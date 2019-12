Los ‘podcasts’ de noticias crecen un 32% con respecto a 2018

Nic Newman, investigador del Instituto Reuters y autor principal del informe Digital news, y Nathan Gallo, asistente de investigación que se graduó de la Ciudad de la Universidad de Londres con un máster en periodismo, medios y globalización, son los autores del estudio que acaba de publicar el Instituto Reuters a propósito del crecimiento de los podcasts de noticia en cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia y Suecia.

El informe arroja algunos datos relevantes: el número de podcasts de noticias en todo el mundo aumentó en casi 12.000 títulos entre enero y octubre de 2019, es decir, un 32% con respecto al pasado año. Los programas de entrevistas y las series narrativas únicas son los subgéneros de noticias más consumidos, pero el informe destaca de qué modo las noticias diarias (más conocidas como dailies) han crecido especialmente.

El informe clasificó, gracias a la empresa especializada en análisis de podcasts Chartable, los principales podcasts de noticias de los cinco países utilizando datos de las listas de podcasts de Apple. La metodología, por tanto, solo explora el contenido que fue etiquetado como de noticias y política por los propios editores en julio de 2019. El texto también recurrió a otras fuentes, como el Infinite Dial de Edison y el Informe de noticias digitales del Instituto Reuters.

“El renacimiento del podcasting (que existe desde hace 15 años) ha sido impulsado por un contenido más diverso y de mayor calidad, y un acceso y distribución más fáciles (mejores auriculares, aplicaciones más convenientes, etcétera). Y parece que estamos en un círculo virtuoso de crecimiento en este momento. El aumento de audiencias está atrayendo el interés de los anunciantes y eso proporciona fuertes incentivos para crear mejor contenido”, afirma Nic Newman.

El ejemplo más evidente o, mejor dicho, el audioshow más aspiracional es The Daily de The New York Times que acumula dos millones de oyentes diarios. Gracias a este podcast han encontrado audiencias más grandes que sus ventas diarias de periódicos en menos de un año. Pero, ¿qué tienen de especial este tipo de productos? Newman lo tiene claro: “Ayudan a las personas a comprender un tema complejo cada día con profundidad. Es un antídoto contra el bombardeo constante de noticias a través de las redes sociales e Internet en general, y un respiro de nuestra adicción a las pantallas”.

El informe analiza más de 60 podcasts que pertenecen al género de noticias y que, según esta investigación, quedaría subdividido en tres grandes formatos: los microboletines (con duración de entre 1 y 5 minutos) cuyo ejemplo sería BBC Minute; el resumen de noticias (con una duración de entre 6 y 10 minutos) y cuyo show más conocido es Up First de NPR; y, por último, las inmersiones profundas con una duración de 20 minutos o más. Aquí, además de The Daily (The New York Times), surgen otros tantos recientes como Today in Focus (The Guardian), Today, Explained (Vox Media), Aftonbladet Daily en Suecia y La Story/Les Échos en Francia.

El informe de Newman y Gallo revela que existen diferencias sustanciales entre los podcasts de noticias realizados por medios impresos o digitales y las radios: “Hemos descubierto que los editores con antecedentes impresos tienden a crear podcasts nativos en el formato de chat/entrevista. Es un ajuste natural para estos periodistas y es una excelente manera de reutilizar la profundidad y el talento de una gran sala de redacción. También es relativamente barato y fácil de adaptar a las cargas de trabajo existentes, por lo que es un modo de comenzar con escaso riesgo. Las emisoras, por el contrario, buscan crear contenido que complemente (en lugar de canibalizar) la salida de antena. Eso significa producir series episódicas que pueden reutilizar sus habilidades en documentales de audio, y también muestra que atraen específicamente a un público más joven”.

Este último dato es relevante porque los jóvenes escuchan audio digital de un modo cualitativamente diferente. El estudio ofrece algunas razones de estos jóvenes: “Parece como si estuvieras escuchando a personas que comparten mucho tus intereses teniendo una conversación sobre cosas; así que puedes sentarte y escuchar a esas personas, estés o no de acuerdo con ellas, y escuchar su propia conversación personal sobre las cosas que les gustan y no les gustan”, dice uno de los participantes de Reino Unido. Otro joven estadounidense tiene motivos mucho más escuetos pero igualmente certeros: "Son gratuitos, fáciles de escuchar y me mantienen motivado”. Otro joven norteamericano pone el foco en el contexto: "Los podcasts te permiten tener una visión completa de la historia, no solo los múltiples detalles. Puedes escuchar muchas voces en lugar de a un único reportero. Realmente obtienes el ángulo completo a través de los podcasts”.

En el modo en el que los jóvenes escuchan podemos detectar algunas de las razones del auge del podcast: “La mayoría escucha a través de teléfonos inteligentes y auriculares cuando están en movimiento, pero también en casa, donde conectarán el teléfono inteligente a un altavoz bluetooth o sistema de sonido. Es un medio increíblemente conveniente para una generación multitarea: pueden escuchar mientras viajan, van al gimnasio, cocinan. Incluso hablamos con alguien que logró escuchar un podcast de voz mientras jugaba a videojuegos. En este sentido, vale la pena señalar que la mayoría de estos jóvenes no poseen una radio, por lo que en muchos casos están descubriendo la magia del audio narrativo (y muchos programas de radio) por primera vez debido a esta combinación de teléfonos inteligentes y excelentes auriculares”, afirma Nic Newman, investigador del Instituto Reuters y autor principal del Informe Digital News.

En esta tercera era del podcast, conocida ya como Big Podcasting, estamos asistiendo, de un modo análogo a la televisión, a un proceso de plataformización, en el que la suscripción de pago comienza ser una realidad, con desigual resultado. “En Estados Unidos tenemos nuevos servicios de suscripción como Luminary y Stitcher Premium, mientras que en Europa vemos la aparición de nuevos servicios como Majelan y Sybel en Francia y Podimo en Dinamarca. Todos estos tienen la ambición de convertirse en el ‘Netflix del podcasting’, pero también de recompensar a los creadores de contenido y llevar el podcasting a un público más amplio “, comenta Newman.

Para el coautor de este estudio, las plataformas harán que sea mucho más fácil e intuitivo acceder al contenido de audio bajo demanda: “Con el tiempo, incluso, podemos dejar de pensar en esto como podcasting, es decir, ya no tendremos que suscribirnos, ya que el contenido nos llegará de una manera más fácil de usar”. Y todavía más esencial será la ayuda de la inteligencia artificial, pues el informe concluye que todavía hay espacio significativo para el crecimiento con nuevas interfaces impulsadas por voz que hacen que sea más fácil acceder al audio bajo demanda en el hogar y cuando estamos en movimiento. En este sentido, las plataformas ayudarán a descubrir mejor los contenidos y a un mayor conocimiento del formato. En cambio, como todo proceso de intermediación, este informe constata que existen ciertos temores por parte de los creadores que no quieren perder su relación directa con las audiencias ni construir modelos de negocio rentables a costa de sus contenidos.

La pregunta final ante este crecimiento exponencial se vuelve evidente: ¿hemos tocado techo? La respuesta de Newman a este blog es definitiva: “No, no creo que estemos cerca del pico en oferta o demanda. Según los datos de Chartable, la cantidad de nuevos podcasts sigue creciendo a alrededor de 200.000 al año y la demanda se verá estimulada por nuevas plataformas y mejor contenido. Un acceso más fácil en el automóvil impulsará aún más el uso y la monetización se está iniciando con los anunciantes que muestran interés. Claramente, muchos podcasts tendrán dificultades para encontrar una audiencia y habrá decepción para muchos, pero también habrá algunos grandes ganadores y muchas oportunidades en múltiples nichos”.