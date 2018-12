Muere la actriz Sondra Locke, pareja de Clint Eastwood durante 14 años

La actriz y directora Sondra Locke ha muerto a los 74 años. Locke, que fue nominada a los Oscars y a los Globos de Oro en 1968 por su primer trabajo, The Heart is a Lonely Hunter (El corazón es un cazador solitario), y que coprotagonizó seis cintas con Clint Eastwood, falleció el 3 de noviembre en su casa de Los Ángeles por un paro cardíaco derivado de un cáncer de mama y de huesos, según consta en el certificado de fallecimiento al que ha tenido acceso la agencia Associated Press. Sin embargo, la noticia de su muerte no se ha conocido públicamente hasta más de un mes después, cuando el sitio web de entretenimiento Radar Online la ha divulgado este jueves.

La cineasta Sam Taylor-Johnson publicó hace cinco días una historia en Instagram con imágenes de Locke junto al mensaje "RIP Sondra Locke". El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ha confirmado su muerte a la revista Variety. Locke era muy conocida por las seis películas que hizo con Eastwood, de quien fue pareja durante casi 14 años años a partir del western The Outlaw Josey Wales (El fuera de la ley) en 1976.

Cuando se conocieron, "un amor a primera vista" según Locke, Eastwood estaba casado con Maggie Johnson, de la que no se divorció oficialmente hasta 1984. Ella también estaba casada con su amigo de la infancia Gordon Anderson, que se declaró homosexual en 1997. Contrajeron matrimonio en 1967 y seguía unida legalmente a él cuando murió. De hecho, él fue quien informó de la muerte de Locke, a quien llamaba "hermana". Su último trabajo con Eastwood fue Sudden Impact (Impacto Súbito) del detective Harry el Sucio en 1983. En sus películas juntos, ella hacía de prostituta o de mujer traumatizada y en tres de ellas Eastwood la salva de una violación..

En Ruta suicida, Locke le dice a Eastwood: "Veo que maltratar a las chicas te excita. Se nota que eres maricón 100%". Él replicaba: "En una escala del uno al diez, le daría un dos. Y aún creo que soy generoso". La separación de la pareja, que no tuvo hijos —la actriz se sometió a dos abortos y se ligó las trompas durante su relación con Eastwood— fue una de las más sonadas en Hollywood y acabó con un litigio en los tribunales y un acuerdo in extremis. Según admitió Eastwood en 2002, tuvo dos hijos en secreto durante los últimos años de relación con Locke.

De belleza fina y picassiana, su nombre real era Sandra Louise Smith, aunque cambió su apellido por el de su padrastro y asumió el nombre artístico de Sondra. Nacida el 28 de mayo de 1944, creció en Shelbyville (Tennessee), donde estudió arte dramático, trabajó en una emisora de radio e hizo sus primeros pinitos en la interpretación en varias obras de teatro antes de ganar un concurso nacional de talentos en 1967 para coprotagonizar The Heart is a Lonely Hunter junto a Alan Arkin. Su debut por todo lo alto la convirtió en una joven promesa, pero dirigió su carrera hacia la televisión, donde participó en las series El planeta de los simios, Kung Fu o Galería nocturna.

Su etapa junto a Eastwood incluye la comedia Every Which Way But Loose (Duro de pelar) en 1978 y su secuela Any Which Way You Can (La gran pelea) de 1980. Locke también interpretó a la cantante Rosemary Clooney en una película biográfica para televisión en 1982 y dirigió la cinta Ratboy en 1986.

Clint Eastwood y Sondra Locke en 'Ruta suicida', de 1977. Getty Images

En 1989, Eastwood puso fin a la relación y, aprovechando una ausencia de ella, el actor cambió la cerradura y tiró las cosas de Locke a la calle en una casa que ella pensaba que había sido un regalo del cineasta. La actriz demandó a Eastwood primero en busca de una pensión alimenticia y luego por fraude. También demandado a la Warner por conspirar con Eastwood para sabotear su carrera. Acusaba al actor de haberse llevado importantes sueldos y réditos de las películas en las que ambos eran coprotagonistas mientras que su retribución era baja.

En 1996 llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada y retiró la demanda minutos antes de que el jurado emitiera su veredicto. La autobiografía de Locke, titulada The Good, the Bad, and the Very Ugly (El bueno, el malo y el muy feo) y publicada en 1997, incluye un relato pormenorizado del trato que le dispensó Eastwood tras la separación, así como de su tormentosa relación.

Como directora, firmó Impulse en 1990, la película para televisión Death in Small Doses en 1995 y la película independiente Do Me a Favor, protagonizada por Rosanna Arquette. Locke fue diagnosticada por primera vez de cáncer de mama en 1989 y se sometió a una mastectomía doble en 1990. El cáncer que se le reprodujo hace tres años. Retirada de la interpretación, vivía con el doctor Scott Cunneen, su pareja sentimental desde hace 10 años. Ha sido enterrada en el cementerio Westwood Village de Los Ángeles.