‘Bnet’, Javier Bonet, se ha proclamado con 20 años como el mejor ‘gallo’ de España en la RedBull Batalla de Gallos, este sábado en el Wizink Center en Madrid. "Siento que hay cierta censura, pero no impuesta. Hay ya tanta moralidad en la gente, que cuando una frase no les gusta eres muy perseguido, como hemos visto en muchos casos, y no tienen en cuenta que todo eso es improvisación", dice ‘Bnet’, que representará a España junto a Arkano en la gran final de la batalla de gallos en Argentina. Una batalla en la que participaban 16 aspirantes, algunos veteranos como ‘Kensuke’ (Jose Silverio Villaroel, de 27 años) finalista por cuarto año, y otros en su primera vez, como ‘Robledo’ (Alberto Robledo, de 19 años).

El funcionamiento de estos enfrentamientos es simple, un duelo cara a cara en el que todo se hace improvisando rimas sobre una instrumental —base musical con un ritmo y sin letra—. Para ello, estos jóvenes se entrenan de muchas formas pero con un objetivo común: "Intentar quedar siempre por encima de tu rival, tanto técnicamente como en contenido", explica ‘Bnet’. Todas las rimas están permitidas en una batalla de gallos, porque "el personaje en el escenario es distinto de la persona en la calle", y solo hay una cosa prohibida en esta rama del rap: traérselo preparado de casa.