La banda Cariño pierde una componente: “Decidimos desde el primer momento seguir adelante. De esto no solo dependemos nosotras”

Hasta este miércoles, sus oyentes creían que eran tres. Desde mayo, las chicas que llegaron de Lavapiés a Coachella son una menos. Prefieren no hablar del asunto pero, en un comunicado difundido por redes sociales, aseguraron que “Cariño no acaba”. La sevillana Alicia Ros (bajo y voz) y la tinerfeña Paola Rivero (guitarra y coros), ambas treintañeras, se han reunido este jueves para inaugurar el Ballantine’s Open Studio, una iniciativa para que bandas locales y emergentes ofrezcan ensayos abiertos al público en una sala que pretende, literalmente, servir de escaparate para artistas, ya que consta de una cabina con cristales que mira hacia un bar del centro de Madrid.

No es su primer concierto sin María Talaverano, que solía tocar las sencillas, aunque características, melodías de sintetizador de la banda. Ese rol lo ocupa ahora un músico de sesión que, junto a un batería, acompaña a Rivero y Ros en una formación de cuarteto sobre el escenario. Talaverano también apoyaba con coros a la voz principal de la bajista, aunque Rivero le ha cogido el testigo. “Hemos visto que así nos podemos defender muy bien y que la gente sigue disfrutando mucho los conciertos” declaran las artistas sobre sus últimas actuaciones, que ya dieron sin la teclista, aunque sin pronunciarse oficialmente sobre su salida.

Ros y Rivero prefieren mirar hacia adelante y aseguran que están trabajando en nuevo material: “Llevamos trabajando desde inicios de este año en temas para un nuevo EP o mini LP y tenemos ya más canciones que para el disco anterior”, asegura la guitarrista. “Esta separación es un proceso que llevamos procesando unos meses, pero decidimos desde el primer momento seguir adelante y no hemos parado de trabajar desde entonces. De esto no solo dependemos nosotras, sino también nuestros músicos y nuestro equipo técnico”. Sobre la dirección que tomarán en esta nueva etapa, advierten de que no habrá un gran cambio: “Evidentemente se notará la diferencia porque hay una persona que ya no está, pero al final éramos tres personas que apostábamos por un mismo proyecto y una misma visión”.

Sobre sus ensayos, aseguran que no han tenido mucho tiempo de práctica como banda desde la salida de Talaverano: “En verano no ensayamos mucho. Tocamos todos los fines de semana un par de veces”, asegura Ros entre risas. “Al final son canciones que llevamos años tocando muchísimas veces, las tenemos frescas”, prosigue, aunque confiesa que han “ensayado para el ensayo” en directo que ofrecieron durante la velada para un público modesto, pero atento. Inauguran un nuevo ciclo en unas condiciones parecidas a las de su primer ensayo: “La primera vez que nos juntamos, invitamos a un montón de amigos, entonces podría decirse que nuestro primer ensayo ya fue con público”.

Paola Rivero (izquierda) y Alicia Ros, componentes del grupo Cariño, fotografiadas en Madrid este jueves Carlos Rosillo

Las artistas y sus dos compañeros entran en el box de ensayo y empiezan a tocar. Se miran entre sí, cometen algún que otro error, se ríen y bromean. Suenan sus temas más conocidos, como Si quieres o Canción de pop de amor. Aseguran que sus ensayos “siempre son divertidos” y que la única tensión que surge entre ellas es cuando no se ponen de acuerdo sobre qué acorde tocar. Disputas que acaba zanjando su teclista: “Al final tiene que venir Zazo a poner orden”, dicen entre risas.

La banda se dio a conocer en 2018 con una versión de Llorando en la limo una canción del artista madrileño C. Tangana. Si tuvieran que adaptar otra canción a su característico estilo, Rivero lo tiene claro: “Haríamos TOTO DE LOCA de Metrika. Estamos obsesionadas con esa canción, aunque la gente pueda pensar que no nos pega nada”, asegura sin dudar.

La salida de María Talaverano

Cariño anunció en X (antes Twitter) la noche de este miércoles que hacía meses que su teclista no formaba parte del grupo por “decisión personal suya”. Su comunicado ha provocado reacciones de tristeza en los fans de la banda, que han expresado su decepción en respuestas a la publicación.

Sin embargo, ha habido una respuesta que ha destacado entre las demás: la propia excompañera de Ros y Rivero ha manifestado su desacuerdo con la versión de la banda, que califica de “unilateral” e injusta. Sobre esto, las dos integrantes prefieren no pronunciarse.