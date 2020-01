El Primavera Sound anuncia su cartel para 2020

El Primavera Sound de Barcelona ha anunciado este miércoles por la noche en sus redes sociales el cartel con todos los artistas que actuarán en el veinte aniversario de esta cita musical, que se celebrará en el Parc del Fórum del 3 al 7 de junio. Entre los nombres más destacados se encuentran la cantante estadounidense Lana del Rey, la banda de rock The Strokes, el puertorriqueño Bad Bunny, el quinteto de The National, los siempre controvertidos Massive Attack o el rapero Tyler, the Creator.

En total son más de 150 los artistas confirmados que se unen al primer nombre desvelado de esta programación, Pavement, y a las diez incorporaciones femeninas hechas en noviembre. El festival cuenta este 2020 con otros artistas como Disclosure, Beck, Iggy Pop, Kacey Musgraves, King Princess, Nina Kraviz, Caribou, Cigarettes after sex, Brittany Howard, Yo la tengo, Young Thug, Kim Gordon, Jeff Mills y The Jesus and Mary Chain, entre otros. Y entre los nombres españoles, destaca la presencia de Amaia Romero —que repite—, Carolina Durante, Bad Gyal o C. Tangana.

Pero sin duda lo más destacable de este festival que comenzó en el año 2001 con solo 11 grupos, es su apuesta por la diversidad. El Primavera ha ido adaptándose a los tiempos con una mezcla de clásicos y estrellas de la industria con las novedades musicales más actuales y una clara apuesta por lo desconocido.

Con la salida del cartel, el Primavera, que este año contará con una edición en Los Ángeles, retoma la venta de entradas, que por primera vez había paralizado hasta su anuncio. El abono cuesta 195 euros, mientras que los pases VIP se pueden comprar por 400 euros. Además, el pase para asistir al Primavera Pro, el encuentro internacional dirigido a profesionales de la industria musical, está a la venta por 230 euros.

Cartel completo del Primavera Sound 2020