El Ayuntamiento de Sevilla desbloquea la compra de la casa natal de Cernuda

El Ayuntamiento de Sevilla ultima la compra definitiva de la casa nata del poeta Luis Cernuda, un edificio sencillo de tres plantas situado en el número 6 de la calle Acetres, en el centro de Sevilla. El consistorio hispalense anunció hace dos años que adquiriría el inmueble para destinarlo a fines culturales, pero las trabas burocráticas y administrativas han pospuesto la consumación de la operación. La transacción con los actuales propietarios se consumará antes de que finalice este mes de enero, según confirman fuentes municipales, una circunstancia que permitirá avanzar en el proyecto de musealización de la vivienda, que aparece consignado en la memoria de Presupuestos municipales de 2020.

"El objetivo del Ayuntamiento es recuperar la casa de Cernuda y, al igual que ocurre en el caso de las de Borges, Saramago o James Joyce, dotarla de una vertiente de investigación en torno a la figura del poeta", explica Antonio Muñoz, delegado municipal de Hábitat Urbano (Urbanismo), Cultura y Turismo.

“En ocasiones, raramente, solía encenderse el salón al atardecer, y el sonido del piano llenaba la casa, acogiéndome cuando yo llegaba al pie de la escalera de mármol hueca y resonante, mientras el resplandor vago de luz que se deslizaba allá arriba en la galería, me aparecía como un cuerpo impalpable, cálido y dorado, cuya alma fuese la música”. Así recordaba Cernuda su casa natal en el poema La Poesía, recogido en su libro Ocnos. Hoy, la fachada destartalada de esa vivienda, donde el autor nació el 21 de septiembre de 1902, evidencia el olvido generalizado en el que muchas Administraciones españolas han dejado caer a inmuebles o elementos arquitectónicos relacionados con sus referentes culturales.

El Ayuntamiento sevillano, decidido a reparar esa negligencia, acordó por unanimidad en enero de 2017 adquirir y rehabilitar el inmueble y destinarlo en un centro cultural relacionado con la poesía y con Cernuda, cuya hondura poética lo convirtió en uno de los mayores exponentes de la Generación del 27. Al acuerdo municipal le siguió la necesaria declaración del edificio como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía. "Sevilla tiene muchos hijos ilustres y son muchas las oportunidades que se pierden en la recuperación de su patrimonio, pero nosotros no queríamos dejar pasar esta oportunidad, porque esta es una ciudad que está en deuda con Cernuda", reconoce Muñoz.

La situación económica y financiera de los propietarios de la casa -una reputada familia de cristaleros a quienes ha pertenecido el edificio en multipropiedad desde que Cernuda se fue de allí siendo adolescente hasta que decidieron sacarlo a la venta por 580.000 euros en 2016-, algunos con deudas en la Seguridad Social, impidió a la gerencia municipal poder consumar la adquisición. El Ayuntamiento tampoco contaba con dotación presupuestaria para ejecutar la compra y tuvo que recurrir a una operación urbanística consistente en la concesión de unos terrenos para la construcción de una residencia universitaria por valor de 70 millones de euros, para obtener los fondos necesarios. En mayo de 2019, el consistorio anunciaba que por fin había llegado a un acuerdo con los titulares del inmueble por la cantidad de 460.788 euros. Con el arranque del nuevo año se han eliminado todos los obstáculos administrativos.

“La compra no significa que vaya a abrirse al público en breve, la vivienda está en muy malas condiciones y es necesario primero rehabilitarla y luego acondicionarla para el destino cultural que finalmente se le vaya a dar”, explica a este diario Antonio Rivero Taravillo, uno de los mayores expertos en Cernuda y uno de los impulsores de la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento. Ese contenido cultural no está todavía cerrado. Estará relacionado con el poeta sevillano y con su generación, pero no se ha precisado. “Estamos aún en una fase inicial, hay mucho que concretar”, advierte Rivero, que está en conversaciones con Muñoz para consolidar esa iniciativa. "En la casa, además de los elementos museísticos, queremos contar con una vertiente de investigación. Nuestra idea es que cuente con una biblioteca con ejemplares de la Generación del 27", afirma el delegado de Cultura, que, como Rivero, advierte de que esta idea está aún en fase embrionaria.

Desde el Ayuntamiento calculan el coste de la rehabilitación, un paso intermedio y necesario para ubicar el proyecto museístico en torno a la figura y la influencia del poeta sevillano, en torno a 600.000 euros. Una fase que se desarrollará a lo largo de 2020. "Si la licitación y adjudicación van conforme a lo previsto, en 2021 el proyecto de la casa de Cernuda puede ser ya una realidad", señala Muñoz. Entre sus muros, el joven Cernuda descubrió la poesía, la música y la relatividad del tiempo, tan presente en su obra.

Cuando se consume, la capital andaluza podrá añadir un hito más a la oferta cultural de calidad que Sevilla ha comenzado a apuntalar con el Palacio de Dueñas -entre cuyos patios y limoneros Antonio Machado incubó los recuerdos de su infancia- la Casa de Murillo, en el barrio de Santa Cruz, y el ambicioso proyecto de recuperación de la Casa Velázquez, impulsado por inversores privados. "Se trata de una ruta literario-pictórica muy interesante para Sevilla y que estamos comprometidos en relanzar", incide Muñoz.