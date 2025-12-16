El gigante de los pagos PayPal solicita convertirse en banco para impulsar los préstamos
Las empresas de tecnología financiera tratan de aprovechar el entorno regulatorio favorable de la administración Trump para ingresar en el sistema bancario
La empresa de pagos PayPal anunció el lunes que ha solicitado la creación de un banco en Estados Unidos, según informó Bloomberg, en un momento en que las empresas se apresuran a aprovechar el entorno regulatorio favorable de la administración de Donald Trump.
La empresa, con sede en San José (California), ha presentado una solicitud ante el Departamento de Instituciones Financieras de Utah y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para constituir una empresa de préstamos industriales.
La decisión refleja la mayor disposición por parte de las empresas de tecnología financiera y criptomonedas para obtener licencias bancarias con el fin de expandir sus negocios, en un momento en el que se han relajado las restricciones normativas para ingresar al sistema bancario. Si se aprueba, la medida ayudará al gigante de los pagos PayPal a reforzar su oferta de préstamos a pequeñas empresas en Estados Unidos, así como a reducir su dependencia de terceros.
“Conseguir capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que se esfuerzan por crecer y expandirse”, afirmó Alex Chriss, director ejecutivo de PayPal. “La creación de PayPal Bank reforzará nuestro negocio y mejorará nuestra eficiencia, lo que nos permitirá apoyar mejor el crecimiento de las pequeñas empresas y las oportunidades económicas en todo Estados Unidos”, añadió.
Prevé ofrecer cuentas remuneradas
PayPal también tiene previsto ofrecer cuentas de ahorro con intereses a sus clientes. La empresa ha concedido más de 30 000 millones de dólares en préstamos y capital desde 2013, según ha informado.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo a principios de este año, se ha producido un aumento en las solicitudes de licencias bancarias, ya que los reguladores han introducido un régimen de desregulación y han adoptado una línea más favorable al crecimiento.
La semana pasada, la Oficina del Contralor de la Moneda concedió a gigantes de las criptomonedas como Ripple y Circle la aprobación preliminar para establecer bancos fiduciarios nacionales, una medida importante que podría integrar aún más los activos digitales en el sistema bancario.
PayPal ha seleccionado a Mara McNeill para ocupar el cargo de presidenta de PayPal Bank. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en banca y préstamos comerciales, y anteriormente ocupó el cargo de directora ejecutiva de Toyota Financial Savings Bank.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La empresa de pagos PayPal solicita una licencia bancaria para impulsar los préstamos
El Supremo desvía a la Audiencia Nacional la decisión sobre la cobertura legal del comité del apagón
Pasión por ‘Xiao Xiao’ y ‘Lei Lei’: colas de más de tres horas para ver a los últimos pandas de Japón antes de su vuelta a China
La arquitectura minimalista de un nuevo gran centro jainista en la India
Lo más visto
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno