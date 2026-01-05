Ir al contenido
Ovidio Guzmán

Estados Unidos aplaza nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán

La comparecencia de ‘El Ratón’, prevista para este viernes en un tribunal de Chicago, se pospone cinco meses

Ovidio Guzmán
Verónica M. Garrido
Verónica M. Garrido
México -
Ovidio Guzmán López vuelve a ganar tiempo en Estados Unidos. La audiencia intermedia del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, programada para este viernes ante una corte federal en Chicago, ha sido aplazada nuevamente. El nuevo calendario fija la comparecencia el próximo 10 de julio, un retraso de cinco meses en el proceso.

La audiencia es parte del tramo final del caso contra el poderoso heredero del narco capaz de doblegar por años al Ejército mexicano, quien se declaró culpable a mediados de 2025 de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. En la audiencia reprogramada, la Corte deberá definir la fecha en la que se dictará su sentencia definitiva.

El Ratón, como se le conocía dentro del Cartel de Sinaloa, firmó el pasado julio su acuerdo de culpabilidad ante la Corte del Distrito Norte de Illinois. En el documento aceptó dos cargos por narcotráfico y otros dos, de mayor gravedad, por participación en una empresa criminal contina, delitos cuya pena mínima contempla la cadena perpetua. Sin embargo, el acuerdo con Estados Unidos abre la puerta a una reducción de condena si su cooperación es considerada “sustancial”.

Durante la audiencia de julio del año pasado, la jueza Sharon Johnson Coleman insistió en repetidas ocasiones a Guzmán López para asegurarse de que comprendía el alcance de su confesión. Johnson Coleman le preguntó hasta cuatro veces si era consciente de lo que estaba admitiendo y si la medicación que tomaba por depresión podía influir en su decisión. Incluso le recomendó discutirlo a fondo con su abogado antes de confirmar el acuerdo.

Aun con las advertencias, Guzmán, de 35 años, se declaró culpable y se convirtió en el primer miembro de la familia Guzmán en pactar formalmente con el Gobierno de Estados Unidos. Desde entonces, su caso avanza a un ritmo marcado por aplazamientos y negociaciones, mientras la Fiscalía evalúa el valor de la información y los testimonios que pueda aportar.

El nuevo retraso prolonga la incertidumbre sobre el desenlace judicial de uno de los personajes más emblemáticos del narco mexicano. Mientras tanto, el hijo del Chapo reconoce haber participado en el secuestro y asesinato de tres hombres, conocidos por los alias de Montana, Liebre y Amigo, en Sinaloa, Arizona y Sonora. Admite haber coordinado el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y precursores químicos desde México hasta Estados Unidos, a veces en envíos de cientos o miles de kilogramos. Confirma haber utilizado vagones de tren, túneles y hasta aviones para introducir la droga a través de la frontera. Concede que transportó dinero en efectivo “a granel”, pero que también utilizó transferencias y criptomonedas; que perpetró “actos de violencia contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, civiles y narcotraficantes rivales con el fin de proteger las actividades de tráfico de drogas del cártel”. Ratifica que él y sus hermanos, Joaquín, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, asumieron, tras la última detención de su padre, el liderazgo del Cartel de Sinaloa.

Con esa declaración, Ovidio Guzmán ha renunciado a su derecho a un juicio, a su presunción de inocencia y ha abierto una cascada de consecuencias a uno y a otro lado de la frontera.

Sobre la firma

Verónica M. Garrido
Verónica M. Garrido
Periodista de EL PAÍS México. Antes estuvo en la sección de Ciencia, Salud y Tecnología. Graduada en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y Máster de Periodismo UAM-El País. Escribe ocasionalmente sobre deportes y en los tiempos libres disfruta haciendo fotografías.
