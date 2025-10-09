Muere Ron Dean, actor de ‘Risky Business’ y ‘El club de los cinco’

Ron Dean, actor de Risky Business y El club de los cinco, murió el 5 de octubre, a los 87 años, por razones que aún no han sido comunicadas. La noticia la dio su pareja, Maggie Neff: “Falleció exactamente a las 4 p. m., después de sus queridas hermanas se despidieran”. La mujer agregó también que “se aferró con fuerza a sus hermanitas para despedirse. Luego nos quedamos solos, y en mis brazos, le tomé la mano, y él confió en mí cuando le dije que estaba bien dejarlo ir. ¡Qué honor!”.

Dean nació en Chicago, en agosto de 1938. Su carrera como actor comenzó con roles de policías y militares, como su papel en Risky Business (1985), película protagonizada por Tom Cruise. En El club de los cinco (1985) interpretó al padre de Andy, uno de los adolescentes protagonistas; también participó en Entrega mortal (1989), con Tommy Lee Jones y Gene Hackman, y en la serie T.J. Hooker (1985) junto a William Shatner. Una de sus últimas apariciones fue en Batman: El caballero oscuro (2008) de Christopher Nolan.

En teatro, su trabajo le valió la nominación al Premio Joseph Jefferson en 1996 como actor de reparto por Supple in Combat con la Compañía de Teatro Steppenwolf. Frecuentó producciones teatrales en Chicago, como Lakeboat de David Mamet, en 1982, en el Teatro Goodman.

Dean mantuvo una relación profesional constante con Andrew Davis, director con quien colaboró en piezas como Code of Silence, Above the Law, Chain Reaction y The Guardian. Además de cine y teatro, también participó en series televisivas como Murder, She Wrote, Frasier, ER, NYPD Blue, The West Wing, CSI: Crime Scene Investigation y Cold Case.