El resbaladizo español neutro

JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS

Andrés Trapiello, que en 2015 publicó una traducción del Quijote al castellano actual, cree que cualquiera podría ver ‘Roma’ sin subtitular –“el léxico mexicano y el español están muy cerca”- pero no cree que haya que rasgarse las vestiduras: “El original mexicano es una delicia, pero los subtítulos son una opción que puede acompañar a algunos espectadores, como cuando ves una película en una lengua que no dominas del todo. Recuerdo haber visto en Londres un musical estadounidense que sobretitulaba las partes habladas en inglés americano porque había muchas expresiones callejeras”. Trapiello cree que es menor la distancia que existe entre el español de España y el de México que la que existe entre el español del siglo XVII y el actual. De ahí su versión de la novela de Cervantes: “Habrá quien diga que puede leer el ‘Quijote’ sin diccionario y sin cinco mil notas, pues estupendo, pero hay partes que no se entienden. Sobre todo las más pegadas a la oralidad. Los continuos refranes de Sancho, por ejemplo. ¿Qué es “pedir cotufas en el golfo”? Literalmente es pedir chufas en alta mar, o sea, “peras al olmo”. O “castígame mi madre, y yo trómpogelas”, es decir, “ríñeme mi madre, por un oído me entra y por otro me sale”.