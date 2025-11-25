Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
UNIVERSOS PARALELOS
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Ingleses paseando bajo el sol del mediodía

Joe Cocker, fallecido en 2014, ha entrado hace unos días en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Cabe imaginar la incomodidad del homenajeado, caso de estar vivo, si se hubiera enfrentado a tan oficial reconocimiento de la industria

Diego A. Manrique
Diego A. Manrique
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Ha sido noticia: Joe Cocker, que falleció en 2014, fue incorporado hace unos días a esa augusta institución que es el Salón de la Fama del Rock and Roll. Cabe imaginar la incomodidad del homenajeado, caso de estar vivo, si se hubiera enfrentado a tan oficial reconocimiento de la industria. Cocker no tenía modales de superestrella: le gustaba recordar que él era sencillamente un instalador de gas de Sheffield al que la fortuna le había sonreído. Varias veces.

Su primer despegue triunfal estuvo a punto de acabar con su salud y su cordura. Abundan las anécdotas que retratan a una persona damnificada hasta extremos inconcebibles. Durante un periodo de oscuridad, cuando incluso tenía problemas para pagar sus facturas, alguien le visitó. Ese amigo se sentó en su sofá y descubrió, en el hueco entre un asiento y su respaldo, un cheque arrugado por valor de varios centenares de miles de dólares. Joe no se había planteado la necesidad de acudir a su banco para cobrarlo.

Joe Cocker no era tonto. En todo caso, se había quedado atontado tras su participación en una de las giras más salvajes de la historia del rock, Mad Dogs & Englishmen. Ya conocen la historia: obligado a girar por Estados Unidos, Cocker se había quedado sin banda y Leon Russell acudió al rescate. Russell, veterano de los estudios californianos, enroló a dos docenas de instrumentistas y cantantes. La gira lanzó a Russell al estrellato. Y no fue el único beneficiario: el saxofonista Bobby Keys iniciaba su ascensión al puesto de cómplice de Keith Richards en The Rolling Stones y Rita Coolidge estableció la definición de hippy chic. El recorrido generó un vistoso doble LP y una película documental que, desde hace unos días, se puede ver en abierto.

Aquello es prácticamente una comuna en movimiento, con niños y perros. Cocker sonríe benignamente, pero todo el esfuerzo le dejó descangallado. Su carrera posterior es un carrusel de huidas y éxitos derivados de casualidades como el uso de su You Can Leave Your Hat On en cierta secuencia de Kim Basinger en Nueve semanas y media. Hasta la imitación de sus movimientos espásticos por John Belushi le acercó a un nuevo público. Por alguna razón, le ocurrían desastres en Australia, donde los nativos no toleraban ninguna extravagancia por parte de los visitantes de la antigua metrópoli. De camino hacia aquel país, en compañía de su manager, se quedó varado —no pregunten los detalles— en una isla del Pacífico, sin dinero ni pasaporte.

Podía haberse dedicado allí al dolce fare niente, como el personaje de Mad Dogs & Englishmen, originalmente una canción del bon vivant Noël Coward que ironizaba sobre las peculiaridades de los ingleses en climas tropicales. Pocas cosas gustaban más a los súbditos de Isabel II que reírse de sí mismos, como demuestra la celebrada interpretación del tema por Jeremy Irons.

Tengo motivos particulares para estarle agradecido a Cocker. A finales de los años sesenta, TVE emitió por sorpresa una actuación suya, en los Minutos Musicales que tapaban los huecos inesperados en la programación. Mi padre se quedó horrorizado ante su gestualidad y apagó el aparato. Naturalmente, en ese momento decidí que aquello era lo mío.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Diego A. Manrique
Diego A. Manrique
Periodista musical en radio, televisión y prensa escrita, ocupaciones evocadas en el libro 'El mejor oficio del mundo'. Lo que no impide su dedicación ocasional a la novela negra, el cine, los comics, las series o la Historia. 
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

"El 'blues' me ha ayudado a mantener el control"

Lourdes Gómez | Londres

Joe Cocker, a través de sus canciones

El País | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Black Friday
escaparatebf
Crema facial de día SPF30 Olay Regenerist de 50ml. Ahora con un 53% DE DESCUENTO. COMPRA POR 14,23€
Crema facial de día SPF30 Olay Regenerist de 50ml. Ahora con un 53% DE DESCUENTO. COMPRA POR 14,23€
escaparatebf
Cargador de pared rápido USB Tipo C de Belkin compatible con varios dispositivos. COMPRA POR 7,99€ (56% DE DESCUENTO)
Cargador de pared rápido USB Tipo C de Belkin compatible con varios dispositivos. COMPRA POR 7,99€ (56% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
escaparatebf
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_