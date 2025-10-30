Ir al contenido
La policía francesa detiene a otras cinco personas relacionadas con el robo de joyas del Louvre

La operación de este miércoles eleva a siete los arrestados por el asalto a la pinacoteca parisina. Las joyas siguen desaparecidas

Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -
La policía arrestó el miércoles por la noche a otros cinco individuos sospechosos de haber participado en el robo de las joyas de Napoleón en el Louvre el domingo 19 de octubre. Los investigadores de la Brigada de Represión del Banditismo (BRB) detuvieron a los hombres en el distrito 16 de París y en el departamento de Sein-Sain-Denis, según explicó la fiscal de París, Laure Beccuau, invitada este jueves en el programa matutino de la radio RTL. Las detenciones han acelerado las hipótesis sobre lo cerca que podrían estar de hallarse las joyas sustraídas, valoradas en unos 88 millones de euros.

En cuanto al perfil de los cinco detenidos, Beccuau sigue mostrándose muy prudente. Sin embargo, precisó que “uno de ellos era uno de los objetivos de los investigadores, ya que había rastros de ADN que lo vinculan con el robo”. Las otras personas puestas bajo custodia policial son individuos “que pueden aportarnos información sobre el desarrollo de los hechos”.

¿Estarían a punto de ser recuperadas las joyas de la corona? La nueva ola de detenciones, once días después del increíble robo en el Museo del Louvre en París, alimenta ahora esa esperanza que parecía muy remota hace unos días. “Los cuatro están bajo custodia policial, entre ellos uno de los principales sospechosos del robo”, insistió la fiscal.

El sábado pasado, dos hombres de 34 y 39 años ya habían sido detenidos. Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a abandonar el país rumbo a Argelia. Ambos fueron procesados el miércoles por la noche por los delitos de robo en banda organizada y asociación de malhechores con el fin de cometer un crimen, y enviados a prisión preventiva.

La fiscal de París, Laure Beccuau, comunicó también que los dos detenidos reconocieron “parcialmente” su participación en los hechos. Ambas personas—de las que se han encontrado muestras de ADN en la escena del crimen— fueron arrestados el pasado domingo cuando estaban a punto de abandonar el país con destino a Mali y a Argelia. Beccuau no ha aportad más información sobre la confesión de los sospechosos “para no interferir en la investigación”, y ha solicitado al juez instructor la imputación de los dos hombres por delitos de robo, con una pena de hasta 15 años de cárcel, y de asociación de malhechores, que sumaría otros 10, además de pedir prisión preventiva.

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
