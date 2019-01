Cultura anuncia unas ayudas de 2,5 millones de euros al videojuego

El Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado hoy una nueva partida presupuestaria para ayudar al desarrollo de videojuegos. Serán 2,5 millones de euros destinados al desarrollo de los videojuegos y la cultura digital. A falta de definir los detalles las próximas semanas de cómo se configurarán estas ayudas, el ministerio ha aseverado a este periódico que idealmente serán convocadas a lo largo del primer semestre de 2019.

Las ayudas son la praxis de la promesa que colgó en el aire, inédita hasta la fecha, cuando el pasado agosto el ministro José Guirao aseguró desde la feria alemana de Gamescom que este sector tenía la misma importancia para su ministerio que el cine o la literatura. "Desde el inicio de su mandato, el ministro ha apostado por el sector del videojuego. La idea que subyace a estas ayudas es precisamente una apuesta específica por apoyar y desarrollar el sector del videojuego", asevera Adriana Moscoso del Prado, directora general de industrias culturales. El ministro estará la presentación del libro blanco el próximo 30 de enero, junto a Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. El acto se celebrará a las 9.30 en Madrid, en la sede de ICEX España.

"Consideramos que hacía falta un tipo de ayudas específicas al sector y que incluyeran también a las nuevas creaciones digitales. Es decir, obras culturales que emplean las herramientas digitales", explica Moscoso. Aclara que esto no significa que esos 2,5 millones se vayan a dividir entre videojuegos y otro tipo de obras; caerán bajo el mismo paraguas. La razón de convocar estas ayudas orientadas al sector —amén del interés en potenciar el gran momento creativo que vive el videojuego español, a pesar de su fragilidad empresarial— es la de orientar las ayudas de modernización de las industrias culturales creativas a "su propósito original, la transformación digital de estas industrias".

Luis Quintans, presidente de la patronal del sector, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV), ha valorado estas nuevas ayudas en declaraciones a este periódico: “De nuevo el desarrollo español vuelve a estar de enhorabuena. Aunque a expensas de que sean aún aprobados los presupuestos generales del estado, estas ayudas son una muestra más de la decisión y el apoyo que se quiere dar a la industria del videojuego en España desde organismos oficiales. Desde DEV esperamos que esta nueva linea de ayudas se consoliden y que sean una constante dentro del ministerio. Ahora nos toca a nosotros hacer buen uso de las mismas, demostrar que somos un sector maduro y sentar las bases de la futura industria española de videojuegos.”

No son las únicas ayudas en activo de gran cuantía para el sector. Las convocadas por Red.es en abril de 2018 (cinco millones de euros) ya han sido comunicadas a los estudios que optaban a ellas, aunque el resultado aún no es público, según indican fuentes de la industria a este periódico. Red.es ha aseverado a este periódico que las ayudas continúan su trámite administrativo y que se está acelerando todo lo posible su resolución.

La nueva cita el próximo 30 de enero con los resultados del libro blanco del desarrollo de videojuegos, elaborado por DEV, permitirá conocer si la tendencia negativa del año pasado en destrucción de empresas (desaparecieron 30 y estaban en peligro otras 90) se ha mantenido. 2018 supuso el primer año desde la realización del libro blanco en el que el sector se contrajo, aunque la facturación creció en un 21%. 2018 ha sido el año también de grandes éxitos de crítica y de público del sector, como el pictórico Gris, Do not feed the monkeys, Flat Heroes, Moonlighter o They are billions.