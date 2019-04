Un conspirador precoz en el 36 llamado Mussolini

“Su país era la España que conocían y dominaban y nunca estuvieron dispuestos a compartirla”, asegura Ángel Viñas sobre la facción monárquica que conspiró con violencia contra el resultado de las elecciones de febrero de 1936. Los historiadores no caminan para atrás, sino hacia adelante, en busca de las pruebas perdidas del pasado. Por eso dice Ángel Viñas, a sus casi ochenta años, que toda reconstrucción del pasado es provisional y que la historia es infinita. No se acaba nunca: “La historia nunca es definitiva”. Para el historiador “está claro que la extrema derecha monárquica, que declaró la guerra a la República el mismo día de su instauración, no cejó jamás en su empeño y logró lo que no consiguieron los carlistas: un apoyo exterior sólido y consistente”. Los monárquicos lograron las condiciones necesarias para la sublevación.