La película de Elton John se estrena en Rusia sin las escenas gais

Taron Egerton interpreta a Elton John en 'Rocketman'. En vídeo, traíler de 'Rocketman'.

A la vida de Elton John le han cortado una parte importante en Rusia. Allí, Rocketman, la película sobre la vida del cantante británico Elton John, gay y activista por los derechos LGTBI, le han quitado las escenas de amor entre hombres: desde besos a sexo. La distribuidora del biopic en el país euroasiático le ha aplicado la tijera a la cinta y ha cortado también los momentos en los que aparecen drogas. En total, unos ocho minutos, según varios críticos que ya han visionado Rocketman en Moscú, estrenada este viernes. La compañía aduce "razones legales".

En Rusia, la conocida ley contra la propaganda homosexual prohíbe la "promoción" de "relaciones no tradicionales" a menores de 18, y establece multas y sanciones administrativas. Esto tiene como resultado la ocultación y censura de las relaciones LGTBI+ en los productos culturales para el gran público. Pero aunque la película estaba clasificada para mayores de edad, la distribuidora, Central Partnership, ha decidido aplicarse la autocensura para satisfacer las demandas de los más conservadores.

"Todas las escenas de besos, amor o sexo oral entre hombre fueron cortadas. Algunos de los cortes son flagrantes", ha criticado en Facebook Anton Doline, un conocido crítico de cine, tras el estreno. "Lo más lamentable, es que la leyenda final ha sido eliminada. Lo siento, sir Elton", añadió.

Rocketman, presentada en el Festival de Cannes narra la carrera y la vida de Elton John, su carrera y la lucha contra las adicciones del cantante y compositor abiertamente gay. Antes de los títulos de crédito, en la versión original se muestra una leyenda que cuenta que Elton John vive con su esposo y que juntos crían a sus hijos. La versión rusa eliminó esa referencia y en cambio apunta que creó una fundación para luchar contra el VIH y que continúa trabajando con su compañero musical.

En un comunicado, la ONG Amnistía Internacional denuncia este caso de "censura". "Deshumaniza las relaciones homosexuales", critica la organización en defensa de los derechos civiles, que reclama que se emita la versión original.

La distribuidora Central Partnership confirmó a la agencia estatal TASS que había modificado la película, y que lo hizo para "respetar las leyes rusas". Tras la polémica, el Ministerio de Cultura ruso afirmó que no había recomendado a la distribuidora que eliminase ninguna escena de la película. Aseguró que esa decisión había sido únicamente de Central Partnership.

Desde la aprobación de la ley de propaganda gay en hace cinco años, Rusia ha desterrado del espacio público cualquier contenido cultural que sea sospechoso de “crear una imagen distorsionada de la equivalencia” de las relaciones homosexuales --como dice la ley--.

Rocketman no es la primera película censurada. También ha habido casos en los que filmes para menores han sido calificados para mayores de edad porque aparecía alguna referencia LGTBI. Es el caso de La Bella y la bestia, el gran remake de la animación de Disney de 1991, protagonizado por Emma Watson y estrenado en 2018. En Rusia llevaba la etiqueta 'para mayores de 18' porque muestra un personaje gay. En la película Vengadores: Endgame ocultaron —a través del doblaje— la orientación del primer personaje abiertamente gay en el universo Marvel. Y lo mismo ha ocurrido con libros, obras de teatro o incluso con campañas de publicidad.

Los recortes en el biopic de Elton John llega además en un momento en el que se están censurando —o directamente no aprobando— la difusión de otras películas porque no son lo suficientemente patriotas o porque no dan una imagen positiva de Rusia.