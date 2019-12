El nuevo Batman festeja sus 80 años sin Batman

El dibujante brasileño Rafael Grampa, premio Eisner 2008, es uno de esos fans privilegiados que con los años ha logrado trabajar con uno de sus ídolos, el guionista Frank Miller, que ha acumulado varios Oscars del cómic; juntos han creado el último episodio de uno de los superhéroes que marcó su infancia, Batman. Dark Knight Returns: The Golden Child (El regreso del caballero negro: el chico de oro) se lanza en todo el mundo hoy, aunque solo en inglés por el momento. Este cuarto capítulo de la saga con la que Miller hizo que las historias de Batman entraran en la madurez se publica cuando el hombre murciélago cumple 80 años y está protagonizado por “la nueva generación”, contaba recientemente Grampa (Pelotas, Brasil, 1978) en su estudio de São Paulo.

El dibujante brasileño Rafael Grampa.

El chico de oro del título es una de las novedades de la novela gráfica, un nuevo personaje, Jonathan. Un niño de cinco o seis años que “es una especie de iluminado, un Buda, una mezcla de kriptoniano y amazona”, explica Grampa, que detalla que el crío “representa esa nueva voz que surge este coro de jóvenes como Greta [Thunberg] y millares de otros que hoy en día utilizan sus voces como sus armas, que enseñan a los adultos a hacer lo que realmente es correcto o justo en este momento”. La obra, que en la estela de las anteriores va contando cómo la superheroina Carrie va convirtiéndose en el nuevo Batman, incluye varios guiños a la actualidad, incluido un cameo de la tan admirada como odiada activista sueca, recibida como una estrella del rock en la cumbre de la ONU contra el cambio climático.

Las escenas a partir de las cuales Grampa y Frank Miller crearon Dark Knight Returns: The Golden Child. LELA BELTRÃO

Porque resulta que esta es una historia de Batman sin Batman, algo que al principio inquietó incluso a Grampa. “Esta historia no necesita Batman… Cuando empezamos a hacer la historia, pregunté: '¿Dónde colocamos a Batman?'. Y Frank Miller me dijo: ‘Espera, ya verás que no lo vamos a necesitar’”. Asegura que superada la sorpresa inicial, coincide con el mítico artista. “No pensé que iba a quedar tan satisfecho de la historia de Batman sin Batman”. En realidad, es algo más complicado, explica: “Tiene un cameo muy inteligente. Aparece sin aparecer”. Prefiere no dar ni un detalle más.

Pero el dibujante sí deja claro que el cambio generación es absoluto. “No tenemos a Batman, ni a Superman, ni a la Mujer Maravilla… no tenemos a nadie de la generación antigua. Es sobre la nueva generación, con una nueva ideología con nuevas maneras de luchar, con nuevos ideales”.

Uno de los personajes de Batman dibujados por Grampa. LELA BELTRÃO

La trama, de la que apenas deja entrever unos pocos detalles, gira en torno a la idea de revolución. Grampa, que dice que con este proyecto para DC Comics por primera vez va a ganar dinero dibujando historietas, tradujo lo que tenía en la cabeza en un dibujo que enseña. Se ve a Batman de espaldas, a punto de lanzar un cóctel molotov a una fila de policías antidisturbios. Es una escena que, protagonizada por un manifestante, podría haber salido de cualquier telediario.

Han transcurrido cuatro años desde que hizo su primera tormenta de ideas con su antiguo ídolo. La primera propuesta le llegó a los dos días de conocer a Miller en una comida en Nueva York. En 2016 decidieron trabajar juntos, en 2017 definieron el tema de la historia y en 2018 Miller le envió la trama. Grampa detalla cómo es su proceso creativo con un artista que vive a miles de kilómetros de distancia. “Es un ir y venir. Él me manda una trama que no puedo contar, son escenas bien abiertas en las cuales tuve que hacer nuevas escenas para crear puentes entre las suyas y eso me dio mucha libertad. Le presento el boceto de las páginas y mis anotaciones. Y a partir de ahí debatimos”. Cuenta que dibujar las páginas Dark Knight Returns: The Golden Child llevó unos siete meses y que colorearlas y colocar los diálogos otro par de meses.