Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Administración pública

El Govern abrirá cuatro oficinas de atención ciudadana en 2026 y otras cinco móviles

El Ejecutivo trata de dar servicio a los puntos más aislados de la Cataluña central, Lleida y Tarragona

EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Govern abrirá cuatro nuevas oficinas de atención ciudadana en 2026, al tiempo que pondrá en marcha otras cinco móviles para dar servicio a los puntos más aislados de Cataluña. Este “punto de inflexión” en la red de oficinas de atención de la Generalitat se enmarca en un plan en el que la administración catalana invertirá un total de 13 millones, ha informado el Ejecutivo catalán en un comunicado.

Desde el inicio de la legislatura se ha abierto ya una oficina en Tarragona, en la que se han realizado 35.000 atenciones, y se ha ampliado la del distrito de Ciutat Vella en Barcelona, que opera de forma provisional.

En 2026 está previsto que se abran cuatro nuevos centros: en La Seu d’Urgell (Lleida), en Vilafranca del Penedès (Barcelona), en Puigcerdà (Lleida) y en el distrito barcelonés del Eixample -en este caso en una ubicación provisional hasta 2031, cuando se trasladará a un emplazamiento definitivo-.

En 2027 se inaugurarán oficinas en Tremp (Lleida) -primero un centro provisional, luego definitivo, ya en 2029- y Lleida y se abrirá la nueva oficina de Ciutat Vella en Barcelona. Las anteriores aperturas se sumarán a las oficinas ya existentes en Girona, Tortosa (Tarragona) y Manresa (Barcelona), de modo que en última instancia serán once los centros de atención permanentes en Cataluña, en los que trabajarán un total de 162 personas.

A ellos se añadirán otras cinco oficinas móviles, que se pondrán en marcha en el segundo trimestre del año próximo con la previsión de que recorran 80 municipios menos accesibles. En declaraciones a la prensa, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha defendido que estas inversiones deberán servir para mejorar la “cohesión territorial”.

Ha destacado que todas las oficinas serán “integradas”, es decir, que en ellas se puedan hacer todos los trámites posibles con la administración catalana, sin necesidad de desplazarse físicamente a otros municipios.

Este despliegue de las oficinas físicas se suma a la puesta en marcha de una oficina de atención virtual, ya anunciada hace algunas semanas, en la que en una primera fase trabajarán seis personas para atender un centenar de citas por semana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los tasadores hipotecarios se declaran en huelga contra la precariedad de la profesión

Gorka R. Pérez | Madrid

Salvador Illa usa su mensaje navideño para alertar sobre el auge ultra: “Sin humanidad no se puede construir un país”

Marc Rovira | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
  2. Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
  3. Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
  4. Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”
  5. El PP de Ayuso veta la comisión de investigación que pidió Más Madrid para el hospital de Torrejón
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_