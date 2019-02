“Rosalía y Los Chunguitos estamos en la misma salsa”

Los Chunguitos, hoy en Madrid. En vídeo, la actuación de Rosalía en los Goya. CARLOS ROSILLO / VÍDEO: RTVE

Su balada melódica, con ese aire de rumba de extrarradio, nunca había llamado tanto la atención de tanta gente a la vez. Tampoco nunca antes había sonado de una forma tan solemne cuando Rosalía la cantó el pasado sábado en la gala de los premios Goya, retransmitida en directo por televisión y comentada por miles de personas por las redes sociales. La interpretación de la cantante catalana de Me quedo contigo, una composición original de Los Chunguitos, protagonizó el evento más importante del cine español. Vestida de un logradísimo espíritu regio por el Cor Jove de l´Orfeó Català, Me quedo contigo se convirtió en una sensación.

“Fue una sorpresa. Joder, fue impacto muy grande”, confiesa José Salazar, miembro de Los Chunguitos. "Me quedé alucinado", añade Juan Salazar, el otro chunguito. Ninguno de los dos sabía nada de la versión que iba a hacer Rosalía, quien había anunciado que tocaría un clásico sin decir cuál sería. “Es un clásico. Es una canción muy conocida”, asegura José Salazar. “Pero lo mejor fue cómo la cantó. Nos quedamos sorprendidos”, apostilla. Y Juan añade: "Es una versión muy bonita. Le da un rollo muy especial. Rosalía tiene algo especial en la voz".

José Salazar se encontraba en su casa viendo la gala por televisión cuando “de repente” se levantó del sofá. “Estaba tan tranquilo y boom. Menuda alegría más grande me llevé cuando vi que era nuestra canción”, apunta. Dicen que les gustaría darle las gracias en persona, pero, hasta la fecha, no han podido hacerlo. Sin embargo, el perfil de Twitter de Los Chunguitos, llevado por su manager José Luis, agradeció esta aplaudida versión en nombre del grupo. Así rezaba el tuit: “Una gran sorpresa estar viendo los #Goya2019 en #Tve y ver a esta gran Artistaza @rosaliavt cantando nuestro tema #Mequedocontigo. No hay mejor manera de hacerlo tan bonito!!,A partir de ahora nos quedamos también contigo Rosalía!! Ganas de cantarla juntos Rosalia & Chunguitos. “La nena tiene mucho talento. Así que queremos cantarla con ella”, afirma José.

Una gran sorpresa estar viendo los #Goya2019 en #Tve y ver a esta gran Artistaza @rosaliavt cantando nuestro tema #Mequedocontigo. No hay mejor manera de hacerlo tan bonito!!, a partir de ahora nos quedamos tambien contigo Rosalía!!

Ganas de cantarla juntos Rosalia & Chunguitos. pic.twitter.com/rzMRI9QLTW — Los Chunguitos (@loschunguitos) February 2, 2019

Los Chunguitos no quieren saber nada de posibles polémicas originadas porque Rosalía cantase una composición gitana siendo ella paya. Eso que algunos han dado en decir que es apropiación cultural cuando la cantante barcelonesa interpreta composiciones flamencas. “Nos da igual quién la cante. Es una canción y no tiene más misterio. Cualquier persona la puede cantar. Y grabarla. Estamos contentísimos de que lo haya hecho Rosalía”, dice Salazar. Por su parte, Juan comenta que le parece "muy mal" ese debate. "Es de mala educación. No me gusta. Me da orgullo que nos cante Rosalía. Ayuda a que la gente se fije en la música de Los Chunguitos. Las canciones no entienden ni de razas ni de etnias", dice. Y José añade: “Tanto Rosalía como Los Chunguitos estamos en la misma salsa. Gracias a Dios”.

Rosalía no fue la primera en versionar este conocido tema del dúo, que durante muchos años fue un trío. Antes que la autora de Malamente, Antonio Vega, Manu Chao o María Rodés pusieron su personalidad artística al servicio de esta canción con aroma de clásico. “Antonio Vega nos dijo que la canción era una joya. Pero es que hasta una niña con dos años le gusta. Y también le gustan Los Chunguitos. Cómo no le vamos a gustar. Somos auténticos y cantamos de los problemas que les pasa a la gente”, asegura Salazar.