Bnet, el novato que representa a España en la final internacional de la Batalla de los Gallos

“Voy a ir a Argentina a hacer lo que me gusta hacer y como lo sé hacer, no voy a cambiar”. Javier Bonet, conocido como Bnet, tiene claro lo que le ha llevado, contra todos los pronósticos, hasta la Competición Internacional de Batalla de los Gallos. El pasado 13 de octubre participó en la nacional, que se celebró en el Wizink Center de Madrid, donde ganó y se clasificó para la competición que se celebra este domingo en Buenos Aires. El MC entró como reserva tras una renuncia previa y llegó hasta la final donde se impuso a Force, dejando la gran sorpresa de la noche.

Este joven madrileño de 20 años mantiene una filosofía tranquila y centrada en su meta: ganar sin perderse por el camino. “Prefiero perder quedándome a gusto que ganar sin que me guste lo que he hecho”, afirma rotundo mientras bebe una lata de Red Bull en la sede de la marca en Madrid. Sin embargo, es muy consciente de que el reto es mayor en esta ocasión “porque se supone que están todos los campeones de todos los países. Al final estás representando a todos los participantes de la nacional. Yo igualmente en la internacional no le debo nada a nadie más que a mí, pero sí que vas con la responsabilidad de representar a la escena local en otro ambiente”.

Aczino por parte de México (campeón Internacional 2017), Wos desde Argentina (subcampeón 2017) y Arkano por parte de España (tercero en la final de 2017 y miembro del jurado en la nacional de este año) son los tres clasificados directos del año anterior y los máximos rivales para el resto de participantes. “A todas las competiciones a las que voy, me da igual quien me toque. Me da igual Aczino, a mí no me da miedo nadie”, sin infravalorar a sus rivales, Bnet tiene claro que para llegar a la final tiene que ser capaz de ganar a cualquiera de los 15 competidores que se le pongan por delante: “Que me pongan al que quieran, si tengo que elegir ya veré en el momento qué hago, pero sin miedo ninguno y si en primera tengo que coger a un favorito pues lo cojo, no me importa”.

En la competición que organiza Red Bull 16 MC de América Latina y España se enfrentarán en freestyle. “Un poco antes de que empiece nos explican cuáles van a ser las dinámicas y formatos. Supongo que, igual que han sido en España y en el resto de países, los emparejamientos serán por sorteo”, explica Bnet. Antes de la competición, se sacan, uno a uno, los nombres de los participantes de una bolsa y se van colocando en el cuadrante que marca las parejas que parten de octavos de final. Esto es lo poco que saben los participantes de una competición donde se prima la originalidad y la fuerza en la improvisación de las rimas.

“Yo sé que si yo estoy al 100%, como dije antes de la nacional, puedo ganar”. Este joven no se achanta ante nadie y afirma que no ha cambiado su rutina de cara a la competición. No tiene un horario fijo de entrenamiento, pero el rap es parte de su día a día. Con los amigos, en casa a solas, en el metro o paseando por la calle las rimas no paran de sonar en su cabeza. Bnet entrena casi sin querer. Comenzó a rapear hace solo tres años “por puro amor a esto y por gusto”, comenta. Ahora, compagina el freestyle con un grado superior a distancia en Gestión de Venta y Espacios Comerciales. El rap “a día de hoy es factible para una muy pequeña minoría. Pero esto depende de la evolución que tenga de aquí a los próximos años”, explica el MC.