Oscar 2019: los mejores momentos de la gala

Llegaron los 91º premios Oscar y lo hicieron sin un presentador al uso. Una edición que llegó bastante animada después de varias decisiones tomadas por la Academia de Cine en los últimos meses que causaron diferentes polémicas: quisieron otorgar un Oscar popular y tuvieron que echarse atrás, anunciaron que varios premios (entre ellos montaje y fotografía) se darían durante la pausa publicitaria y tras el clamor popular tuvieron que retractarse, eligieron a Kevin Hart como conductor de la gala y surgieron unos chistes homófobos que realizó en el pasado por medio y tuvo que retirarse. La gala, entrecortada, con discursos bastante largos, dejó estos momentos destacados:

Queen abre la gala

Lo que queda de Queen, que sin Freddie Mercury es mucho, más el cantante Adam Lambert, han abierto la gala con dos de sus temas más famosos y potentes, We will rock you y We are the Champions. Como empujados por un animador (Bradley Cooper no sonrió y aplaudió hasta que le enfocó la cámara), los asistentes en el patio de butacas se han puesto en pie al terminar una actuación floja y poco digna para el inicio de unos Oscar (y para la historia del rock).

El trío que salvó el inicio

Sin nadie conduciendo la gala, los presentadores de cada premio han tenido sus buenos momentos. Para empezar, con el trío formado por Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler, que han hecho pensar a muchos que por qué no fueron contratadas para presentar toda la gala. Las cómicas zanjaron en una frase todas las polémicas de los meses anteriores, con mención indirecta a Donald Trump: "No habrá un conductor esta noche, no habrá una categoría de película popular y México seguirá sin pagar por el muro [que el presidente de EE UU quiere construir en la frontera].

El conejo robó el plano

Melissa McCarthy (candidata esta noche también a Mejor actriz por ¿Podrás perdonarme algún día?) también triunfó al salir a presentar el premio a Mejor vestuario (que se llevó Black Panther) junto a Brian Tyree Henry. Lo hizo vestida de época, al estilo de la reina de La favorita (incluso con la peluca desaliñada) y rodeada (como el personaje de la película) de conejos de peluche. Uno de ellos era una marioneta en su mano, que no paró de mover durante su discurso y con el que interactuó constantemente. El conejo incluso "ayudó" a la actriz a abrir el sobre...

Bardem, Diego Luna y el español

"No hay fronteras ni muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma de diferentes países". Javier Bardem presenta en español el Oscar a Mejor película de habla no inglesa. pic.twitter.com/ErRzVeZ7Od — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 25 de febrero de 2019

Llegó el momento de otorgar el Oscar a Mejor película de habla extranjera (fue para la mexicana Roma) y en el escenario aparecieron Javier Bardem y Angela Basset. Bardem comenzó y habló solo en castellano, con dardo a Trump incluido, y con una sonrisa inmensa: "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. Celebramos la importancia del idioma y la cultura de diferentes países". Bardem fue también uno de los protagonistas en la actuación de Queen, muy eufórico durante la misma. "Ya se puede hablar español en los Oscars", dijo también Diego Luna al salir a presentar Roma junto al cocinero español José Andrés. "Con ustedes, un cachito de Roma", terminó el actor mexicano.

El discurso de José Andrés

Diego Luna y José Andrés han salido juntos a presentar la pelicula Roma. El español, al contrario que Luna, solo ha hablado en inglés, y lo ha hecho siendo consciente de que tenía un mensaje importante que soltar muy dirigido a Donald Trump y su política: "La vida de cada persona es una receta en sí misma con diferentes dosis de alegría, tristeza, lucha y éxito, amor y pérdida. Todos los ingredientes son universales". "Esta preciosa e íntima película, una que da voz a los sin voz, nos recuerda del entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas: inmigrantes y mujeres que hacen que la humanidad avance", ha sentenciado el chef español.