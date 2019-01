Muere el cineasta Jonas Mekas a los 96 años

Jonas Mekas, considerado como el padrino del cine experimental estadounidense, ha muerto este miércoles en Nueva York a los 96 años, según Anthology Film Archives, la institución que él mismo fundó en 1970 y que cataloga, preserva y exhibe películas de todo tipo —actualmente atesora entre 40.000 y 50.000 copias—. La causa de la muerte no ha sido difundida todavía.

"Jonas falleció tranquila y pacíficamente esta mañana temprano", ha escrito Anthology Film Archives en Instagram. “Estaba en casa con la familia. Lo echaremos mucho de menos, pero su luz brilla".

El viejo cineasta apátrida, nacido en 1922 en un pequeño pueblo de Lituania, llegó a finales de los años cuarenta a Nueva York, huyendo de la Europa devastada por el nazismo para convertirse desde allí en voz y bandera de varias generaciones de cineastas independientes y experimentales. Se mantuvo lúcido y trabajando hasta hace poco. Mekas ha sido idolatrado por generaciones de cineastas y artistas, e hizo de su vida y su memoria objeto de una obra fundamental. A su vez realizó numerosos ensayos fílmicos —es curioso su paso por el rodaje de Infiltrados, de Scorsese, en el que se ve a este embobado con su presencia—, libros y videocorrespondencias, como la que mantuvo con José Luis Guerín, en 2011. El cineasta español recordaba entonces: "Ahora todo el mundo puede ver cine, pero cuando yo era crío soñaba las películas porque no podía verlas, y los textos de Mekas me descubrieron una manera de hacer cine".

Andy Warhol, en 'Holy Fools', de Mekas.

Mekas ha sido objeto de numerosas retrospectivas y recibido diversos galardones, entre ellos el Gran Premio del Festival de Cine de Venecia, que ganó en 1964 por su película The Brig. Su trabajo se incluyó en las ediciones de 2002 y 2017 de la Documenta en Kassel (Alemania) y en las ediciones de 2003 y 2005 de la Bienal de Venecia. En la revista Film culture, Jonas Mekas proclamaba en 1962 las consignas del “nuevo cineasta”. “Como el nuevo poeta, el nuevo cineasta no está interesado en la aceptación pública. El nuevo artista sabe que la mayor parte de lo que hoy se publica está corrupto y distorsionado. Sabe que la verdad está en algún otro lugar, no en The New York Times ni en el Pravda… Le importa más el destino del hombre que el destino del arte, que las provisorias confusiones del arte. Criticáis nuestro trabajo desde un punto de vista purista, formalista y clasicista. Pero os decimos: ¿para qué sirve el cine si se pudre el alma del hombre?”.