canciones, así como gran parte del repertorio de Di Bari, fueron grandes éxitos en España y en Latinoamérica durante los primeros años 70, gracias a sus versiones traducidas al castellano.

¿Qué fue de él? Durante la primera mitad de los años 70, Nicola di Bari fue uno de los grandes baladistas italianos. Grabó discos, participó en películas, programas de televisión y realizó giras por diferentes países. Sin embargo, a medida que se acercaban los años 80, su fama comenzó a decaer y su carrera se limitaba a cantar una y otra vez sus viejos éxitos en galas televisivas o fiestas privadas. En 1998, EL PAÍS publicó la noticia de una redada en un chalé del barrio madrileño de Mirasierra donde se celebraban partidas ilegales de póquer. Entre los identificados por las autoridades esa noche estaba el propio Di Bari, que había sido contratado por los organizadores para amenizar la velada antes de que comenzase la timba. Superado el susto, Nicola continuó con su vida y, en la actualidad, sigue defendiendo sus éxitos allí donde le contratan. Su último disco con material nuevo es de 1987, su último recopilatorio con temas clásicos de 1994 y, el pasado noviembre sin ir más lejos, estuvo en el Teatro Zorrilla de Valladolid, función que promocionó en la Televisión de Castilla-La Mancha con una entrevista y una actuación.

Escucha 'El corazón es un gitano' pinchando aquí.

– Ricchi e Poveri: el cuarteto menguante

¿Cómo triunfaron en España? Surgidos en 1967 como cuarteto de dos chicos y dos chicas, Ricchi e Poveri tuvieron grandes éxitos en Italia durante la época dorada de los festivales como San Remo. Sin embargo, fue tras la salida de una de sus cantantes femeninas, Marina Occhiena, cuando el éxito se haría internacional gracias a canciones como Voulez Vous Danser, Sarà perché ti amo y Mamma Maria, que también tuvieron su versión en alemán, holandés y castellano, lo que les permitió llegar a las listas de éxitos de España, Latinoamérica y otros países europeos.

¿Qué fue de ellos? A pesar de que se prodigan menos por los escenarios y televisiones españoles, Ricchi e Poveri no paran de tocar. No solo actúan en aquellos países que disfrutaron de su música en su momento, sino que también han explotado aquellos lugares que no pudieron visitar en los 70 y 80 a consecuencia del dominio soviético, como demuestra un multitudinario concierto en la Discoteka 80 de Moscú en 2013 con un público totalmente entregado. Tras esa gira triunfal para la que incorporaron una segunda vocalista, en 2016 sufrieron un nuevo cambio de formación y el trío/cuarteto se convirtió en dúo por la marcha de Franco Gatti (el del bigote) que dijo estar mayor para seguir actuando y viajando. Esa marcha no ha sido problema para que, entre 2017 y 2018, realizasen una gira de 50 aniversario en la que, como no podía ser de otra manera, no faltaron los mayores éxitos de su carrera. El 5 de febrero, dentro de la 70 edición de Sanremo, la formación original de Ricchi e Poveri, incluida Marina Occhiena, se volverá a reunir para celebrar otro 50 aniversario, esta vez el de su interpretación de La prima cosa bella junto a Nicola di Bari en 1970. El pasado 5 de febrero, dentro de la 70 edición de San Remo, la formación original de Ricchi e Poveri, incluida Marina Occhiena, se volvió a reunir para actuar juntos y celebrar otro 50 aniversario, esta vez el de su interpretación de La prima cosa bella junto a Nicola di Bari en 1970.

Escucha 'Mamma Maria' pinchando aquí.

