The Blaze y The Chemical Brothers, estrellas del Sónar 2020

De golpe, así ha anunciado el Sónar de Barcelona toda su programación para la próxima edición del festival, que regresa a sus fechas habituales y se celebra los días 18, 19 y 20 de junio. Este lanzamiento coincide con el del Primavera Sound, aunque desde la organización aseguran que este estaba fijado desde hace semanas. La edición número 27 de esta cita internacoinal volverá a contar con los espectáculos electrónicos más esperados del año. Entre ellos destaca el nuevo directo de The Chemical Brothers, que presentarán su flamante y espectacular nuevo espectáculo audiovisual en España e intercalarán sus legendarios éxitos con los de su nuevo álbum, No Geography.



Pero el Sónar 2020 también será el dueto francés The Blaze, que ofrecerá aquí su único concierto del año en todo el mundo. Los seguidores de la electrónica también podrán disfrutar del dj y productor sueco de house progresivo Eric Prydz y del exclusivo proyecto de clubbing DESPACIO, conducido por los selectores de lujo James Murphy y 2manydjs, esta vez en Sónar de Noche y en sets de 6 horas.



La cita barcelonesa reúne de nuevo a DJs de la primera división internacional como Carl Cox, Richie Hawtin, Laurent Garnier, Helena Hauff, Âme, Joy Orbison, Charlotte de Witte, Avalon Emerson, 2manydjs o The Black Madonna. Sin olvidar el proyecto cósmico y multidisciplinar Lost Souls Of Saturn, que une a uno de los DJs más populares del mundo, Seth Troxler, con el respetado ingeniero sonoro de Nueva York Phil Moffa.

Cartel completo del Sónar.

Rap, trap y beats globales

El festival no desatiende la música negra más actual y presentará a los raperos británicos del momento: Dave (revelación del 2019 y ganador del prestigioso Mercury Prize) y AJ Tracey, otro de los nombres fundamentales de hoy, brillante rimador y autor del pegadizo hit Ladbroke Grove. Desde el lado oscuro del rap y el grime, otro debutante en la escena y en los charts británicos, Headie One, quien estará precedido por el dj set de Conducta, uno de los reyes del nuevo revival UK garage.



Como siempre, Sónar ejerce de enorme plataforma de los sonidos más avanzados y vanguardistas que se crean hoy en todo el mundo -con más de 20 nacionalidades-, muchos de ellos centrados en los beats del hip hop, la actualización del dancehall y el reggaetón, los derivados del trap, la nueva rítmica africana, y los híbridos del pop y el r&b contemporáneo.



También se podrá disfrutar de la vuelta a los escenarios de la carismática MC neoyorkina Princess Nokia, presentando su flamante nuevo álbum en el escenario SonarVillage by Estrella Damm.



La diversidad sonora global también tendrá un papel destacado. La nueva vanguardia latina estará representada por el uruguayo Lechuga Zafiro, con un sonido entre el grime y el dembow; la brasileña Badsista, disparando hits de baile funk y dancehall digital; y el genial Kelman Duran, dominicano afincado en Los Angeles, llevando el reggeaton a terrenos experimentales. En una línea similar estará Venus X, máxima responsable de las míticas fiestas neoyorkinas GHE20G0TH1K.



Y desde África, los ugandeses Nihiloxica, con su polirritmia frenética y el dúo MC Yallah & Debmaster, con su sonido abrasivo y cercano al grime. Además, asistiremos al debut en España de los muy prometedores congoleses Lous and The Yakuza, mezclando afrotrap y pop; y de la dj palestina Sama’, con sus beats y ritmos hipnóticos para la pista.

Talento nacional



El Sónar de Día crece y se reubica el escenario SonarXS y pone el foco en el fomento y la difusión la escena nacional más excitante y emergente, con una nueva hornada de artistas como Morad, la nueva sensación urbana desde L’Hospitalet; Kaydy Cain (ex PXXR GVNG interpretando sus hits de trap callejero adaptados a una orquesta de salsa latina); Chenta Tsai-BaoBae (nuevo proyecto de Putochinomaricón); y otros como Afrojuice 195, Chico Blanco, Ms Nina o Califato ¾ y su flamenco rave. Otros artistas nacionales destacados son los barceloneses Egosex con su psicodelia afro-pop e Hidrogenesse introduciendo su nuevo disco con su habitual inteligencia y desparpajo.



Mención especial para otros dos estrenos absolutos en el festival. Niño de Elche presentará su nuevo proyecto de revisión del legado sonoro de José Val del Omar, cineasta experimental y genio místico, junto a tres de los jóvenes artistas más relevantes de la escena electrónica estatal: Mans O, Shelly y Nara Is Neus. Por su lado, el dúo Maria Arnal i Marcel Bagés, tras el gran éxito de su primer disco, estrenarán su esperadísimo segundo trabajo que incluye beats electrónicos, sintetizadores y colaboraciones con importantes figuras del panorama electrónico. También especial será la actuación de Carles Viarnès junto a la creadora visual Alba G. Corral.

Sónar+D

Además, próximamente se anunciará la programación de Sónar+D 2020, el 8º congreso internacional de creatividad, tecnología y negocio, que tendrá lugar de forma paralela y simultánea a Sónar de Día en Fira Montjuïc de Barcelona, los días 17, 18, 19 y 20 de junio.