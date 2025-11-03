La Fiesta del Cine vuelve a toda España con entradas a 3,50 euros

El cine se celebrará en todo España desde el 3 al 6 de noviembre. Durante cuatro días, la 25º edición de la Fiesta del Cine permitirá que el público disfrute de todas las películas de la cartelera a 3,50 euros por entrada. La venta está disponible desde el 29 de octubre en las páginas web de los cines o de forma presencial.

Serán 338 los cines que durante estos días proyectarán las películas a un valor rebajado. Sobre las películas, hay para todos los gustos. Los amantes del terror podrán ver Expediente Warren: El último rito, la última entrega de la saga El Conjuro. Buenas opciones para la familia son Cuerpos Locos y Tom y Jerry. Aventura en el tiempo. Para los fanáticos de la mítica serie está Downton Abbey: El gran final y si se inclinan por el cine español, destacan Mi amiga Eva y El Cautivo. También podrán disfrutar de los largometrajes que han acaparado el debate cultural como Una batalla tras otra, Sirat y Los domingos.

El evento tendrá como embajadores a los ganadores de los Premios Goya 2025, Carolina Yuste y Eduard Fernández. Los actores —premiados como mejor protagonista por La infiltrada y Marco, respectivamente— han reconocido la importancia de ver películas en las salas de cine. Yuste ha argumentado que “el mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental”. Para la intérprete, elegir ir al cine es una forma de “resistencia”: “Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor”. Fernández ha abogado por la “intimidad compartida en la oscuridad y silencio” junto a los demás espectadores en una sala de cine: “Tiene algo mágico difícilmente explicable”.

En la edición anterior, celebrada en junio, asistieron 1.295.149 espectadores, el mejor dato de asistencia en la versión de primavera desde 2019, con un aumento de un 52% respecto a la misma fiesta en 2024. El evento es organizado en conjunto por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC.