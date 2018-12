Katherine Pancol: “Hoy en día los héroes son las mujeres, los hombres están un poco perdidos”

Vuelven los personajes de la escritora francesa Katherine Pancol. Y lo hacen por última vez. Tres besos (AdN) es la novela que cierra la saga que comenzó con la trilogía de Los ojos amarillos de los cocodrilos (La esfera de los libros, 2006) y continuó con Muchachas (La esfera de los libros, 2014). “Hoy en día los héroes son las mujeres, no los hombres. Las mujeres están convirtiéndose en seres de hierro, y los hombres están un poco perdidos en todos lados”, afirmó la escritora durante un encuentro en un céntrico hotel en Madrid. Y sus novelas están llenas de heroínas.

“Todo empezó con el personaje de Joséphine”, señaló la escritora cuando se le preguntó por su éxito. Pancol empieza las historias a partir de la construcción de sus protagonistas, “porque cuando se construye bien un personaje las acciones se van desarrollando solas. En una novela la gente tiene que ver desde dentro de ellos, no del exterior”, apuntó. En este libro hay 42 personajes, y son los causantes de que la escritora esté entre los diez más vendidos de Francia. En este último libro vivimos cómo Stella se cuestiona su amor hacia Adrian, cómo Elena planea su venganza en secreto o cómo conoce Hortense a Inès de la Fressange. Mientras, la sombra de Ray Valenti continúa sobre Saint-Chaland y Junior, agradecido con un don, revela sus poderes parapsicológicos. Además, siguen presentes Joséphine, Zoé, Calypso y Tom, junto a nuevos personajes.

Sin embargo, la fama le llegó mucho antes de publicar esta saga. Su primera novela Moi d’abord (1979) fue un éxito tremendo. “La primera vez fue un poco raro, porque de repente todo el mundo te va mirando, te plantea un montón de preguntas, te invitan a otros lugares, querían comprar el título del libro para hacer un perfume, vender los derechos para una película, que apareciese yo en una película... La primera vez es complicado. Por eso me fui a vivir a Nueva York, porque quedándome en París me iba a quedar en un fenómeno de moda e iba a dejar de escribir, esa es la sensación que yo tenía”, confesó Pancol.

Desde hace diez años, cada libro de Katherine Pancol supera los 500.000 ejemplares vendidos. La escritora conmueve a todo el mundo. Pero ella, vuelve a señalar a Joséphine: “Ha funcionado muy bien en el mundo entero. Cuando se publicó el libro en China, recibí un correo de un chaval de veinte años, chino, en el ejército, y me escribió: “Señora, soy Joséphine”. Y cuando se publicó el libro en Estados Unidos los primeros cinco correos electrónicos que recibí eran de cinco hombres que me decían: “Soy Joséphine”. Los lectores han adoptado a estos personajes y “los han involucrado en sus vidas”, apuntó.

Antes de ser escritora, Pancol era periodista en las revistas Paris Match y Elle y de aquí le viene, quizás, ese estilo a la hora de afrontar sus novelas. Se podría decir que son un reflejo de la Francia profunda, aunque "quizás, como tal, ya no exista", afirma Pancol, "el mundo se parece mucho", y por eso sus novelas traspasan las fronteras. Para ello, la escritora señala que trabaja sobre tres principios: vivir, observar y dar. "Estoy siempre mirando, es como si tuviese una cámara de vídeo en la cabeza, hay historias en todos los lugares. Hablo con todo el mundo, voy apuntando números de teléfono, me voy a tomar cafés con la gente... Porque la sociedad se ha abierto muchísimo. Y todo es difícil y todo es posible a la vez", resalta.

¿Y el amor? "El amor lo ocupa todo", ríe Pancol, "aunque ahora a las veinteañeras también les interesa el éxito. El amor y el éxito". La escritora investigó mucho sobre la violencia machista para escribir Muchachas, novela en la que aborda la historia de Léonie, una mujer de 60 años que es maltratada por su marido, Rai, un bombero temido y respetado por todo el pueblo. Y no duda en hablar sobre el fenómeno #MeToo, del que comentó que "ha ayudado a muchas mujeres a hablar, hubo muchísimos abusos, pero tampoco tenemos que caer en el exceso contrario". Para la escritora, la situación entre hombres y mujeres es ahora muy complicada.

A pesar del éxito, hay algo que todavía se le resiste a Pancol: el reconocimiento de los intelectuales de su país. "Es un fenómeno muy francés", explica la escritora sobre las críticas que ha recibido, "cuando viajo para presentar y hablar de mis libros nunca tengo ese problema, el único lugar donde lo tengo es en Francia. Los franceses reaccionan de forma rara frente al éxito, frente al dinero, quieren que todo el mundo sea igual. Es una enfermedad”, remata.

Pero esta enfermedad no ha acabado con las ganas de escribir de Pancol. "Siempre, siempre estoy trabajando", señaló rotunda. Solo este año ha escrito doce historias para niños, varios cuentos para la radio, estrenado una obra de teatro y este verano comenzó una nueva novela. “Me encanta el nuevo libro, me encanta, estoy muy emocionada", comentó sobre este proyecto. "Mi problema es que tengo demasiadas ideas. Tengo demasiadas cosas que hacer y no sé cómo clonarme", así que, según dijo, volveremos a saber más sobre Katherine Pancol, pero esta vez, con nuevos personajes.