Es muy hermoso oír hablar a Alba Flores con esa fuerza y esa pasión por su oficio, porque aún queda gente que se permite usar el calificativo “actriz de televisión” como una frivolidad. Alba Flores es un pedazo de actriz en cualquier medio, pero es cierto que ha pegado la doble campanada en medio mundo con dos series, dos trabajos tan buenos como adictivos: Saray de Vis a vis y Nairobi de La casa de papel. Pero lo que muchos no saben es que Flores estudia interpretación desde los 13 años en el Estudio Corazza, y anda representando un brecht tan poco habitual como La excepción y la reglacon su grupo La Extraña Compañía (seis años juntos), y dirigida por una de sus profesoras, Catalina Lladó. Hablamos largo rato, o sea que, como siempre, habrá que acortar y dejar mucha charla afuera.

Alba Flores hizo de hada en un Sueño de una noche de verano dirigido por Tamzin Townsend, estuvo varios meses en un musical (Enamorados anónimos) en la Gran Vía, se presentó luego a un casting de Carme Portaceli y la fichó para La rosa tatuada y Las troyanas. Luego vino La Extraña Compañía, “que se llama así”, me dice, “porque era lo primero que muchos decían cuando se lo contábamos. No es muy frecuente hacer algo de Brecht. Empezamos así como declaración de intenciones: tenemos una vocación social muy fuerte. Nos costó bastante arrancar porque queríamos dirigirnos a quien Brecht quería llegar: a todo el mundo”.

La excepción y la regla ha estado con éxito en el madrileño Teatro del Barrio y a él vuelve, del 31 de octubre al 3 de noviembre, y luego del 4 al 8 de diciembre. El 29 y 30 de noviembre, en el Corral de Comedias de Alcalá. Y el 20 de diciembre en León, el 21 en Santander y el 27 en Zaragoza. “Queremos buscar un lenguaje propio inspirado en Brecht. Que el teatro sea útil y divertido. También intentamos acceder a públicos que no suelen ir al teatro, y en espacios inusuales. El 23 de noviembre, a propuesta del Festival de Cine de Cañada Real de Madrid, vamos a hacer una función gratis de La excepción y la regla en la fábrica de muebles, y luego un taller con la gente del barrio”. Hablando de Brecht, le digo que podía estar fantástica como la protagonista de La buena persona de Sezuán, que Clara Segura, dirigida por Oriol Broggi, encarnó con gran éxito el pasado febrero en el TNC de Barcelona. “Adoro esa función. Es el primer material con el que nos pusimos a trabajar en el taller de Catalina. Me parece una de las mejores piezas de Brecht. También nos llama mucho Santa Juana de los Mataderos. ¿Más proyectos? El teatro es mi cuna, mi pasión, mi día a día. Eso no quiere decir que vaya a dejar el cine ni la televisión, pero pienso mucho en la función. O las funciones. Y la verdad es que en cine me falta mucho que aprender. Y en el grupo hemos empezado con un brecht, pero no queremos olvidar las nuevas dramaturgias”.