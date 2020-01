La ruta festivalera de Patti Smith por España

La cantante norteamericana de 73 años, Patti Smith, es la gran confirmación de tres festivales españoles para este 2020: el Jardins de Pedralbes de Barcelona, el Azkena Rock de Vitoria y el Universal Music Festival de Madrid. Junio ha sido el mes elegido para celebrar esta pequeña gira en la que Smith estará muy bien rodeada por el grupo que le acompaña desde hace décadas: el trío formado por Lenny Kaye, Tony Shanahan y Jay Dee Daugherty, una banda que incorporó hace tres temporadas al hijo de la artista, el guitarrista Jackson Smith.

El 18 de junio, actuará en Barcelona, concretamente en los señoriales jardines del Palacio de Pedralbes, así como en el Azkena Rock de la capital vasca. Vitoria será el concierto más grande de esta ruta por España. Aquí, actuará como gran cabeza de cartel de la decimonovena edición del festival para cerca de 20.000 personas y lo hará junto a artistas de la talla de John Fogerty, Brian Wilson, Suzi Quatro o Incubus. El evento de rock se celebra los días 19 y 20 de junio en Mendizabala y será el sábado cuando Patti Smith, símbolo del feminismo y del punk rock neoyorquino, se suba al escenario.

En este periplo nacional, himnos como Dancing Barefoot, Because the Night, People Have the Power, Pissing In a River, Ghost Dance o Free Money sonarán en escenarios tan poderosos como el Teatro Real. Precisamente en la capital ofrecerá su último concierto en España hasta la fecha, será el día 23 de junio y las entradas para asistir salen a la venta a partir del 21 de enero. A falta de más incorporaciones, la sexta edición del Universal Music Festival también cuenta en el cartel con otros nombres de altura como Supertramp’s Roger Hodgson y Carlos Rivera.