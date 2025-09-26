Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Festival de música

Love of Lesbian se desvincula de los festivales con fondos de la empresa KKR, ligada a Israel

La banda catalana de rock e indie pop cancela su participación en el Interstelar de Sevilla 2026 y refuerzan su “postura sobre el genocidio al pueblo palestino”

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Love of Lesbian “no es un grupo que toma decisiones impulsivas”. Después de una serie de “debates internos”, la banda catalana ha anunciado este viernes que se desvincula de los festivales con fondos de la empresa KKR. Así lo han comunicado en su cuenta de Instagram. La decisión incluye cancelar su participación en el Interstelar de Sevilla, que hace unos días anunció la participación de la banda de rock e indie pop para la edición de 2026. Esto se enmarca dentro de la ola de respuesta global a Israel por la masacre perpetrada en la franja de Gaza: “En algunos conciertos pasados ya habíamos expresado nuestra postura sobre el genocidio al pueblo palestino”, publicó en su red social.

La empresa estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR) es un fondo proisraelí relacionado con la promoción de inversiones inmobiliarias en territorios pertenecientes al Estado palestino. El nexo entre KKR y los festivales es Superstruct Entertainment, dueño de más de treinta certámenes españoles (entre ellos, Sónar, Viña Rock o Resurrection Fest o Arenal Sound) y que fue adquirido por la firma americana el año pasado. El grupo catalán, cabeza de cartel en el Interestelar Sevilla 2025, aclaró que “siempre se han sentido bien tratados por estos festivales”: “En realidad esa fantástica relación forjada a través de los años ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil de tomar, porque conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tienen que ver con toda esta situación”, señala el grupo.

View this post on Instagram

A post shared by Love of Lesbian (@loveoflesbian)

Por otro lado, el equipo de comunicación de Interestelar ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que lamenta la decisión “unilateral” del grupo “pese a haber confirmado su asistencia” y con “pleno conocimiento desde hace tiempo de la polémica generada”: “Hace apenas dos semanas todo estaba en orden y, además, hemos explicado públicamente que las acusaciones eran falsas. Aun así, la banda ha rechazado reunirse con nosotros para contrastar la información y aclarar cualquier duda antes de tomar esta decisión”, ha expresado el festival.

Además, ha indicado que confían en que Love of Lesbian “mantenga la coherencia” con los motivos de su decisión y que “actúen en consecuencia con el resto de compromisos musicales” que tengan. Por último, ha reafirmado que la celebración “sigue adelante con la misma pasión de siempre y con la música como verdadero punto de encuentro”.

No es la primera polémica en torno a KKR, con numerosos festivales afectados en lo que va de año. Este año, la vinculación entre KKR y los festivales pertenecientes a Superstruct Entertainment ya supuso que medio centenar de artistas y colectivos cancelaran su presencia en el Sonár, celebrado del 12 al 14 de junio en Barcelona.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Arenal Sound arranca con la convocatoria de protestas contra KKR y la petición al festival de sumarse al boicot cultural a Israel

María Pitarch | Castellón
Love of Lesbian

Love of Lesbian: “No podemos gustarle a todo el mundo, pero se nos escucha y se nos respeta”

Miquel Echarri

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. AHORA SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. AHORA SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
El gel limpiador definitivo para la goma de la lavadora. SOLO 16,99€
El gel limpiador definitivo para la goma de la lavadora. SOLO 16,99€
escaparate
Mopa con pulverizador para suelo seco y húmedo, viene con almohadillas lavables. AHORA SOLO 18,99€
Mopa con pulverizador para suelo seco y húmedo, viene con almohadillas lavables. AHORA SOLO 18,99€
escaparate
Kit para restaurar los faros del coche. Devuelve el brillo en menos de 30 minutos. SOLO 15,86€
Kit para restaurar los faros del coche. Devuelve el brillo en menos de 30 minutos. SOLO 15,86€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_