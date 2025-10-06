Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
arte

Fina Miralles, premio Nacional de Artes Plásticas 2025

El jurado le ha otorgado el premio “por su rol pionero en el marco del feminismo y posturas ecologistas tempranas”

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Fina Miralles ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado a la artista por “su rol pionero desde los años setenta en el marco del feminismo y posturas ecologistas tempranas, reivindicando la relación del ser humano con la naturaleza”.

La vida y la obra Fina Miralles (Sabadell, 75 años) aborda estos temas como el feminismo, la naturaleza, el poder, el arte, a través de acciones performáticas protagonizadas siempre por ella misma, con la ayuda de la fotografía, la pintura y el video y el collage. Uno de los mejores ejemplos de este legado es la pieza Imágenes del zoo, las fotografías que salieron de su encierro durante tres días en una jaula. Era el año 1974 y la artista se metió con un perro, un cordero, un gato y una rana (cada uno en su jaula) en la instalación que creó para la Sala Vinçon, por entonces, uno de los pocos espacios de Barcelona que ofrecían arte contemporáneo.

La obra se completó con un friso de fotografías del zoo de Barcelona rodeando la sala. “Quería protestar por lo que la gente veía normal, pero a mí me parecía una barbaridad; que los animales estuvieran en jaulas en malas condiciones. Supongo que habrá cambiado. ¿Han ido ustedes recientemente”, explicó en una entrevista en EL PAÍS, en 2020, año en el que el Macba le dedicó la gran retrospectiva Fina Miralles. Soy todas las que he sido.

Para entonces ya se había mudado a Cadaqués, aunque su formación empezó en Barcelona, para pasar después largas temporadas en América Latina, Francia e Italia.

Su práctica artística suele vincularse al land art y a las relaciones entre cuerpo y naturaleza. Miralles diluyó los límites entre tendencias y etiquetas hasta tal punto que en 1973 se convirtió en una Mujer-Árbol cuando se plantó en mitad del campo y enterró sus piernas en la tierra.

Por eso, el jurado ha señalado que “su obra posee una iconicidad muy poderosa que prolonga su vigencia hasta el presente. Lleva cabo una aguda reflexión crítica del poder en todos sus aspectos. En los últimos años ha realizado una profunda reflexión textual en que aborda la experiencia humana adoptando una perspectiva holística”.

Miralles ya había dejado clara su ruptura con el arte tradicional con su primera obra: Natura morta (1972) en la que elabora un paisaje desestructurado en el que coloca en una mesa conchas, agua, hierba, piedras, hojas, tierra y algas que el espectador ha de visualizar como el bodegón de un cuadro.

A partir de los años ochenta explora lo matérico a través del empleo de la pintura y el dibujo. Proyectos como Doble horitzo (1979-1981) muestra la simbiosis entre lo performativo y la práctica pictórica. Un camino que le llevará a una creación progresivamente más introspectiva.

Con el cambio de siglo se retira a Cadaqués, donde seguirá trabajando en las conocidas como fotoacciones. Entre sus exposiciones e intervenciones más relevantes destacan De les idees a la vida (Museu de Sabadell, 2001), la Nadala de la Fundació Joan Miró de Barcelona (2014) Naturaleses naturals 1973-2016 (Museo Arqueológico Nacional, 2016). Todo su archivo lo depositó hace años en el Museo de Arte de Sabadell.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La intuición de Fina Miralles

Victoria Combalia

Yo, que soy tú, que soy ellos: el arte de Fina Miralles

Bea Espejo

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con conexión Bluetooth 5.3 y emparejamiento automático. SOLO 17,99€
Auriculares inalámbricos con conexión Bluetooth 5.3 y emparejamiento automático. SOLO 17,99€
escaparate
Quitapelusas eléctrico recargable apto para diferente tipo de tejidos. SOLO 18,99€
Quitapelusas eléctrico recargable apto para diferente tipo de tejidos. SOLO 18,99€
escaparate
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Soporte para el portátil compatible con la mayoría de los dispositivos. SOLO 8,99€ (15% DE DESCUENTO)
Soporte para el portátil compatible con la mayoría de los dispositivos. SOLO 8,99€ (15% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_