Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Libros

25.000 muertos, segregación y malaria: la historia oculta del canal de Panamá en una epopeya literaria

Cristina Henríquez, mitad panameña mitad estadounidense, retrata la gigantesca construcción del paso en la novela ‘Entre dos aguas’ y encuentra un eco con el miedo actual de los emigrantes en EE UU

Jorge Morla
Jorge Morla
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En 1907, en el corazón de una selva sofocante, comenzó una de las hazañas de ingeniería más ambiciosas del siglo XX: la construcción del Canal de Panamá. Pero lo que se suele contar en los libros de historia —los tratados diplomáticos, las cifras astronómicas, los nombres de ingenieros— deja fuera a quienes pusieron sus cuerpos (se calcula que hubo 25.000 muertos), sus hogares y su salud en juego. En Entre dos aguas (AdN), la escritora panameño-estadounidense Cristina Henríquez (Newark, Delaware, 48 años) decide rescatar su historia.

“Yo crecí visitando el canal”, cuenta la autora a través de videollamada. “Pero no sabía mucho de su historia. Tenía muchas ideas asumidas, y una era que los panameños habían construido la infraestructura. Pero cuando empecé a investigar descubrí que, de los 50.000 trabajadores, solo 357 eran panameños. Eso fue un shock. Pensé: si ellos no lo construyeron, ¿quién fue?”. La respuesta le llevó a recorrer archivos, bibliotecas, recabar testimonios: antillanos de Barbados, jamaicanos, trabajadores de 90 países distintos que llegaron a ese pequeño rincón del mundo. Cuando se le pregunta si siente algo distinto al ver el canal ahora, Henríquez sonríe: “La verdad es que no lo había cruzado nunca. Lo hice hace dos años, cuando el libro salió en inglés, y fue muy revelador, porque yo ya sabía lo que había bajo el agua y el asfalto: los cuerpos, los pueblos. Fue una experiencia muy significativa para mí, fue algo simbólico”.

Esa sensación —la de estar caminando sobre fantasmas, sobre memorias olvidadas— es lo que alimenta la atmósfera de su novela. Ambientada en Panamá a inicios del siglo XX, el libro entrelaza las vidas de Ada, una adolescente de Barbados que llega sola, escondida, buscando dinero para una cura para salvar su hermana; Omar, un joven panameño que desea trabajar en el canal pese a las objeciones de su padre; Francisco, su padre, pescador y símbolo de la resistencia a la infraestructura; y John Oswald, un científico estadounidense con una misión: combatir la malaria entre los trabajadores.

A través de ellos, Henríquez pone en escena una historia coral, una sinfonía de voces marcadas por el progreso... y por su coste. “Investigué durante años, y tardé cinco años más en escribir la novela. A veces leía un libro entero sobre trenes en América solo para acabar usando una frase, pero necesitaba ese contexto. Cada puerta que abría me llevaba a nuevas revelaciones”. Uno de esos hallazgos fue el sistema de segregación implantado por los estadounidenses en la zona del Canal: una división estricta entre trabajadores “de oro” y “de plata”, que marcaba quién merecía privilegios y quién tenían apenas acceso a lo básico. “Pude entender ese sistema de una forma muy profunda. Fue muy chocante descubrir esa jerarquía racializada y profundamente violenta”, dice Henríquez.

Si algo destaca en Entre dos aguas es la textura sensorial de su prosa. Leer la novela es sudar junto a los personajes, sentir el barro, la humedad, la amenaza latente de la enfermedad y el derrumbe de las construcciones. “Eso viene de mi experiencia en Panamá. He ido cada año desde que tengo ocho meses, y tengo esa memoria sensorial de estar allí, del sudor en la piel, del olor de la tierra y las plantas. Eso se imprime en mi prosa. Escribí el libro a mano, en una libreta, y creo que hay algo en ello que eleva la tactilidad, una especie de sinestesia que cambió la forma en la que escribo”. Esa elección técnica —escribir a mano— no fue casual: Henríquez venía de un bloqueo, tras el éxito de su tercer libro (El libro de los americanos desconocidos). “Estaba estancada. Sentía que había gente esperando este nuevo libro, y eso me bloqueó. Escribir a mano me reconectó con la intimidad, no solo conmigo misma, sino con los personajes”.

