Fernando Francés es el nuevo secretario general de cultura de la Junta de Andalucía

Fernando Francés, director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, es desde este martes el nuevo Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía. Su nombramiento, aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno de la administración andaluza, va acompañado al de Almudena Bocanegra, actual gerente del espacio cultural malagueño y que ahora será la máxima responsable de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura.

Francés ha confirmado que en su nuevo puesto también contará con más miembros de su actual equipo en el CAC, aunque aún no ha querido desvelar sus nombres. Francés llega a este cargo público tras más de 15 años al frente del CAC Málaga, el 16 aniversario se celebra este próximo domingo. En dicho periodo ha conseguido consolidar al museo como uno de los más visitados de la ciudad, siendo pionero en el impulso del arte contemporáneo en la capital de la Costa del Sol. Ahora abandona su dirección “tras demostrar en todo este tiempo lo que se puede hacer gracias a numerosas iniciativas de calidad”, según sus palabras. “Siempre he sido crítico con cómo se estaba gestionando la cultura en Andalucía y que ahora dependa de mí interpretarla en todos los ámbitos es un reto apasionante”, ha explicado a EL PAÍS. Entre sus nuevas funciones se incluyen el diseño de las estrategias y recursos en materia de teatro, música, artes plásticas, flamenco, danza, cinematografía y artes audiovisuales. “Es una gran oportunidad y no he dudado en tirarme al charco”, ha añadido el ya ex director del CAC Málaga.

El nombramiento se realiza en un momento en el que Francés figura como investigado en el proceso judicial abierto por el caso Invader. Este comenzó cuando la Fiscalía de Medio Ambiente se querelló contra el artista francés por la instalación de dos mosaicos en sendos edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) del caso histórico de Málaga. Durante el procedimiento, el juzgado de instrucción número 6 llamó a declarar a Francés por una posible relación con Invader, ya que es presuntamente quien lo invitó a realizar una treintena de obras por toda la ciudad, algo que negó ante el juez. Recientemente también se vio salpicado en una polémica por los contratos otorgados a su empresa para la gestión del Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera y el festival Málaga Arte Urbano Soho (Soho) de la capital malagueña. La Fiscalía de Málaga archivó las diligencias en febrero de 2018.

El CAC Málaga tiene actualmente abierto un concurso público con el que se decidirá el equipo que gestionará el centro durante los próximos cinco años bajo un presupuesto base de licitación de 12,9 millones de euros. Fernando Francés formaba parte de una de las seis ofertas presentadas a través de su firma Gestión Cultural y Comunicación. Sin embargo, este lunes vendió la empresa, distanciándose así del proyecto. “Ya no tengo cargo ni acciones ni ninguna relación con ella”, ha asegurado. En la propuesta al concurso debe detallarse el organigrama que gestionaría el museo, pero Francés cree que los cambios de nombres debido a su nombramiento no deben afectar al procedimiento. Por el contrario, destaca que la empresa tiene ahora “más posibilidades de ganar” porque quien se ha hecho con sus riendas “tiene mucho más curriculum y experiencia”. “Han apostado al máximo nivel con una persona de gran prestigio internacional y poder aportar muchísimo a Málaga”, ha insistido el nuevo Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ha anunciado una rueda de prensa para mañana miércoles en la que se anunciarán quienes ocuparán los cargos de dirección y gerencia, así como a parte del nuevo equipo. Todo ello quedará a la expectativa de la decisión que debe tomar el comité que evalúa la media docena de propuestas presentadas antes del próximo 30 de abril.

En sus casi 16 años de historia han pasado por el CAC malagueño más de 5,5 millones de personas, que han disfrutado de exposiciones de artista locales, pero también de numerosas muestras internacionales entre las que destacan las de Ai Wei Wei, Gerhard Richter, Obey, Marina Abramovic, Gilbert & George, Erwin Olaf, Mark Ryden o Ron Mueck.