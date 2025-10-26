La policía detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Agentes de policía junto a un montacargas utilizado por los ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en el Quai François Mitterrand, el 19 de octubre de 2025, en París.

La investigación judicial sobre el “robo del siglo” en el Louvre —el hurto de joyas invaluables de la Corona de Francia durante un fugaz asalto el 18 de octubre— ha empezado a dar frutos. El periódico Le Parisien ha publicado la mañana del domingo que dos sospechosos fueron detenidos la noche del sábado y puestos bajo custodia policial en el marco de la investigación abierta por “robo en banda organizada” y “asociación de malhechores con el fin de cometer un crimen”.

Los dos hombres, originarios de Seine-Saint-Denis, un departamento al norte de París, son sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro delincuentes que irrumpió por la fuerza en el museo más famoso de Francia, utilizando un camión equipado con una plataforma elevadora.

Ataviados con chalecos amarillos y cascos de moto, los ladrones rompieron una ventana que daba acceso a la Galería de Apolo, el espacio del museo donde se exhiben las joyas de la Corona de Francia, y se apoderaron —usando sierras radiales— de tesoros reales que pertenecieron a varios soberanos franceses, entre ellos la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Posteriormente, huyeron con su botín, aunque durante la fuga perdieron la corona de la emperatriz. En total, se robaron ocho joyas valoradas en unos 80 millones de euros.

La operación del sábado por la noche, según Le Parisien, se desencadenó precipitadamente después de que los investigadores supieran que uno de los sospechosos planeaba huir al extranjero, probablemente a Argelia. Poco después, un segundo sospechoso fue arrestado. Ambos, ya conocidos por la policía por robos anteriores, presentan perfiles de asaltantes experimentados que podrían haber actuado por encargo. Fueron trasladados a dependencias policiales, donde pueden permanecer bajo custodia hasta 96 horas. La investigación continúa para identificar al resto de los cómplices y al cerebro del grupo criminal.

Las pesquisas se apoyan ahora en las numerosas pistas que dejaron los ladrones en su precipitada huida: chalecos, casco de moto… Se hallaron cabellos pertenecientes a uno de los ladrones —probablemente el primero en entrar al museo— dentro del casco. Los sospechosos tampoco lograron incendiar la plataforma y el camión utilizados para acceder a la Galería de Apolo, ambos encontrados abandonados en plena vía pública. Según las primeras investigaciones, los ladrones habrían robado el elevador tras concertar una cita en la web de compraventa de objetos de segunda mano Le Bon Coin con un vendedor que deseaba deshacerse de él. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Louvres (Val-d’Oise), pocos días antes del asalto.

El robo del Louvre ha conmocionado a Francia, que observa en el suceso un síntoma de la decadencia que atraviesa el país en los últimos tiempos. Resolver el caso de forma veloz es crucial para la imagen nacional, pero también para evitar que las joyas sean desmontadas para venderlas a piezas, como la policía sospecha que habrían planeado los delincuentes.

Un informe confidencial preliminar del Tribunal de Cuentas, la máxima institución de fiscalización de Francia, acusa al Louvre de contar con un sistema de videovigilancia insuficiente en sus tres alas, de haber aplicado fuertes recortes y retrasos en el gasto destinado a seguridad en los últimos años y de mostrar una deficiente jerarquización de prioridades. El documento, que debe publicarse oficialmente en noviembre, señala que el gasto en seguridad en 2024 fue muy inferior al de hace 20 años. En el ala Richelieu, que alberga pinturas de Poussin, Durero y Vermeer, así como las colecciones de arte persa y mesopotámico antiguo, solo el 25% de sus 182 salas están cubiertas por cámaras de vigilancia, según el informe.