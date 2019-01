‘Matria’: homenaje a la heroína anónima

La admiración por una mujer, Francisca Iglesias Bouzón, la persona que cuidó de su abuelo durante los últimos años de su vida, impulsó a Álvaro Gago (Vigo, 1986) a rodar Matria, el cortometraje en gallego reconocido con una avalancha de galardones, entre otros el Gran Premio del Jurado del Festival de Sundance, uno de los más prestigiosos del mundo. A lo largo de 2018 la cinta de Gago ha recorrido y conquistado el mundo. Y con él, Francisca Iglesias, que no se cree aún que le hayan dado premios como actriz; a ella que no lo es, aunque haya bordado el papel de su propia vida interpretando a Ramona. Nominado ahora como mejor cortometraje de ficción a los Premios Goya, Gago lamenta no poder compartir el momento con la protagonista y eje de su historia, Francisca, “porque no la han invitado a la gala”. Junto a él estarán los coproductores: su padre y su tío.

En poco más de 15 minutos Matria cuenta una pequeña historia personal: la que transcurre durante un día cualquiera en la vida de Ramona (Francisca Iglesias, que se interpreta a sí misma), empleada en una conservera de la costa gallega. “Una de esas heroínas anónimas silenciadas”.

Gago narra un acontecimiento íntimo y concreto que, no obstante, resulta universal, reconocible para cualquier persona de cualquier lugar del mundo. “En el cine no hay barreras; se construye a través de emociones comunes a todos y aunque los escenarios y el idioma sean distintos cualquiera se puede identificar con sentimientos de soledad, miedo o tristeza y reconocerse en algún personaje”, explica el director.

La cámara, que no se aparta de Ramona, muestra la crudeza de su rutina. Con un marcado carácter documental, el cortometraje pone de relieve la dificultad de comunicación de la mujer en el trabajo, en donde una figura masculina inaccesible ejerce el poder, y en su casa, en donde su marido, a quien también sirve, le resulta igual de infranqueable; una mujer exhausta que encuentra su único refugio en la complicidad de su hija y de su nieta.

Francisca Iglesias Bouzón, protagonista de 'Matria'.

Gago quería rendir homenaje a Francisca, “que se reconciliase con su propia vida” a través de la narración de su historia real. “No pretendía hacer un corto con mensaje político”, sostiene el director que reconoce que a medida que la cinta iba creciendo, lo hacía también su compromiso con las mujeres al tiempo que desmontaba la teoría del matriarcado gallego: “Nada que ver con ese rol de poder que se atribuye a la mujer gallega” que históricamente ha apechugado con todo y que lejos de tener por ello el poder de gestionar su vida ha tenido el de la fortaleza para superar las adversidades.

Formado en Chicago como director de teatro y como actor y en Londres, donde trabajó como montador de ficción y documental, el director gallego reconoce su gusto por la sencillez narrativa de Abbas Kiarostami, en cuyos talleres participó, y de cineastas como Dardenne, Munguiu o Laszlo Nemes que se centran “en la construcción de un personaje adoptando su punto de vista, lo que permite al espectador tener una sensación de enorme proximidad con él".

Es lo que ha hecho él con Matria. Y lo que piensa volver a hacer. “Estamos pensando en rodar la película”, afirma, aunque reconoce que Francisca “no tiene muy claro” si volver a interpretar a Ramona “porque es un personaje muy potente emocionalmente”. “Estoy así, así...”, respondía ella a este diario tras el éxito de Sundance. Temía tener que volver a hurgar en sus heridas.“Después de haber acabado el rodaje estuve al menos 15 días mirando igual; no era capaz de cambiar esa mirada que tiene el dolor”, explicaba entonces sus reticencias.