El Govern abrirá cuatro oficinas de atención ciudadana en 2026 y otras cinco móviles

El presidente de la Generalitatm, Salvador Illa, junto al consejero de la Presidencia, Albert Dalmau momentos antes ndel comienzo del debate de política general, el 8 de octubre de 2025.

El Ejecutivo trata de dar servicio a los puntos más aislados de la Cataluña central, Lleida y Tarragona

El Govern abrirá cuatro nuevas oficinas de atención ciudadana en 2026, al tiempo que pondrá en marcha otras cinco móviles para dar servicio a los puntos más aislados de Cataluña. Este “punto de inflexión” en la red de oficinas de atención de la Generalitat se enmarca en un plan en el que la administración catalana invertirá un total de 13 millones, ha informado el Ejecutivo catalán en un comunicado.

Desde el inicio de la legislatura se ha abierto ya una oficina en Tarragona, en la que se han realizado 35.000 atenciones, y se ha ampliado la del distrito de Ciutat Vella en Barcelona, que opera de forma provisional.

En 2026 está previsto que se abran cuatro nuevos centros: en La Seu d’Urgell (Lleida), en Vilafranca del Penedès (Barcelona), en Puigcerdà (Lleida) y en el distrito barcelonés del Eixample -en este caso en una ubicación provisional hasta 2031, cuando se trasladará a un emplazamiento definitivo-.

En 2027 se inaugurarán oficinas en Tremp (Lleida) -primero un centro provisional, luego definitivo, ya en 2029- y Lleida y se abrirá la nueva oficina de Ciutat Vella en Barcelona. Las anteriores aperturas se sumarán a las oficinas ya existentes en Girona, Tortosa (Tarragona) y Manresa (Barcelona), de modo que en última instancia serán once los centros de atención permanentes en Cataluña, en los que trabajarán un total de 162 personas.

A ellos se añadirán otras cinco oficinas móviles, que se pondrán en marcha en el segundo trimestre del año próximo con la previsión de que recorran 80 municipios menos accesibles. En declaraciones a la prensa, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha defendido que estas inversiones deberán servir para mejorar la “cohesión territorial”.

Ha destacado que todas las oficinas serán “integradas”, es decir, que en ellas se puedan hacer todos los trámites posibles con la administración catalana, sin necesidad de desplazarse físicamente a otros municipios.

Este despliegue de las oficinas físicas se suma a la puesta en marcha de una oficina de atención virtual, ya anunciada hace algunas semanas, en la que en una primera fase trabajarán seis personas para atender un centenar de citas por semana.