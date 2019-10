Nuevos modelos de vida, según Rosalind Nashashibi

¿Cómo se sentían las mujeres que Paul Gauguin tantas veces retrató en Tahití a finales del siglo XIX? ¿Eran objetos sexuales a través de una mirada colonialista? La artista británico-palestina Rosalind Nashashibi (Londres, 46 años) y su colega británica Lucy Skaer (Cambridge, 44 años) decidieron viajar a la Polinesia Francesa y preguntar directamente a las habitantes de la isla qué pensaban sobre las obras del pintor francés, incluso reproducir a algunas de esas pinturas en tableaux vivants. Esa búsqueda que ambas realizaron en 2017 está recogida en la película ¿Por qué estás enfadada?, un trabajo que juega con el color y el blanco y negro y que es uno de los cinco filmes que Nashashibi presenta en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla, en la primera exposición individual que realiza en España.

"En la representación de la mujer en el arte todo está relacionado con los cánones y códigos culturales de cada época. Cuando llegamos a Tahití y enseñamos las pinturas de Gauguin, algunas mujeres no las conocían. Aunque pueda parecer lo contrario, nosotras no partimos de un punto de vista crítico, nos gustan esas pinturas porque, a pesar de todo, sus modelos tienen cierta autonomía", explica la artista, quien ha sido elegida como residente de la National Gallery de Londres para 2020, y en España su obra forma parte de las colecciones del Museo Reina Sofía y del Macba.

Nashashibi, nominada al prestigioso Premio Turner en 2017, ha centrado su trabajo en los diferentes modelos de vida y relaciones que se desarrollan en entornos acotados. Su origen palestino guarda relación con esa manera de enfrentarse al mundo y aunque esta muestra, que podrá verse en Sevilla hasta el 2 de febrero de 2020, incluye dos cintas realizadas en Palestina la artista aclara: "He hecho más de una veintena de películas y solo tres de ellas se desarrollan en Palestina".

Dahiet Al Bareed, distrito de la oficina de correos, un vídeo de 2003 sobre lo que ocurre en un barrio de Cisjordania, al norte de Jerusalén, es la pieza más antigua de la muestra. "No visitaba Jerusalén desde que tenía 7 años y volví con 29 años para hacer este vídeo al barrio que había proyectado mi abuelo -era arquitecto- en 1956 para los empleados de correos de Palestina. Lo que iba a ser una comunidad modelo se quedó en tierra de nadie y traté de entrelazar lo que ocurría en sus calles con cuestiones geopolíticas", comenta.

Además de estas dos películas, el CAAC muestra El jardín de Vivian (2017), un encargo de Adam Szymczyk, director de la Documenta 14 de Kassel, donde se presentó esta sensible incursión en la vida de dos artistas, Elisabeth Wild y Vivian Suter, madre e hija, que conviven y se cuidan mutuamente en un recinto cerrado dentro de una pequeña comunidad aislada en la selva de Guatemala. "Me interesa el amor más allá del sentimiento romántico y posesivo, la forma en que ambas se cuidan mutuamente y cuidan también sus cuerpos. En otra forma distinta de relacionarse". La película más reciente, que presenta en dos partes, está inspirada en un relato de ciencia ficción de Ursula K. Le Guin, La historia de los Shobies (1990). "He querido explorar las posibilidades de una comunidad alternativa al núcleo familiar y también explorar el potencial del amor fuera del tiempo lineal, como plantea el relato de Le Guin", comenta sobre este trabajo que está coproducido por el Art festival de Edimburgo, la Fundación Foksal de Varsovia, la Secession de Viena, la Galería Nacional de Escocia, el Witte de With de Róterdam y el CAAC.

Rosalind Nashashibi, como se titula la exposición, incluye tres series de pinturas que la artista ha realizado en Sevilla, impresionada tras una visita a la Casa de Pilatos, un palacio renacentista cuyos azulejos dorados han inspirado su políptico Altar que preside la nave de la iglesia del monasterio de La Cartuja, conjunto monumental que alberga al CAAC. "Yo me había traído pinturas porque pensé que podría hacer algo y cuando conocí Pilatos lo tuve claro. Era domingo por la noche y como no tenía papel en el hotel, fui a un chino y tuve que conformarme con lo que había", comenta sobre la serie Pilato's Hand Towels. Campos de color, que recuerdan a las abstracciones de Mark Rothko, cuya influencia reconoce al igual que la del modernista Pierre Bonnard, aclara mientras contempla las piernas en agua de su óleo de 2019, titulado La mujer del misantrópico, el artista. Dijeron "misantrópico", y reflexiona sobre cómo Bonnard utilizó el cuerpo de su esposa en su pintura.