Umberto Tozzi en 1979. El cantante obtuvo grandes éxitos con temas como 'Te amo' o 'Gloria' a principios de los 70. Foto: Getty

– Umberto Tozzi: de gira, pero básicamente en Italia

¿Cómo triunfó en España? En el mundo de las canciones de música popular hay dos Glorias: la de Them (o sea, Van Morrison) y la de Umberto Tozzi (Turín, 1952). El cantante italiano comenzó muy joven tocando en diferentes formaciones –una de ellas la de su hermano Franco Tozzi– hasta que, a principios de los 70, se lanzó en solitario obteniendo grandes éxitos con temas como Ti amo o Gloria, que fue interpretada en inglés por Laura Branigan y en español, además de por el propio Tozzi, por Parchís.

¿Qué fue de él? A pesar de ser conocido por un puñado de éxitos, Umberto Tozzi tiene una amplia carrera discográfica en la que ha publicado casi treinta discos oficiales, entre los que se cuenta un doble en directo en el Royal Albert Hall de Londres. Por lo que respecta a su éxito Gloria, la canción fue inspirada –como sucedió con gran parte del repertorio del artista– por Serafina Scialò, pareja del cantante en los 70 y de la que acabó separándose en muy malos términos. Hace unos días, Scialò, que sufría de una profunda depresión, apareció muerta en extrañas circunstancias, lo que generó innumerables teorías en la prensa italiana. El cantante, habitualmente discreto en temas familiares, declaró con una frialdad que llamó la atención de los periodistas que, a pesar del daño que le había hecho a él y a su hijo, la perdonaba. Tozzi sigue actuando con regularidad, aunque básicamente en su país. Entre marzo y abril de 2020 tiene programados una veintena de conciertos en Italia.

Escucha 'Gloria' pinchando aquí.

Nek en 1998, un año después de que su canción 'Laura no está' se convirtiera en un éxito en España. Foto: Getty

– Nek: Laura no está, pero él sí

¿Cómo triunfó en España? Hubo que esperar a 1997 para que España tuviera noticia del talento de Nek (Modena, 1972). Ya tenía una sólida carrera con tres discos en su país con el sello Fonit Cetra. El éxito llegó, sin embargo, al fichar por Warner, multinacional que puso a funcionar su potente máquina para que todo el mundo se entrase de que “Laura no está, Laura se fue / Laura se escapa de mi vida…”. Es de destacar que la adaptación al castellano de Laura non c’è fue realizada por Raquel Díaz Reguera y su hermana Nuria sin tener ni idea de italiano y consultando cada dos por tres el diccionario.

¿Qué fue de él? Nek, cuyo nombre verdadero es Filippo Neviani, sigue al pie del cañón y, aunque nunca ha reeditado un éxito como el de Laura no está, en España ha disfrutado de buenas ventas gracias a colaboraciones con, por ejemplo, El sueño de Morfeo o Sergio Dalma. De hecho, todos los discos que Nek ha editado desde 1996 hasta 2016 han tenido versión en italiano y en castellano, por lo que no ha sido raro verle haciendo promoción en programas de televisión o radios como la Cadena Ser donde, a finales de 2019, presentó su nueva gira en A vivir que son dos días.

Escucha 'Laura no está' pinchando aquí.

Lorenzo Jovanotti en 2002. Hoy sigue siendo un ídolo en Italia. Foto: Ricardo Gutierrez

– Jovanotti: demasiado talento para la televisión generalista

¿Cómo triunfó en España? Lorenzo Cherubini (Roma, 1966), más conocido como Jovanotti, llegó a España de la mano de las cadenas privadas de televisión. Concretamente de la escuadra Mediaset, que programó sin parar canciones como Los números, Ciao mamma o Gente de la noche en programas como La quinta marcha y otros espacios de variedades en los que Jovanotti aparecía con su característica gorra ladeada y sus bermudas. Unos excesos, tanto en la frecuencia como en la puesta en escena, que saturaron al público y que no beneficiaron a este músico de gran talento.

