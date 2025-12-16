El gigante de los pagos PayPal solicita convertirse en banco para impulsar los préstamos

Las empresas de tecnología financiera tratan de aprovechar el entorno regulatorio favorable de la administración Trump para ingresar en el sistema bancario

La empresa de pagos PayPal anunció el lunes que ha solicitado la creación de un banco en Estados Unidos, según informó Bloomberg, en un momento en que las empresas se apresuran a aprovechar el entorno regulatorio favorable de la administración de Donald Trump.

La empresa, con sede en San José (California), ha presentado una solicitud ante el Departamento de Instituciones Financieras de Utah y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para constituir una empresa de préstamos industriales.

La decisión refleja la mayor disposición por parte de las empresas de tecnología financiera y criptomonedas para obtener licencias bancarias con el fin de expandir sus negocios, en un momento en el que se han relajado las restricciones normativas para ingresar al sistema bancario. Si se aprueba, la medida ayudará al gigante de los pagos PayPal a reforzar su oferta de préstamos a pequeñas empresas en Estados Unidos, así como a reducir su dependencia de terceros.

“Conseguir capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que se esfuerzan por crecer y expandirse”, afirmó Alex Chriss, director ejecutivo de PayPal. “La creación de PayPal Bank reforzará nuestro negocio y mejorará nuestra eficiencia, lo que nos permitirá apoyar mejor el crecimiento de las pequeñas empresas y las oportunidades económicas en todo Estados Unidos”, añadió.

Prevé ofrecer cuentas remuneradas

PayPal también tiene previsto ofrecer cuentas de ahorro con intereses a sus clientes. La empresa ha concedido más de 30 000 millones de dólares en préstamos y capital desde 2013, según ha informado.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo a principios de este año, se ha producido un aumento en las solicitudes de licencias bancarias, ya que los reguladores han introducido un régimen de desregulación y han adoptado una línea más favorable al crecimiento.

La semana pasada, la Oficina del Contralor de la Moneda concedió a gigantes de las criptomonedas como Ripple y Circle la aprobación preliminar para establecer bancos fiduciarios nacionales, una medida importante que podría integrar aún más los activos digitales en el sistema bancario.

PayPal ha seleccionado a Mara McNeill para ocupar el cargo de presidenta de PayPal Bank. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en banca y préstamos comerciales, y anteriormente ocupó el cargo de directora ejecutiva de Toyota Financial Savings Bank.