Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años

El mundo del cine español llora a José Luis Cienfuegos, fallecido hoy de forma repentina por un aneurisma (accidente cerebrovascular) a los 60 años y figura clave en la consolidación y renovación de los festivales de cine en España. Conocido por su rigor programador, su sensibilidad hacia el cine independiente y su compromiso absoluto con la difusión cultural, Cienfuegos deja tras de sí una huella profunda y perdurable. Hasta la fecha ejercía como director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), tras ejercer ese puesto en el Festival de Gijón y el de Sevilla. “Tras tres décadas consagradas a la dirección de algunos de los festivales más importantes de España, culminando en la 70 edición de Seminci, José Luis Cienfuegos ha fallecido hoy en Madrid a los 60 años”, han anunciado hace unos minutos las redes sociales de la Seminci

Nacido en Avilés, Cienfuegos comenzó su trayectoria en el departamento de prensa del Festival de Gijón. En 1995 daría el salto a la dirección del certamen, donde estuvo 16 años. Durante ese tiempo convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes. En 2012 pasó a dirigir el Festival de Sevilla, convirtiéndolo también en punta de lanza para esos autores que estaban marcando el pulso del cine contemporáneo, y reforzando sus lazos con la industria española y europea. Fue 2023 el año que marcó su llegada a Valladolid, sin duda el mayor reto de su carrera.

“Durante tres ediciones, plasmó su sello inconfundible en la dirección, siendo fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci, llevando además al festival a una necesaria renovación”, señala el comunicado del certamen que dirigió Cienfuegos. “Así hasta la 70 edición, sin duda una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen, perfecto exponente de la concepción que tenía de los festivales: lugares de diálogo y conocimiento a través de una programación ambiciosa y heterodoxa, estableciendo puentes vibrantes entre los creadores y el público, y sobre todo, espacios útiles y relevantes para la industria y los cineastas”.

Más allá de las pantallas, fue un agente importantísimo del sector del cine en España, y un trabajador incansable que nunca antepuso su nombre al de los proyectos que defendía. Su legado es el de una vida consagrada a que las películas encontraran su lugar, y a que quienes las hacían sintieran que alguien creía de verdad en ellas. No en vano, cuando fue despedido del festival asturiano, más de 400 cineastas de todo el mundo secundan un comunicado a su favor. “Cienfuegos adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor”, finaliza la carta de la Seminci. “Transformó radicalmente la manera de hacer festivales en nuestro país, haciendo de ellos lugares habitables en los que el cine se convertía en el pilar para la celebración de la cultura y de la vida”.

La ciudad de Valladolid también ha dado la noticia. El Ayuntamiento ha expresado sus condolencias por el fallecimiento: “En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine”, ha expresado el Consistorio a través de un mensaje publicado en la red social X. Además, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha señalado que Cienfuegos, en las tres ediciones que ha dirigido la “querida” Seminci, ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso. “Era un amante de la vida y de las personas y un entusiasta, así como una persona llena de ilusión. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos”, ha apostillado.