¿Qué fue de él? Jovanotti es un ídolo en Italia, y con razón. Superada esa etapa de ídolo adolescente explotada hasta la saciedad por la Mediaset de Berlusconi, Lorenzo Cherubini decidió arriesgarse y evolucionar como artista, explorando otros géneros musicales como el rap, el reggae, la música de baile o los sonidos étnicos. Buen compositor y con gran presencia en el escenario, Jovanotti hace años que no piensa en España a la hora de presentar sus espectáculos o nuevos trabajos, el último de los cuales tiene fecha de 2019. Tal vez la explicación radica en que, cuando en 2001 intentó volver a entrar en el mercado español, lo hizo de la mano de Jarabe de Palo, que para su público fue un poco como si lo hubiera hecho de la mano de Café Quijano. No pegaban y no funcionó.

Escucha 'Ciao mama' pinchando aquí.

Sandro Giacobbe, su pecho al descubierto y un loro en 1974, un año antes de triunfar es España con el tema 'El jardín prohibido'. Foto: Getty

– Sandro Giacobbe: sigue diciendo "no lo volveré a hacer más"

¿Cómo triunfó en España? Sandro Giacobbe (1951) es conocido en España por la versión en castellano de Il Giardino Prohibido (El jardín prohibido), un tema de 1975 que obtuvo tal éxito en Italia que, pocos meses después, la CBS lanzó una versión en castellano para el mercado hispanohablante. La canción narra una infidelidad en primera persona de una forma bastante peculiar. En las primeras estrofas, el protagonista, arrepentido, se sincera y le dice a su pareja que ha estado en brazos de su mejor amiga (Esta tarde vengo triste y tengo que decirte, / que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. / Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, / su cuerpo me rogaba que le diera vida). A pesar de lo sucedido, él le confiesa que durante el acto solo pensaba en ella y que no volverá a suceder (No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. / Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos / decían cansados que eras tú, que eres tú, / que siempre esa eras tú). No obstante, al llegar al estribillo, Giacobbe dice aquello de “lo siento mucho, la vida es así, / no la he inventado yo”, que suena a excusa exculpatoria, al tiempo que abre la puerta para futuras infidelidades porque, al fin y al cabo, “la vida es así”.

¿Qué fue de él? Desde su publicación a mediados de los setenta, El jardín prohibido fue todo un éxito tanto en España como en Argentina o Chile, país en el que Giacobbe se presentó en varias ocasiones en el Festival de Viña del Mar. Aunque siguió publicando discos con material nuevo hasta 1992, Giacobbe era consciente de que lo que su audiencia quería era escuchar sus grandes éxitos entre los que, además de El jardín secreto, se encontraban Niña, Señora mía o Tú, mi cielo y mi alma. Por eso, en la actualidad se limita a actuar y cantar sus temas más conocidos allá donde le contratan. Por ejemplo, el teatro EDP Gran Vía de Madrid donde se presentó en octubre de 2019.

Escucha 'El jardín prohibido' pinchando aquí.

– Pino D’Angio: sigue haciendo bailar a los de EGB con 'Qué idea'

¿Cómo triunfó en España? A principios de los 80, Pino D’Angio (no confundir con Pino Donnagio) arrasó en España con la pegadiza y bailable ¡Qué idea! Además de actuar en programas como Aplauso, la canción de D’Angio (Pompei, 1952) fue utilizada por marcas comerciales para poner música a sus anuncios. Sin ir más lejos Lois, que durante esa época lanzó su línea de pana con la letra “¡Qué idea! Es Superpana Happy Lois”. En México, el mismo anuncio se utilizó para la marca Cimarrón

¿Qué fue de él? Aunque ¡Qué idea! fue el éxito indiscutible, la carrera de Pino D’Angio contiene otros grandes éxitos con esa fórmula tan característica que mezcla música funk, sonido discoteca y rap. Por ejemplo, Una noche de locura, Okay Okay o Una note maledetta, temas que sigue interpretando en sus espectáculos. Una de las últimas veces que se le vio por España fue con motivo de la gira Yo fui a EGB de 2019.

