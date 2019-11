Juanes: “El algoritmo ayuda a descubrir música que te gusta”

Juanes está descubriendo música nueva constantemente. En teatros de Madrid, donde encontró a Rosalía, o a través de “el algoritmo”, como dice cuando se refiere al streaming. Después de dos décadas en la cumbre dice que no deja de sorprenderse y apasionarse con música nueva. Estos días presenta Más futuro que pasado, un nuevo álbum con un título que parece puesto a propósito para este momento en su carrera, en el que ha vuelto a los sonidos más tradicionales de Colombia al tiempo que sigue prestando su figura para promocionar a artistas nuevos. Quizá por todo eso junto, recibe este miércoles en Las Vegas el homenaje Persona del Año de los Grammy Latinos a toda su carrera. En la gala del día siguiente, está nominado a tres premios.

“La razón por la que estoy aquí es porque amo la música, si no, no habría aguantado tanto tiempo”, dice Juanes en una entrevista en una suite de Las Vegas horas antes de recibir este homenaje. Su estreno en estos premios fue en 2001, cuando se llevó el Grammy latino al mejor nuevo artista y además otros dos premios por Fíjate bien. Al año siguiente llegaría A Dios le pido. Al siguiente, Es por ti. A los 47 años tiene 23 premios Grammy Latino y dos premios Grammy. “Cuando uno ama lo que hace, uno aguanta todo”.

El mundo descubrió a Juan Esteban Aristizábal Vásquez (Antioquia, 47 años) en los años del comienzo de lo que se llamó la explosión latina, entre 1999 y 2001, cuando Ricky Martin y Shakira empezaron a cantar en inglés y entraron en las listas de Estados Unidos. “Han cambiado muchas cosas” desde entonces, afirma Juanes. “Es muy positivo. La tecnología se ha vuelto una aliada de la música y se ha generado una democracia de la música. Es más fácil escuchar música en todos lados y es más fácil que la gente conozca la gente de Colombia. Todo lo que comenzó con Carlos Vives y Shakira en los noventa es hoy una explosión gigante con la música urbana”.

Ese gigante, sin embargo, ya no suena como Carlos Vives. La música urbana de Colombia y de Puerto Rico es la que está entrando (en español) en las radiofórmulas de Estados Unidos de una forma como ninguna otra música latina lo ha hecho antes. La clave, dice Juanes, es “el hiperconsumo que se da por la tecnología”. “YouTube y las plataformas digitales han hecho que la gente tenga más acceso a la música. Antes la oíamos en un casete o en un vinilo la oíamos en la radio. Hoy día hay cantidad de maneras de escuchar música y eso ha generado un hiperconsumo”.

Juanes, que tiene edad para haber escuchado casetes, parece estar disfrutando la era del streaming. “De alguna manera esa democratización hace que te puedas escribir con tus artistas por las redes sociales. Yo a veces le escribo a un artista que en mi vida pensé que le podría escribir. Puedo conectarme con esa persona por mensaje directo. Igual con los seguidores. Todo se ha vuelto más fácil”. La parte complicada es que “hay demasiada información, un océano de cosas”. “Pero yo creo que el algoritmo también ayuda a que uno vaya encontrando la música que le gusta. A veces termino escuchando artistas que jamás habría descubierto si no fuera así”.

En la faceta de descubridor de artistas de Juanes destaca en los últimos años Rosalía, la inventora del flamenco-trap. “Cuando yo vi a Rosalía por primera vez en Madrid, ahí me muero”, relata rememorando ese momento. “Fui a un festival de flamenco joven en un teatro de Madrid. Estaba Rosalía sentada en una silla con su guitarrista. Me quedé paralizado al escuchar la voz de esta mujer. Y la actitud. Me volví loco. Me enamoré completamente de su música y su personalidad”. Poco después, compartían representante. Durante su gira de 2018 en Estados Unidos, Juanes subió a Rosalía al escenario en Los Ángeles para presentarla por primera vez en el Hollywood Bowl.

En su último disco, Juanes canta con el rapero colombiano Crudo Means Raw. “Crudo me encanta. Es un rapero de Medellín casi de la misma época de J Balvin, solo que se quedó en el hip hop. Escuché una canción de él por ahí hace dos años. Tremendo, no me lo puedo creer, tengo que conocer a este man. Nos conocimos y quedamos en un estudio en Los Ángeles para hacer una canción que se llama Aurora y que va a estar en el álbum”.

Cuando uno piensa en Juanes piensa en sonidos inequívocamente latinos y colombianos. Su rock está cargado de tradición. No ve que el sonido latino como el suyo esté en competencia con músicos urbanos como los que él mismo ha ayudado a descubrir. La electrónica, el reguetón y el pop rock latinos “pueden convivir”, opina. “La música siempre son ciclos. Definitivamente el aporte del dembow y el elemento electrónico me parece súper chévere. Pero yo también creo que el instrumento tocado, orgánico, la persona tocando el instrumento es una energía que no se puede remplazar con nada. Esa mezcla de las dos cosas va y viene. Ahora acabo de conocer una banda que se llama Black Midi, unos chicos de 15 años tocando guitarra, batería, una cosa loca. Hay esperanza de que vuelvan la guitarra y el rock y este tipo de cosas orgánicas”.