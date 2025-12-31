El número 2 del Govern de Cataluña insta a Junts a pactar con el PSC por “patriotismo”

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, vaticina que el partido de Puigdemont “desaparecerá” por el auge de Aliança Catalana

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha hecho un llamamiento a JxCat a abrirse a acuerdos con el Govern del PSC por “patriotismo”, para ayudar a que Cataluña “avance”, en lugar de intentar “bloquearlo todo”. Por su lado, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha vaticinado que JxCat “desaparecerá”, al haber ligado su futuro político al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras Aliança Catalana “le está comiendo la tostada” entre el electorado independentista “más radical”.

El conseller Dalmau ha tendido la mano a JxCat y alega que “para que Cataluña funcione no basta con el Govern”, sino que “son necesarios también los partidos de la oposición, que con su tarea también contribuyen a hacer un mejor gobierno”. En unas declaraciones a la agencia Efe explica que “por la vía de la colaboración se llega más lejos que por la vía de la confrontación”.

Por ello, ha animado al principal partido de la oposición a revisar su estrategia: “Es legítimo tener discrepancias y quererse reivindicar, pero el patriotismo de verdad se demuestra llegando a acuerdos para hacer avanzar el país, no bloqueándolo todo”.

En este sentido, ha considerado “un error garrafal” que JxCat decidiera quedarse al margen del Pacte Nacional per la Llengua. La actitud de bloqueo de JxCat, según el conseller, “no hace justicia a la tradición de trabajo que ha tenido históricamente CiU en Cataluña”, una formación que “por la vía de los acuerdos y los pactos ha hecho avanzar Cataluña”.

Dalmau ha defendido que no está solo en su análisis: “Cuando hablo con muchos alcaldes y alcaldesas de Junts, lo que veo es que tienen ganas de que se llegue a acuerdos, para que los presupuestos permitan más políticas de inversión”, ha explicado.

El responsable de Presidencia espera que en JxCat sean “coherentes con la tradición democrática” de CiU y de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas.

No contempla que JxCat vote en contra de la nueva financiación que puedan acordar socialistas y ERC, porque eso supondría “bloquear” los intereses de Cataluña: “A la hora de la verdad, espero que Junts esté en el lado de hacer avanzar el país”.

Ante los pronósticos demoscópicos que sitúan ya a Aliança Catalana al borde de adelantar a JxCat, Dalmau ha argumentado que la manera de que la extrema derecha no crezca, en las sociedades occidentales, es hacer que “el sistema funcione”.

Por su parte, el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, se ha mostrado convencido de que “cuando en las próximas elecciones Sánchez caiga, Junts caerá con él”. A su juicio, tanto Sánchez como el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, “están más preocupados por su futuro personal que por el futuro de los ciudadanos que dicen representar”.