Escucha 'Qué idea' pinchando aquí.

Romina Power y Albano Carrisi se conocieron en 1967 rodando una película para adolescentes. Tres años después se casaron en Roma. Esta imagen pertenece a la boda. Foto: Getty

– Albano y Romina: amor, tragedia, desamor y reconciliación

¿Cómo triunfaron en España? Antes de que se conocieran y se convirtieran en uno de los matrimonios más populares del mundo del espectáculo, Albano Carrisi (1943) y Romina Power (1951) ya eran habituales de la prensa del corazón y el espectáculo. Desde mediados de los años 60, Albano era un popular intérprete entre la juventud italiana y Romina era popular desde pequeña por ser la hija del actor estadounidense Tyrone Power. La pareja se conoció en 1967 rodando una película para adolescentes y aunque sus familias no estaban muy conformes con la relación, se enamoraron y se casaron. Vivieron en una granja, tuvieron hijos y, a mediados de los setenta, decidieron comenzar a cantar juntos iniciando un prolífico dúo que firmó éxitos como Dialogo, Sharazan o Felicità, que en España hicieron populares en su versión castellana.

¿Qué fue de ellos? Después de más de dos décadas como el matrimonio perfecto del mundo de la canción, con permiso de Ana Belén y Víctor Manuel, una serie de problemas familiares hicieron que Albano y Romina se distanciasen, se separasen como pareja y continuasen sus carreras artísticas uno al margen del otro. La principal causa para esa separación fueron las consecuencias emocionales de la desaparición en 1994 de su hija Ylenia en Nueva Orleans y el circo mediático que se organizó en torno a un episodio tan dramático, en el que no faltaron revelaciones exclusivas que no fueron tales, demandas judiciales y programas de televisión de desagravio. Separados desde 1999, en 2013 aceptaron la oferta de un millonario ruso para volver a actuar juntos y, desde entonces, se les ha visto con frecuencia por los escenarios y las televisiones de medio mundo. Por ejemplo, en la última edición del Festival de San Remo celebrada hace unos días donde presentaron un tema inédito, el primero en 25 años, titulado Recoge el momento.

Escucha 'Felicidad' pinchado aquí.

Raffaella Carrà cantando y baliando en 1983. Carrà se hizo popular en España en 1975 tras actuar en el programa 'Señoras y señores' de TVE. Foto: Getty

– Raffaella Carrà: con 76 años y todavía haciendo televisión de éxito

¿Cómo triunfó en España? Aunque comenzó su carrera artística como actriz, el éxito de Raffaella Carrà (Bolognia, 1943) llegó con su trabajo como presentadora de televisión, cantante y bailarina, alguna de cuyas coreografías, como la del Tuca-Tuca, fue condenada por el Osservatore Romano por resultar "demasiado provocadora”. En 1975 actuó en el programa Señoras y señores de TVE y los directivos de la cadena le propusieran presentar su propio show en España: La hora de Raffaella Carrà. Poco después llegarían éxitos como Fiesta, En el amor todo es empezar, 53 53 456, Hay que venir al sur, Caliente, caliente o Mamá Dame 100 Pesetas. Después de una temporada de ausencia de las pantallas españolas, durante los años 90 volvió a ser la anfitriona de diferentes programas de televisión, ente los que destaca ¡Hola, Raffaella!, versión del italiano Pronto, Raffaella?, gracias al cual conocimos a hipnotizadores como Tony Kamo y jugamos al juego de Si fuera…

¿Qué fue de ella? Raffaella Carrà es una de las estrellas italianas más importantes del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Su popularidad y trascendencia hicieron que, en 2018, Cineccità le dedicase una exposición en la que se repasaba su carrera y mostraba una selección de los vestidos que la cantante y presentadora ha lucido en sus más de cinco décadas de actividad. En la actualidad presenta un exitoso programa de entrevistas en la Rai, A Raccontare comincia tu, y, aunque hace tiempo que no aparece en la televisión española, Raffaella Carrà estuvo en nuestro país en 2017 donde fue reconocida con el premio Madrid World Pride.

