La Junta de Andalucía cesa a Rafael Doctor como director del Centro Andaluz de la Fotografía

Apenas cumplidos dos años al frente del Centro Andaluz de Fotografía (CAF) de Almería, Rafael Doctor ha sido cesado en su cargo por Fernando Francés, Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía. El cese se produjo el lunes por la tarde después de una tensa y larga reunión de dos horas celebrada en el Palacio de Altamira de Sevilla en presencia de la consejera de Cultura, la popular Patricia del Pozo. Doctor, que había llegado al cargo por un concurso público de buenas prácticas y al que quedaban dos años más para concluir su actividad, anuncia que recurrirá su despido en los tribunales y asegura no tener dudas de que lo ocurrido forma parte de la "purga ideológica" que está llevando a cabo la Junta gobernada por el Partido Popular, Ciudadanos y con el apoyo de Vox. "La auténtica causa del cese es mi activismo LGTBI, antifascista y animalista".

En la misma reunión fue cesado también Francisco Fernández Cervantes, responsable de Promoción Cultural. Según un comunicado de la Junta, estas decisiones forman parte de la reforma de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que ahora se queda solo con cuatro áreas: Flamenco, Letras, Artes Visuales y Música y Artes Escénicas.

Aunque desde la llegada del nuevo gobierno a la Junta de Andalucía, Doctor se temía el peor desenlace, no puede ocultar su profundo disgusto: "Estoy consternado y muy triste porque aquí me he dejado la piel apenas sin apoyos. Pero es un trabajo que adoro y que estaba dando sus frutos", cuenta a EL PAÍS, mientras atiende las decenas de llamadas de apoyo que está recibiendo desde el sector artístico, un mundo en el que se mueve desde hace tres décadas y en el que, entre otras muchas cosas, ha sido el primer director del MUSAC de León.

Doctor había llegado al cargo por un concurso público de buenas prácticas y le quedaban dos años más

A Doctor le preocupa que el CAF, uno de los pocos centros culturales radicados en Almería, se quede en la inactividad más absoluta. "Todo el que me conoce sabe que, además de los animales, incluidos los seres humanos, yo tengo otros dos amores: la fotografía y Almería. Se me ha comunicado que el CAF pasa a depender de una entidad audiovisual. No sé lo que significa, pero lo único claro es que la fotografía, como disciplina específica, desaparece".

Doctor detalla que el estrangulamiento económico ha estado planificado al detalle. "Este centro, en otros tiempos, llegó a contar con medio millón de euros de presupuesto anual para actividades. El año pasado, dispuse de 110.000 euros. Este año, 15.000 euros. La exposición Flores de periferia, de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo, inaugurada la pasada semana, se pudo hacer por la generosidad de los artistas, que asumieron todos sus gastos y por la ayuda de la Universidad de Almería. De otra forma hubiera sido imposible".

"Pese a todo, las visitas habían aumentado un 67% y en la programación había podido incluir exposiciones como las dedicadas a Norman Bethune y la Desbandá de Málaga, Cristina de Middel, Phes-fotografía española solidaria, Marlene Freniche, Virginia Rota, María Rosa Aránega, pioneros de la fotografía andaluza, así como otras muestras bibliográficas y otros proyectos en las salas nuevas que inauguramos, arrebatándoselas a los espacios que antes eran oficinas", explica Doctor. Para el próximo viernes, está prevista la apertura de una muestra dedicada a Gerda Taro y Robert Capa, un proyecto centrado en reivindicar el papel de Taro, mujer que dio la vida por la libertad en España.

Rafael Doctor asume la carga ideológica de su programación y recuerda que sus planteamientos estaban recogidos en el concurso público por el que ganó el puesto. "Mi actuación tenía cinco ejes: el papel de la mujer en la fotografía, cosa que ha hecho que nuestra programación sea mayoritariamente femenina sin la necesidad de buscar cuotas; Andalucía y el Mediterráneo como frontera entre dos mundos; la memoria histórica, tan necesaria de trabajar para curar las heridas del pasado; la recuperación y puesta en valor del origen de la fotografía en Andalucía; y, finalmente, la creación contemporánea visual andaluza, esencialmente la local de Almería, que hasta ahora había estado absolutamente olvidada en el CAF. Son los ejes en los que se basó el proyecto que presenté y que, sin apenas fondos, he tratado de desarrollar lo mejor que he podido", concluye.