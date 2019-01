‘Do not feed the monkeys’, finalista del ‘Sundance’ del videojuego

La industria española del videojuego, lo hemos dicho a menudo, vive una época de cristal. Bella y quebradiza. De lo malo —la burbuja educativa, la precariedad laboral, el exceso de empresas, la fuga de talentos— hemos hablado en estas páginas a menudo. Hoy toca hablar de lo bueno. Do not feed the monkeys, elegido por El PAÍS como uno de los 10 mejores juegos del año, es nominado en tres categorías mayores en los IGF Awards, los premios indie que vienen a ser en el videojuego lo que Sundance es al cine. Los premios se entregarán, en ceremonia retransmitida en directo por streaming en la plataforma Twitch, el próximo 20 de marzo (a partir de las 3.30 de la madrugada española del 21 de marzo) en el Centro de Convenciones Moscone de San Francisco.

Fictiorama Studios, la compañía responsable de este videojuego que conforman el trío de hermanos Oliván (Mario, Luis y Alberto), respondía con euforia a EL PAÍS esta misma mañana, poco después de conocer la noticia: "Es una sensación increíble. Los IGF seleccionan a los videojuegos que son punta de lanza del desarrollo independiente. Ayer, después de conocer la noticia, hacíamos memoria de ganadores: Night in the woods, This war of mine, Her story, Gorogoa, Papers please... Que Do not feed the monkeys esté nominado al premio principal, además de excelencia en diseño y Nuovo, y que tengamos una mención en excelencia narrativa es un reconocimiento fantástico". Este periódico lleva siguiendo a este estudio desde su concepción y le dedicó un pequeño documental.

Do not feed the monkeys es un juego tremendamente singular, con mucho del humor anómalo de los hermanos Cohen y de la vida arrastrada del freelance millenial. En él, el jugador asume el rol de un empleado de una misteriosa organización que ofrece un trabajo muy extraño: observar por cámaras de circuito cerrado a una serie de estrafalarios personajes (un Hitler avejentado entre ellos) y anotar una serie de datos sobre sus vidas. Además, la obra obliga a lidiar con sistemas que emulan el cansancio y la mala salud del multitasking y la precariedad laboral del siglo XXI, obligando al jugador a alimentarse y dormir para poder permanecer jugando.

Pero Do not feed the monkeys no solo destaca por ser un juego innovador en su planteamiento y excelente en su calidad narrativa. También es el único título de la nueva edad dorada del videojuego español en el que su publisher [lo equivalente a una distribuidora cinematográfica] es español. Si en el bello Gris, el ochentero Crossing souls, o el ciberpunk The red strings club fueron los texanos de Devolver los que distribuyeron estas gemas, y en el caso del andaluz Moonlighter se trató de los polacos de 11 bits, Do not feed the monkeys lleva el sello de Badland Games, un publisher español. Los hermanos Olivan han señalado que la alegría es repartida entre ellos y el publisher por el esfuerzo común en este exitoso lanzamiento.

La carencia de publishers en España ha sido señalada numerosas veces por la patronal del videojuego —la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV)— como un problema endémico y preocupante del sector. A día de hoy, solo tres parecen ser las opciones con ciertos síntomas de proyección internacional: Badland Publishing, Sindiecate y Abylight. Con estas nominaciones, Badland Games logra destacar en una escena internacional en la que, de momento, como reconocen fuentes de la industria a este periódico, es prácticamente imposible competir con la exposición y ventas que ofrecen los grandes sellos del indie como Devolver Digital o 11 bits.

Sobre el revulsivo que puedan suponer estas nominaciones para la industria española en su conjunto —cabe recordar que Luis Oliván juega un papel destacado en DEV como voz y enlace con las empresas indie españolas, las que constituyen la inmensa mayoría de las más de 400 empresas en activo—, Fictiorama ha comentado lo siguiente: "

Los IGF Awards, que han nominado a Do not feed the monkeys, y que se autodefinen como una suerte de "Sundance de los videojuegos", son la referencia internacional para los proyectos de más riesgo artístico del sector desde hace dos décadas. Un jurado de más de 300 profesionales han evaluado más de 500 videojuegos para configurar la lista de finalistas. La compañía UBM —responsable también de las Game Developer Conferences (GDC), las charlas de desarrolladores de mayor prestigio del sector— organiza y patrocina el Independent Game Festival, evento en el que se entregan los susodichos IGF Awards.