– Zucchero: próxima gira por España para el Joe Cocker italiano

¿Cómo triunfó en España? Este Joe Cocker italiano comenzó a ser conocido en España en los años noventa gracias a canciones como Senza una donna y Baila morena, cuyo estribillo, “baila, baila morena / Bajo esta luna llena/ Under the moonlight”, aún suena repetidamente durante el verano en discotecas y chiringuitos de costa. Influenciado por el blues, el soul y el rythm & blues, Zucchero también adereza sus trabajos con pequeños toques de humor, como demuestra el título de su sexto trabajo, Oro, Incenso & Birra, en el que se incluye otro de sus éxitos, Diavolo in me.

¿Qué fue de él? Aunque hace tiempo que no se tienen noticias de él en España, al menos en los canales masivos, Zucchero (nacido en 1955) no ha parado de grabar en todos estos años. De hecho, sigue siendo una indiscutible figura internacional que ha colaborado con músicos como Bono, Djavan, Sting, Cheb Mami, Brian May o la española Bebe. Su último trabajo con material nuevo, titulado D.O.C, tiene fecha del 2019 y, según ha anunciado el cantante en sus redes sociales, en junio del 2020 tiene previsto actuar en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Valencia.

Escucha 'Baila morena' pinchando aquí.

Gianna Nannini en 1983. Actualmente la cantante italiana, afincada en Londres, sigue en activo. Foto: Getty

– Gianna Nannini: comprometida ayer, comprometida hoy

¿Cómo triunfó en España? El éxito de Gianna Nannini (1954) en España fue intenso aunque efímero, tal vez porque la propuesta de la cantante italiana resultaba difícil de encasillar y etiquetar. Si bien sus canciones eran pegadizas y comerciales, su estética se alejaba de la imagen de cantante femenina al uso y su propuesta artística era más ambiciosa que convertirse simplemente en una artista de un par de éxitos. Prueba de ello es su longeva carrera musical en Italia, que se remonta a finales de los setenta y se alarga hasta la actualidad. Sea como fuere, España aún recuerda sus inapelables composiciones, como Maravillosa criatura o Bello pero imposible, una canción inspirada, nunca mejor dicho, en un hombre hermoso que olía muy mal.

¿Qué fue de ella? Aunque en España apenas nos enteremos, Gianna Nannini sigue en activo con una frenética actividad. Afincada en Londres con su mujer y su hija, tiene un nuevo álbum titulado La differenza, acaba de estrenar un vídeo hace apenas unos días en el que colabora con el músico y rapero Coez y está preparando su gira 2020, que le llevará por los recintos más importantes de Italia y otras capitales europeas, como Londres, París, Berlín y Frankfurt. De hecho, la gira se titula L’Europa della differenza, una reivindicación de la diversidad y del europeísmo en un momento en el que Salvini defiende todo lo contrario en Italia y el Brexit se ha finalmente consumado.

Escucha 'Bello pero imposible' pinchando aquí.

Patty Pravo actuando en TVE en 1968. Foto: Getty

– Patty Pravo: la vida transgresora de la chica que cantaba 'La bambola'

¿Cómo triunfó en España? Patty Pravo (Venecia, 1948) se hizo mundialmente famosa en 1968 gracias a La bambola, una composición de Bruno Zambrini, Franco Migliacci y Ruggero Cini que, como era habitual en la época, tuvo su versión en castellano. En ella, el adaptador decidió mantener la palabra "bambola" del título porque resultaba muy reconocible y era en ella donde radicaba buena parte del éxito de la canción. Lo de menos fue que "bambola", "muñeca" en italiano, no significase nada en español. Además de por este éxito, Pravo ha destacado por vivir su vida al margen de convenciones, lo que ha incluido uso de drogas, varios matrimonios y relaciones poliamorosas.

