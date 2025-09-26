Love of Lesbian se desvincula de los festivales con fondos de la empresa KKR, ligada a Israel

Santi Balmes líder de Love Of Lesbian durante la primera jornada del festival MadBlue, en el parque del Oeste, el 7 de octubre de 2023, en Madrid (España).

La banda catalana de rock e indie pop cancela su participación en el Interstelar de Sevilla 2026 y refuerzan su “postura sobre el genocidio al pueblo palestino”

Love of Lesbian “no es un grupo que toma decisiones impulsivas”. Después de una serie de “debates internos”, la banda catalana ha anunciado este viernes que se desvincula de los festivales con fondos de la empresa KKR. Así lo han comunicado en su cuenta de Instagram. La decisión incluye cancelar su participación en el Interstelar de Sevilla, que hace unos días anunció la participación de la banda de rock e indie pop para la edición de 2026. Esto se enmarca dentro de la ola de respuesta global a Israel por la masacre perpetrada en la franja de Gaza: “En algunos conciertos pasados ya habíamos expresado nuestra postura sobre el genocidio al pueblo palestino”, publicó en su red social.

La empresa estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR) es un fondo proisraelí relacionado con la promoción de inversiones inmobiliarias en territorios pertenecientes al Estado palestino. El nexo entre KKR y los festivales es Superstruct Entertainment, dueño de más de treinta certámenes españoles (entre ellos, Sónar, Viña Rock o Resurrection Fest o Arenal Sound) y que fue adquirido por la firma americana el año pasado. El grupo catalán, cabeza de cartel en el Interestelar Sevilla 2025, aclaró que “siempre se han sentido bien tratados por estos festivales”: “En realidad esa fantástica relación forjada a través de los años ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil de tomar, porque conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tienen que ver con toda esta situación”, señala el grupo.

Por otro lado, el equipo de comunicación de Interestelar ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que lamenta la decisión “unilateral” del grupo “pese a haber confirmado su asistencia” y con “pleno conocimiento desde hace tiempo de la polémica generada”: “Hace apenas dos semanas todo estaba en orden y, además, hemos explicado públicamente que las acusaciones eran falsas. Aun así, la banda ha rechazado reunirse con nosotros para contrastar la información y aclarar cualquier duda antes de tomar esta decisión”, ha expresado el festival.

Captura de pantalla del comunicado del festival Interstelar Sevilla en su cuenta de Instagram.

Además, ha indicado que confían en que Love of Lesbian “mantenga la coherencia” con los motivos de su decisión y que “actúen en consecuencia con el resto de compromisos musicales” que tengan. Por último, ha reafirmado que la celebración “sigue adelante con la misma pasión de siempre y con la música como verdadero punto de encuentro”.

Los integrantes de Love of Lesbian Julián Saldarriaga, Jordi Roig, Santi Balmes y Oriol Bonet, en octubre de 2024, en Madrid. Ricardo Rubio (Europa Press)