Esa intimidad es palpable especialmente en Francisco, el pescador que ve cómo las aguas que heredó de sus ancestros son ahora explotadas por manos extranjeras. “Francisco es mi personaje favorito. Hay algo muy cándido en él”, dice Henríquez. “Pero también Ada y Omar, que fueron los primeros que aparecieron en mi cabeza. Me acompañaron desde el inicio”. Sin olvidar a John Oswald, el científico estadounidense: ¿lo incluyó para humanizar al extranjero o para mostrar sus límites morales? “La idea original del libro nació hace veinte años: yo quería contar esta historia desde la perspectiva panameña. Pero cuando descubrí que eran muy pocos los panameños que habían trabajado allí, supe que debía ampliar el foco. Y, claro, también necesitaba un personaje de Estados Unidos. Aunque su mirada ya haya sido contada muchas veces, pensé: ‘Puedo darle una vuelta, ver qué pasa cuando mezclo todas estas voces”.

Cruce de voces

Ese cruce de voces es uno de los mayores logros de la novela. Lejos de simplificar la historia, Henríquez la hace más compleja: hay resistencia y colaboración, dolor y esperanza, sueños rotos y triunfos simbólicos. En un momento del libro, los habitantes de un pueblo que será sumergido se rebelan contra el desalojo. Pierden, pero su lucha queda como testimonio de dignidad. “No pensé en los paralelismos con el presente cuando comencé a escribir”, admite la autora. “Pero cuando empecé a estudiar más, los vi claramente. El canal trajo gente de todo el mundo y los metió en un sistema profundamente racista. Y aunque no quería señalarlo demasiado —quería centrarme en 1907—, sabía que el lector atento lo captaría. Hoy seguimos lidiando con las mismas tensiones: migración, desigualdad, explotación”. ¿Y cómo ve el presente de EE UU, siendo medio panameña, medio estadounidense? Tarda unos instantes en responder: “Mi padre, ciudadano estadounidense desde hace décadas, lleva encima su pasaporte cada vez que sale a caminar”, explica con un deje de frustración. “Hay un nivel real de miedo, un miedo muy profundo entre la gente migrante. Creo que hay un sentimiento de no saber cuándo terminará esto. Yo no conozco las respuestas a lo que va a pasar, pero intento procesar lo que pasa a través de mi escritura. Es un tiempo muy peligroso. Vivimos tiempos muy peligrosos”.

“¿Qué significa progreso, y para quién?”, se pregunta Henríquez en voz alta, explicitando la pregunta que queda implícita en su libro. No ofrece respuestas, pero al contar las historias de los silenciados de la Historia, abre una grieta luminosa en la narrativa oficial. Una grieta por la que se cuela una verdad que también dice en voz alta: “Todo gran proyecto humano deja marcas, y escribir sobre ellas es una forma de no olvidar”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jorge Morla
Jorge Morla
Redactor de EL PAÍS que desde 2014 ha pasado por Babelia, Cultura o Internacional. Es experto en cultura digital y divulgador en radios, charlas y exposiciones. Licenciado en Periodismo por la Complutense y Máster de EL PAÍS. En 2023 publica ‘El siglo de los videojuegos’, y en 2024 recibe el premio Conetic por su labor como divulgador tecnológico.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El secretario de Defensa de EE UU visita Panamá: “Recuperaremos el canal de la influencia de China”

María Antonia Sánchez-Vallejo | Nueva York

Las cifras asombrosas del nuevo Canal de Panamá

Ramón Muñoz | Enviado especial a Ciudad de Panamá

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_