¿Qué fue de ella? A principios de su carrera, Patty Pravo fue una artista de singles. Sus éxitos más importantes, como Ragazzo triste, La bambola, Gli occhi dell’amore o Il paradiso, fueron editados en discos de 45 revoluciones que, cuando llegaban a los LP, tenían que ser arropadas por versiones de Lennon y McCartney, clásicos americanos de los años 30 y otros éxitos del momento, lo que hacía que fueran discos muy irregulares. Con el tiempo, sus trabajos de larga duración fueron más homogéneos, gracias a que el repertorio, las portadas y las apariciones en público respondían a un mismo concepto. En todo caso, desde su debut en 1965 a la actualidad, Patty Pravo no ha dejado de grabar, gracias a que, en lugar de vivir de la nostalgia, ha sabido adaptarse a los nuevos sonidos y tendencias, convirtiéndose incluso en una musa para el colectivo gay italiano.

Escucha 'La bambola' pinchando aquí.

Gigliola Cinquetti en 1967, tres años después de haber ganado los dos festivales de la canción más importantes de Europa: San Remo y Eurovisión. Foto: Getty

– Gigliola Cinquetti : la adolescente que no se convirtió en juguete roto

¿Cómo triunfó en España? En 1964, Gigliola Cinquetti (Verona, 1947) hizo doblete ganando los dos festivales de la canción más importantes de Europa, San Remo y Eurovisión. Además, lo hizo con el mismo tema: Non ho l’età (per amarti), que en España se tradujo como No tengo edad. Cuando se celebró el certamen, Gigliola apenas tenía 16 años, hecho que dotaba a la letra de la canción de una mayor complejidad y la convertía en una suerte de Lolita transalpina.

¿Qué fue de ella? Cuando se inicia una carrera profesional frisando la adolescencia, es complicado mantenerse en activo durante los años posteriores. Sin embargo, Gigiliola Cinquietti lo ha conseguido gracias a su inteligencia a la hora de cambiar unos territorios profesionales por otros. De este modo, finalizada su carrera como cantante a mediados de los noventa, Cinquetti comenzó a trabajar como presentadora de la Rai, que es a lo que se ha dedicado en los últimos años. A pesar de ello, en 2015 publicó 20.12, un disco con material nuevo en el que se atrevía a versionar el Lady Jane, de los mismísimos The Rolling Stones.

Escucha 'No tengo edad' pinchando aquí.

La presentadora italiana Maria Giovanna Elmi, sentada en el centro, sonríe junto a los miembros de Matia Bazar, ganadores del Festival de San Remo de 1978. Foto: Getty

– Matia Bazar: ¿te acuerdas de los que cantaron 'Solo tú'? Pues ya no queda ninguno aunque el grupo sigue actuando

¿Cómo triunfaron en España? Desde su fundación en 1975 en Génova, Matia Bazar se convirtió en una máquina de hacer éxitos. Ganaron varias veces San Remo y adaptaron al castellano muchas de sus composiciones, lo que les permitió hacer giras por Latinoamérica, presentándose con frecuencia en el Festival de Viña del Mar en Chile. Entre sus temas más conocidos están Esta tarde, qué tarde, Vacaciones romanas, Tú o la sencillez, Rayo de luna y, por encima de todos, Solo tú. Publicado en 1977, Solo tú fue un éxito mundial que se escuchó en emisoras, se bailó en discotecas y se utilizó hasta el hartazgo en campañas de publicidad.

