Juancho Marqués: “Yo sí tengo que ser responsable con mis letras”

No le hace gracia el término, pero a Juancho Marqués (Sevilla, 32 años) se le podría catalogar como anti-rapero, o al menos alguien que en su género se sale de la norma. Además de mostrarse interesado en abrirse a experimentar nuevos géneros y rodearse más de bandas que de mesas de mezclas, en un mundo de vídeos de vehículos de alta gama y odas a drogas duras, él apuesta por canciones que hablan más acerca del día a día y de las emociones que pueda experimentar una persona de barrio cualquiera.

"He crecido con ese tipo de mensajes e influencias, pero creo que a veces es incongruente lo que muestras con lo que eres. Estoy un poco cansado de esa imagen ficticia, creo que es mucho más honesto desvertirse", analiza.

A diferencia de otros artistas de música urbana, Marqués tiene claro que como artista tiene una responsabilidad por el efecto que puedan generarle a una persona las letras de sus temas. "Puedes no comportarte como si la tuvieses. Es como un arma, con un cuchillo puedes hacer muchas cosas útiles, pero si no tienes cuidado a lo mejor te cargas a alguien. Ahora bien, me gusta más describir lo que hay que decirte lo que tienes que hacer. No tengo la verdad absoluta de las cosas, no soy un prescriptor", explica.

Juancho Marqués se dio a conocer junto a Sule B en el colectivo Suite Soprano, una banda que en sus años de gloria creó nicho en una escena local madrileña en la que también destacaban el dúo Natos y Waor, Charlie y unos años antes Crema, rebautizado artísticamente como C.Tangana más tarde. Su regreso, aclamado constantemente entre sus admiradores más fieles está a la vuelta de la esquina, y lo confiesa en la vídeo entrevista con EL PAÍS, unos días antes de su actuación en festival Sonorama, en la que también habla de sus duros inicios con su carrera en solitario, o de su ambición de mejorar como músico.