El podcast como camino para acercar los ‘dinosaurios’ del rock y el pop a los niños

En julio próximo se cumplirán nueve años de la muerte de la cantante británica Amy Winehouse. En la línea del tiempo, ella es la artista más cercana de los ocho cuyas vidas se han convertido en los podcast de la serie Ídolos, emitidos en el programa Los40 Classic y pensados para que los niños los puedan escuchar con sus padres. Los otros siete músicos que protagonizan los capítulos son viejos conocidos de la cultura popular anglosajona: los estadounidenses Elvis Presley, Nina Simone, Aretha Franklin y Patti Smith; los británicos David Bowie y Freddie Mercury; y el jamaicano Bob Marley.

Los ocho podcast, uno por cada cantante, fueron escritos por Alfonso Cardenal, director del programa Sofá Sonoro, de la Cadena SER. El objetivo de cada episodio, según él, es que los episodios los escuchen los niños en compañía de sus padres. Cuenta que el proyecto es resultado de fusionar dos aspectos importantes de su vida: el profesional, como periodista musical de radio, y el de padre de una niña de cuatro años. ¿Y qué tan difícil es acercar cantantes de hace décadas a los más pequeños en la actualidad? “Es un reto. Sus vidas están muy atrás, pero siguen bastante presentes. Sin ir muy lejos, una de las películas más taquilleras del año pasado fue Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia de Queen”.

Si bien los capítulos usan un lenguaje sencillo y fácil de entender para los más pequeños, deja varios detalles sin resolver. La intención es que a los niños les surjan dudas y sean los padres quienes se las resuelvan. Cardenal explica que uno de los retos a los que se enfrentaron fue cómo hablar de la muerte porque la mayoría de los artistas protagonistas de los podcast murieron en circunstancias complicadas. La única que vive de ese grupo es Patti Smith. “En este caso, decidimos que cada familia tiene que tratar el tema como considere. Son cuentos adaptados donde no se mencionan muchos de los dramas que acompañaron a estos artistas”. De manera que cada episodio sirve como herramienta para abrir un nuevo camino en los vínculos de los padres con sus hijos. Cardenal agrega: “El objetivo es acercar lo que considerábamos que estas vidas tenían de ejemplarizante para los niños”.

Dado que el objetivo de los cuentos es reunir a la familia, los creadores han intentado hacer un producto que sea ameno tanto para los pequeños como para los padres. Ana Alonso, la directora del proyecto y responsable de otros podcast como Guerra 3 y El gran apagón, comenta: “Cada episodio de Ídolos es un cuento e intentamos que el tono de los músicos que narran fuese cercano, amable, evocador. Pero no queríamos caer tampoco en la ñoñería ni en la cursilería”. Además, considera que “los niños son un público exigente que no da grandes oportunidades si no se engancha rápidamente”. A los adultos, dice Cardenal, hay que ofrecerles historias que también les entretengan. “Queríamos encontrar un espacio al estilo Pixar, el estudio cinematográfico, en que el adulto y el niño pueden disfrutar compartiendo ese rato”, comenta.

Alonso menciona la importancia de la estructura y la intención en los capítulos de la serie: “Cada episodio de Ídolos es un cuento e intentamos que el tono de los músicos que narran fuese cercano, amable, evocador”. La cantante malagueña Anni B. Sweet fue la encargada de dar voz a la historia de David Bowie. “Me gustó mucho meterme en el papel para contar una historia tan especial”, dice, y asegura que hoy en día, en medio de “tanta información y tanta pantalla”, es difícil llamar la atención con la voz. “Cuando estuvimos grabando me ayudaron mucho a narrar bien, a meterme en el papel y dar intención a lo que contaba para así invitar al oyente a escuchar hasta el final”, recuerda.

Además de la cantante andaluza, los otros intérpretes que cuentan las historias son Jimmy Barnatán (narra la de Elvis Presley), Zahara (Freddie Mercury), Brisa Fenoy (Nina Simone), Eva Amaral (Patti Smith), Guille Galván, de Vetusta Morla (Amy Winehouse), Depedro (Bob Marley) y Sole Giménez (Aretha Franklin). Los episodios, que fueron emitidos en antena los pasados 24 y 31 de diciembre, se pueden escuchar tanto en la página de Internet de Podium Podcast como en Spotify.