¿Qué fue de ellos? Matia Bazar sigue sacándole partido a Solo tú y el resto de su repertorio pero, todo hay que decirlo, ya no es lo mismo. Aunque a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera su formación ha cambiado en incontables ocasiones, desde 1998 ya no está con ellos Antonella Ruggiero. La cantante de reconocible timbre de voz y gran presencia escénica era una de las bazas artísticas de la banda, hasta el punto de haber sido la creadora del nombre Matia Bazar. A pesar de esa importante baja, en 2015, el grupo realizó una gira por su 40 aniversario tras la cual se retiraron otros miembros fundadores que seguían en la formación. En 2017 el grupo, con el mismo nombre pero totalmente renovado en lo que a músicos y cantantes se refiere, lanzó una nueva canción titulado Verso il punto più alto, tema que se suma al repertorio clásico que, en realidad, es el que conforma el grueso de sus actuaciones.

Escucha 'Solo tú' pinchando aquí.

El mítico Renato Carosone en el 'backstage' tras un concierto. El músico no necesitó traducir sus canciones al español para triunfar en España. Eran éxitos directamente en italiano. Foto: Alamy

– Renato Carosone: todos seguimos bailando 'Torero'

¿Cómo triunfó en España? Renato Carosone (Napoles, 1920- Roma, 2001) no necesitó traducir sus canciones al castellano para triunfar en España. Lo que sí es cierto es que el músico italiano procuró buscar temas que pudieran encajar mejor con el público español. Por ejemplo, Torero o Ricordate Marcelino, inspirada en la película Marcelino Pan y Vino, de Ladislao Vajda, realizador húngaro afincado en España, que lo mismo rodaba una lacrimógena película religiosa como esa que una perversa fábula como El Cebo.

¿Qué fue de él? Carosone triunfó en el mundo entero. Hizo giras por Estados Unidos, Oriente Medio, Europa, vendió millones de discos y, cuando estaba en lo más alto de su popularidad, decidió dejar su carrera como músico para dedicarse a otras actividades, como la pintura. En 1975, sin embargo, volvió a los escenarios con la misma fórmula que lo había hecho famoso: música divertida y bailable. Poco después visitó España para actuar en el programa Musical express, de Ángel Casas, en el que compartió escenario con la Orquesta Mondragón, Agatha Lys y el gran Bonet de San Pedro. En los últimos años, la inclusión de Tu Vuò Fa' L’Americano, en la película El talento de Mr. Ripley volvió a poner su música de actualidad, lo que permitió que fuera conocida por un público más joven que, inspirado en ella, lanzó remezclas como la de Yolanda Be Cool & DCup y la posterior versión de Pitbull con el título Bon, Bon.

Escucha 'Torero' pinchando aquí.

Gianni Bella, autor de 'Este amor ya no se toca', jugando al futbolín en 1974. Foto: Getty

– Gianni Bella: el amor entra mejor con falsete

¿Cómo triunfó en España? Procedente de una familia de artistas, Gianni Bella (1946) es autor de éxitos como Este amor ya no se toca, que popularizó en castellano Yuri, y del que le hizo mundialmente famoso, Non si può morire dentro, que en España se tradujo por De amor ya no se muere. Una balada romántica de amor atormentado que, tal vez por la poca pericia del adaptador, dio lugar a versos como “lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento, / a ti no te compré por eso no te vendo”. En todo caso, lo que todo el mundo recuerda de la canción es el estribillo: “Tú, tristemente tú / me dijiste cuando me alejé / que de amor ya no se muere / mas muriendo me marché”. Entonado en parte con su característica voz en falsete.

¿Qué fue de él? Bella continúa en activo y, a pesar del peso que sus éxitos continúan teniendo en su carrera, el músico italiano ha intentado reinventarse y generar material nuevo que, en algunos casos, presentó en el Festival de San Remo. Si bien no ha ganado el festival, sus canciones han tenido buena aceptación por parte del público y han sonado en las emisoras, especialmente aquellos discos que realizó en colaboración con su hermana Marcella Bella, Finalmente insieme (1998) y Forever per sempre (2007). Desde hace más de una década no graba material nuevo, pero sigue componiendo para otros artistas.

Escucha 'De amor ya no se muere' pinchando aquí.

