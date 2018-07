El cómic ‘Monstress’ triunfa en los premios Eisner, los Oscar del tebeo

El cómic Monstress, de Marjorie Liu y Sana Takeda, ha sido la obra triunfadora de los premios Eisner, los Oscar del tebeo, que se conceden anualmente dentro de la Comic-Con en San Diego (EE UU), y que repartieron la noche del viernes 32 galardones en una de las ceremonias más largas de los 49 años de esta convención. Monstress se ha llevado los galardones a Mejor Serie, Mejor Cómic para Adolescentes, Mejor Guion, Mejor Portada y Mejor Pintor / Artista Multimedia. My Favorite Things is Monsters, de Emile Ferris, se llevó los premios a Mejor Novela Gráfica, Mejor Guionista / Dibujate y Mejor Color. Y el trofeo a Mejor Edición Estadounidense de Material Internacional fue para Run for It: Stories of Slaves Who Fought For The Freedom, de Marcelo D’Salete. Este trabajo publicado por Fantagraphics acabó con las esperanzas de obras españolas como Las Meninas, de Javier Olivares y El Fantasma de Gaudi, de El Torres y Jesús Alonso Iglesias, nominadas al mismo galardón.

Norma Comics, una de las tiendas especializadas en cómics más antiguas de España, se alzó ganadora con uno de los Eisner. La librería que fundó Rafa Martínez hace 35 años en Barcelona y sede de la editorial del mismo nombre consiguió el premio Espíritu del Cómic. Recordando la importancia que tienen las librerías para el futuro del tebeo, el empresario y amante de los cómics Joe Ferrara se encargó de entregar un premio donde Norma Cómics fue seleccionada entre 20 librerías candidatas de todo el mundo. Como recordó Ramón Pérez al recoger el galardón, la librería ha sido en estas más de tres décadas un punto de referencia para la gente que ama el medio. Norma Comics es la segunda tienda española que resulta premiada, tras la madrileña Akira Comics, en 2012.

Esta fue la única candidatura española que consiguió el triunfo. Ninguno de los otros nominados españoles -hasta ocho- pudieron realizar su sueño y alzarse con un galardón que recuerda en nombre y espíritu a uno de indiscutibles maestros del cómic, Will Eisner. Como cada año la entrega tuvo lugar a espaldas de las más de 130.000 personas que se dan cita en estos cuatro días en San Diego (EEUU) y que bajan a la meca del cómic más interesados en lo que el cine, la televisión o los videojuegos basados en héroes de papel tienen que ofrecerles.

ampliar foto La tienda Norma Comics, en Barcelona.

Como contaba Sergio Aragonés, autor español criado en México y padre de los tebeos de Groo, más allá del orgullo del trabajo bien hecho reconocido por tus compañeros el premio Will Eisner cambia pocas cosas en la carrera de un dibujante de cómics. “Asombra cuando vienen las visitas”, bromeó socarrón a El PAIS alguien que ha recibido no solo numerosos Eisner sino otros galardones que guarda con más cariño como el Reuben de la Nacional Cartoonist Society o el del Salón del Cómic de Barcelona. “A diferencia de los salones europeos del cómic, esto es una convención. Esto es negocio. En Estados Unidos se valora la venta. En Europa, el arte”, recordó este artista que anualmente se encarga de anunciar los nombres de aquellos que han pasado a formar parte como él del Hall of Fame de la industria. Este año los agasajados con este honor fueron los autores Charles Addams, Karen Berger, Dave Gibbons y Rumiko Takahashi. “En Europa, el cómic sigue siendo cómic. Aquí las tres cuartas partes de la convención son cine y televisión porque son los que pagan más. El comic es terciario, ni tan siquiera secundario”, añadía.

Aún así siempre hay espacio para la esperanza y los Eisner también reconocieron como Gran Promesa el trabajo del argentino Pablo Tunica por su labor en TMNT Universe. La lista de ganadores también incluyó el de Mejor Trabajo Académico para Latinx Superheroes in Mainstream Comics, de Frederick Luis Aldama, y Mejor Publicación para Primeros Lectores para Buenas noches, planeta, del argentino Liniers.