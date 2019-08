"Estoy comprando en Serrano, ¿o es que no lo ves? Tengo dinero pa' mi entierro o es que no lo ves?", así arranca No Lo Ves, una canción producida junto a Esteban Correa, más conocido como Steve Lean, que forma parte de la primera mixtape de Zoe Jeanneau (París, 26 años), Ama de casa (2018, La Vendición Records). "Sabía que el título iba a funcionar y se me vino a la cabeza porque yo también he sido bastante ama de casa en los últimos años y por dejar claro que no había habido intermediarios, ni un plan, ni una estrategia", cuenta.

Algunos de sus éxitos sumam millones de reproducciones en YouTube y sus letras son un golpe tras otro, de una constante muestra de poderío y una variada oferta de vocabulario vulgar, con especial atención a "puta" y otros anglicismos como "pussy" o "hoe", que divide a quien escucha su música entre los que la consideran empoderadora y quienes la etiquetan de ordinariez.

"Nos han llamado toda la vida putas, tanto a nosotras como a la comunidad LGTB. Puta porque me gusta tener una actitud un poco sexual o porque con 14 años ya mantenía relaciones sexuales. En fin, por cosas que no se pueden juzgar ni son malas. Al principio te ofendes y te sientes atacada, pero al final es la vida. A veces somos putas y a veces somos otras cosas". EL PAÍS charló con Jeanneau en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), celebrado entre el 18 y el 21 de julio, en una entrevista en vídeo en la que también habló de moda, de sus planes de futuro y de sus rituales antes de salir al escenario.