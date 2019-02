Lady Gaga: así fue la actuación en los Oscar de la que todo el mundo habla

Lady Gaga y Bradley Cooper cantan 'Shallow' en los Oscar. Vídeo: REUTERS. Foto: MIKE BLAKE.

Lady Gaga ya tiene varios Grammy, pero el domingo la diva del pop se convirtió en ganadora de un Oscar, alzándose con el trofeo a la mejor canción original por su potente balada Shallow de Ha nacido una estrella. Antes de aceptar el premio en el Teatro Dolby, Gaga cantó con su coprotagonista Bradley Cooper. En el escenario, no ocultaba las lágrimas.

"No hay una sola persona en el planeta que pueda haber cantado esta canción conmigo sino tú. Gracias por creer en nosotros", le dijo a Cooper, quien también dirigió la película, la última remake del clásico de Hollywood de 1937 del mismo nombre.

Cooper y Gaga comenzaron a cantar la balada cara a cara antes de que Gaga se levantara para interpretar su parte del dúo en el piano. Cooper luego se unió a ella, sentándose a su lado para cantar en su micro y terminar fundidos en un cálido abrazo.

Shallow se impuso a las otras canciones nominadas a los Oscar 2019 que eran All the Stars de Black Panther, The Place Where Lost Things Go de El regreso de Mary Poppins, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de La balada de Buster Scruggs y Ill Fight de RBG. Ha nacido una estrella se llevó tan solo uno de los ocho premios a los que estaba nominada, incluyendo mejor película, mejor actor para Bradley Cooper y mejor actriz para la propia Lady Gaga.