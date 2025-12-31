Muere el actor Isiah Whitlock Jr., conocido por ‘The Wire’ o ‘La última noche’, a los 71 años
El intérprete se hizo célebre por su forma de pronunciar la palabra “shit”, que inauguró en el filme de Spike Lee y repitió a lo largo de su carrera
El actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., muy conocido por su papel del senador corrupto Clay Davis en la serie The Wire, falleció a los 71 años en Nueva York, según informó este martes su agente, Brian Liebman, en redes sociales.
“Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona”, indica parte del mensaje publicado por el agente en Instagram, junto a una foto de ambos. De acuerdo con la revista Deadline, que cita al agente, Whitlock Jr. falleció tras una breve enfermedad que no detalló.
Whitlock Jr., nacido en South Bend (Indiana) en 1954, tenía una larga trayectoria en cine, con frecuentes colaboraciones con el director Spike Lee en películas como BlacKkKlansman, Da 5 Bloods: hermanos de armas, Ella me odia, La última noche, Red Hook Summer and Chi-Raq, indica la revista Variety.
Precisamente fue en una de esas películas, La última noche, donde su manera de pronunciar la palabra “shit” (mierda), alargando la vocal, se convirtió en un sello personal que repetiría en otros proyectos y pasaría a formar parte de la cultura pop. El cineasta Lee reaccionó a la muerte de Whitlock Jr. publicando una foto de ambos en Instagram y una dedicatoria: “Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock. Que Dios lo bendiga”.
Entre sus créditos figuran conocidas películas como Uno de los nuestros de Martin Scorsese; doblajes en Cars 3 y Lightyear; y papeles en series dramáticas como The Wire, Veep, Your Honor y The Residence así como apariciones en la franquicia Law & Order.