– Laura Pausini: cantante de éxito y estrella televisiva

¿Cómo triunfó en España? En 1993, Laura Pausini (1974) publicó en Italia su disco de debut. Este trabajo contenía algunos de sus temas más conocidos, como Non c’è o La solitudine y que, un año más tarde, ya se habían lanzado en castellano con el título de Se fue y La soledad, convirtiéndose en auténticos superventas del momento.

¿Qué fue de ella? Aunque después de la crisis de la industria discográfica las cosas no son igual en lo que a promoción, ventas y giras se refiere, Laura Pausini ha sabido adaptarse bastante bien a este nuevo escenario. Con una veintena de discos a sus espaldas desde que comenzó su carrera, la artista ha conseguido mantener una media de publicación de un disco cada dos años, con sus consiguientes conciertos. Además, cuando no está actuando o grabando, participa de programas de televisión, como las ediciones mexicana y española de La Voz o el programa Factor X.

Escucha 'La soledad' pinchando aquí.

– Eros Ramazzotti: ha crecido dignamente



¿Cómo triunfó en España? Gracias a canciones como Si bastasen un par de canciones y a versos como “voy al fútbol, no lo veo, abro un libro y no lo leo” Eros Ramazzotti (Roma, 1963) conectó con una generación de jóvenes españoles que, durante mediados de los ochenta y principios de los noventa, escucharon sus discos hasta desgastarlos.

¿Qué fue de él? A medida que el público crecía, Eros Ramazzotti fue creciendo con él. Sus discos se fueron haciendo más maduros, sus conciertos más potentes y, aunque no ha dejado de grabar en toda su carrera, ha sabido renunciar a cierta exposición mediática para dedicar su talento y todo lo aprendido a componer y producir temas para otros artistas, entre los que se encuentran Gianni Morandi, Joe Cocker, Laura Pausini, Cher o Ricky Martin. Su último trabajo en castellano, Hay vida, se publicó en 2018 e incluía Por las calles, las canciones, en colaboración con Luis Fonsi.

Escucha 'Si bastasen las canciones' pinchando aquí.

Adriano Celentano fundó su propio sello de música, Clan, y sigue trabajando a sus 82 años. En la imagen, el cantante sentado en un flotador en 1962. Foto: Getty

– Adriano Celentano: una leyenda que supo controlar su carrera y hoy, con 82 años, sigue siendo creativo

¿Cómo triunfó en España? Nacido en la Vía Gluck de Milán (en 1938), calle a la que dedicó una canción en los principios de su carrera, Adriano Celentano es un artista innovador que demostró que era posible hacer rock and roll de manera más que digna en otros idiomas que no fueran el inglés. De este modo, además de adaptaciones de clásicos estadounidenses, como Stand by me, de Ben E. King, que él tradujo como Pregherò, Celentano compuso temas que han pasado a al historia de la música popular como 24.000 baci, Chi non labora non fa l’amore, Una ragazza in un pugno, Mondo In Mi 7a, el incomprensible Prisencolinensinainciusol o el magnífico Azzurro. Este último tema fue, durante cuatro décadas, la sintonía de cierre del programa de Juan de Pablos en Radio 3, Flor de pasión.

¿Qué fue de él? Desde el principio de su carrera artística, Celentano quiso controlar su trabajo y ser el principal beneficiario de sus éxitos. Para ello fundó su propio sello de música, Clan, y participó en la producción de algunas películas que no hicieron más que aumentar su fama y sus ingresos. Esa independencia le ha permitido dosificar sus apariciones públicas, sus conciertos y dedicar más tiempo a componer, grabar y publicar discos no por exigencias del mercado sino por gusto. El último trabajo con material nuevo es de 2011, pero en 2019 lanzó la banda sonora de Adrián, una serie de dibujos animados ambientada en un futuro distópico escrita y dirigida por él mismo y cuyo diseño de personajes corrió a cargo de Milo Manara.

Escucha 'Azurro' pinchando aquí.

