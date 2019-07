El máximo responsable de Cultura y Museos de Andalucía, a juicio por agredir a una artista

Fernando Francés, exdirector del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga y desde febrero secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, está citado en el Juzgado de instrucción número 4 de Santander, el próximo 23 de octubre. Allí se le juzgará por un supuesto delito de “lesiones leves” contra la artista Marina Vargas (Granada, 1980), a la que, según el relato de la denunciante, golpeó el 15 de julio de 2018, durante la celebración de la Feria de Arte Santander.

"Sobre las 20.15, Fernando Francés (Torrelavega, Cantabria, 1961), tras señalarme con el dedo y repetirme: 'La has cagado, la has cagado', me golpeó en el rostro con la mano. Todos los detalles de la agresión están en conocimiento de la Policía, pues he interpuesto una denuncia contra esta persona”, escribió la artista días más tarde en su muro de Facebook. Vargas mantiene la versión de los hechos y cuenta a este periódico que ya está dispuesta a romper con el silencio, ahora que la denuncia se ha encontrado (estuvo traspapelada casi un año en la comisaría de Santander). "Ha sido un año muy duro, en el que se me ha cuestionado y no se me ha creído. Que la denuncia haya sido admitida a trámite es una victoria para mí", asegura la artista.

Tal y como explica la abogada de Vargas, dos días después de los hechos, su cliente, ya en Madrid, presentó la denuncia en la comisaría del distrito de Arganzuela, que fue tramitada al día siguiente a la de Santander. Sin embargo, desde julio de 2018 hasta mayo de 2019 la denuncia desapareció en la comisaría de la capital cántabra. No fue hasta hace dos meses cuando la Policía Municipal de Santander se puso en marcha, en el momento en que Vargas se trasladó hasta allí para preguntar por ella.

Denuncia extraviada

Según la abogada, se había “extraviado”. Cuando la policía finalmente la encontró, iniciaron las labores de investigación. Para entonces, las imágenes de las cámaras ya habían sido destruidas. Solo se conservan 10 días (había pasado casi un año). La pena tipificada por los delitos leves es prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses.

Requerido por este diario, Francés declina hacer comentarios: “No tengo nada que decir. Prefiero que habléis de todos los cambios que estamos llevando en Andalucía”, ha declarado a este periódico. Francés ha sido noticia esta semana por la destitución de Rafael Doctor como director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), de Almería. La Mesa Sectorial, que agrupa a las principales asociaciones del sector del arte contemporáneo, considera que esta medida “cuestiona la independencia y autonomía de las instituciones culturales, generando un grave perjuicio” al principal centro andaluz dedicado a la fotografía.

Los hechos sucedieron en la galería de Javier López y Fer Francés, hijo del demandado. Las dos partes aportarán sus testigos para reconstruir los hechos. Al ser un delito menor, el tribunal los escuchará y determinará si son válidos, pero en caso de duda suele resolverse a favor del denunciado. La directora de la galería declaró entonces que estaban muy sorprendidos con la noticia porque el único testigo de la discusión, según su versión, fue un trabajador que aseguró que no vio agresión alguna, solo una discusión.

Movilización de asociaciones

El colectivo La Caja de Pandora, un grupo de más de 3.000 mujeres vinculadas con el arte y la cultura, se hizo eco de la agresión. “Una vez más, se pone de manifiesto cómo las estructuras de poder se aprovechan de los privilegios que los hombres ostentan. En muchos de los casos en los que la mujer decide hacerlo público o denunciar, las presiones a las que nos vemos sometidas y las puertas que se cierran para nosotras, nos obligan a retirar la denuncia”, declararon en un comunicado en el que mostraban su apoyo a Marina Vargas.

La Asociación de Mujeres de Artes Visuales (MAV) también tomó posición: "Mandamos todo nuestro apoyo a la artista Marina Vargas y mostramos nuestra repulsa ante todas las agresiones, violencias y coacciones que se ejercen contra las mujeres de nuestra sociedad. Desde MAV, todas juntas luchamos por desenmascarar y erradicar todo tipo de agresiones hacia las mujeres en el mundo del arte. Hermana, estamos aquí para apoyarte”. La Asociación de Artistas Visuales de Madrid declaró que “la violencia física y psicológica han de estar totalmente alejadas de cualquier relación entre profesionales del arte, así como las amenazas y el chantaje”.

Francés, miembro de la Orden del Imperio británico, ha sido cuestionado en el pasado por presuntos conflictos de interés que han surgido como director del CAC y por incluir en la institución pública malagueña a artistas representados por la galería de su hijo, como la propia Vargas. La polémica se reavivó tras ser nombrado secretario general de Innovación cultural y de Museos, cuando al mismo tiemp tener varias sociedades que comprometían su cargo. La consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo (PP), tuvo que salir a dar explicaciones sobre esta situación, aunque a Javier Fernández (PSOE) no le sirvieron: “Fernando Francés es un activo tóxico en la Consejería”.