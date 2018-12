La hija secreta de Clint Eastwood que fue dada en adopción

La familia que rodea a Clint Eastwood es de las más numerosas de Hollywood. Con siete hijos —de cinco madres diferentes—, todos inmersos en el mundo del entretenimiento, el actor y director de 88 años se ha asegurado un legado en la meca del cine más allá de sus trabajos. Kimber Lynn (54 años) es productora de cine, Kyle (50) es músico y actor, Scott (32) es actor, Kathryn (30) es actriz y guionista, y Francesca y Morgan, 25 y 22 años respectivamente, también han optado por la actuación. Sin embargo, el clan Eastwood tiene un octavo miembro que ha salido a la luz el pasado lunes: Laurie Murray.

La existencia de Laurie fue revelada por primera vez por Patrick McGilligan, el biógrafo del artista. Según detalla en sus escritos, la maestra de 64 años fue el producto de una relación entre el actor estadounidense con una mujer que residía en Seattle, en el momento en el que Eastwood estaba comprometido con su primera esposa, Maggie Johnson. Cuando la relación terminó, la mujer —cuya identidad no ha sido revelada— se enteró que estaba embarazada y decidió dar el bebé en adopción.

Pasaron más de 30 años hasta que Murray decidió buscar a sus padres biológicos. "Laurie estaba muy interesada en descubrir quienes eran sus padres, por lo que contrató a alguien para que la ayudara", cuenta una fuente cercana a la familia a The Daily Mail. Cuando Murray se enteró que su progenitor era Clint Eastwood, una de las grandes estrellas de Hollywood, lo fue a buscar. Según detalla el diario británico, Eastwood no sabía de la existencia de Laurie, pero no dudó ni un minuto en recibirla y crear así una cercana relación de padre e hija. "Obviamente fue un gran shock para Laurie, pero creo que Clint fue muy receptivo hacia ella y hacia su situación", añade la fuente.

A partir de entonces la maestra ha compartido vacaciones, bodas y todo tipo de eventos familiares con el actor. De hecho, la identidad de su padre no era ningún secreto en su círculo interno. "Siempre nos preguntamos por qué no era algo de conocimiento público. [Incluso] él la llevó a los Oscar junto a su madre y su esposa Dina, cuando estuvo nominado por Mystic River [2004]", desvela la misma persona.

El secretismo público fue quebrado el pasado lunes cuando el director la presentó ante las cámaras durante la premiere de su última película, The mule. En el evento también estuvieron presentes sus otros siete hijos, quienes no perdieron la oportunidad de retratar el momento con una foto de grupo. "Los 8 juntos. Como amo a mis hermanos y hermanas", escribió Francesa en su cuenta de Instagram. "No estoy segura si alguna vez hicimos una foto de los 8 juntos, pero aquí está", publicó Alison junto al hashtag #eastwoods

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LT Murray (@ltmurrayiv) el 8 Mar, 2018 a las 12:53 PST

Hay pocos detalles que se conocen hasta ahora sobre la 'nueva' integrante de la familia. Según cuenta el periódico británico estudió en la Universidad de Washington tras lo cual pasó a enseñar en una escuela primaria privada. Lleva casada varias décadas con Lowell Thomas Murray III, con quien comparte dos hijos: Lowell Thomas IV y Kelsey. "Él ha sido un gran padre para mi mamá y es maravilloso conmigo y con mi familia cada vez que nos vemos", cuenta Lowell Thomas IV. De hecho, la relación entre abuelo y nietos es tan fluida que ambos celebraron sus respectivos matrimonios en propiedades del actor.

Y si bien Laurie tiene a su padre biológico en su vida por varios años ya, algo ha cambiado a partir del lunes. Desde ese día, la madre de dos hijos que vive en los suburbios de Washington, pasó a ser Laurie Eastwood —como ella misma se presentó a los medios—, la hija de una de las mayores leyendas de Hollywood, y la nueva integrante del clan familiar.